Golob o Logarjevi zaušnici: »Volivke in volivci smo priča jasni politični prevari«

V stranki Svoboda so današnje sporočilo Demokratov, da se dokončno umikajo iz pogajanj z Robertom Golobom, pospremili z navedbo, da so volivci priča politični prevari. Sprašujejo se, kako lahko govorimo o koncu pogajanj, če zanje nikoli ni bilo volje. Posredovali so izhodišča za pogajanja, v katerih so sledili ključnim točkam programa Demokratov. »Nekateri se niso niti odzvali. Anžetu Logarju smo pošiljali vabila in predloge, a odziva ni bilo. Kljub temu so v javnosti ustvarjali vtis, da pogajanja potekajo. To preprosto ne drži,« so navedli. Po njihovih besedah so Demokrati v javnosti polemizirali, v praksi pa gradili to, kar so volivcem obljubili, da ne bodo storili, in sicer četrto Janševo vlado pod krinko razvojnega trojčka. »To ni politika povezovanja, o kateri je govoril Anže Logar, temveč politika prevare in dveh obrazov,« so do Logarja ostri v Svobodi.

Javnosti so tako ob izjavi posredovali tudi dokumente, ki so jih poslali Demokratom. V spremnem pismu Logarju in vodji poslancev Demokratov Francu Križanu, ki sta ga podpisala Golob in vodja poslancev Svobode Borut Sajovic, so denimo zapisali, da so prepričani, da prav na ključnih področjih, kot so boj proti korupciji, davčna razbremenitev dela in krepitev javnega zdravstva, obstaja dovolj skupnega, da lahko na tej osnovi gradijo korak naprej. To so tudi področja, ki so jih razdelali v izhodiščih in iz katerih izhaja, da je bila Svoboda pripravljena precej slediti programu Demokratov, med drugim z ustanovitvijo skupine za pregon organiziranega kriminala SKOK in postopno uvedbo razvojne kapice na socialne prispevke. »Naj si vsak sam ustvari mnenje, kdo je govoril resnico, kdo je zavajal in kdo je ves čas igral dvojno igro,« so navedli v Svobodi.

Ostro se je na družabnem omrežju odzvala tudi poslanka Gibanja Svoboda Lucija Tacer Perlin, ki je med drugim zapisala: »Logar je po nekaj tednih političnega teatra pokazal, kje v resnici stoji. Pogajanja s Svobodo je končal, da se lahko vrne k tistim, od katerih naj bi se odcepil. Vsi, ki so verjeli, da je drugačen, lahko zdaj jasno vidijo, da ni.« Drugače meni nekdanji minister Gregor Virant, ki se je na omrežju X oglasil z zapisom: »Popoln déjà vu iz leta 2011. Tako kot tedaj DL, so tokrat Demokrati sprejeli edino logično rešitev. Če se je tudi stranka SDS kaj naučila iz tistega obdobja, bodo lahko čisto solidno vozili skupaj.« In dodal še: »Za začetek pa zunajkoalicijskim partnerjem preprečite let v Moskvo.«