Golob oddal podpis za referendum, Poglajen: »To je podpis za zaščito korupcije«

Namen novele zakona je ukiniti edino zaščito, ki jo je imel slehernik, da ga ustavno sodišče zaščiti pred zlorabami vladajoče politike, meni predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob. »Predstavljajte si, da se udeležite protesta za mir proti genocidu v Gazi, predstavljajte si, da se zaupate sindikalnemu zastopniku v vašem podjetju, predstavljajte si, da se borite za pravice žensk do prekinitve nosečnosti, ker verjamete v svoje vrednote in ste pripravljeni te vrednote zagovarjati javno, ampak se vladajoča politika z vašimi vrednotami ne strinja,« je Golob dejal v izjavi o oddaji podpisov.

Po njegovih besedah lahko vladajoča politika na podlagi novele zakona o parlamentarni preiskavi brez vsakršne varovalke in obrazložitve, »samo zato, ker vas ne mara, ker se ne strinja z vašimi vrednotami«, proti vam uvede preiskavo. »Preiskavo, v kateri vam bodo preiskali ne samo bančne račune in telefonske imenike, ampak vse o vas. Nato pa bodo ti podatki počasi curljali v javnost, pribiti boste na sramotilni steber in se ne boste mogli pritožiti,« je povedal Golob. Zato je pomembno oddati podpis »proti politični policiji« in se jeseni v čim večjem številu udeležiti referenduma za zaščito demokracije, pravne države in predvsem vrednot vsakega posameznika, da jih bodo lahko še naprej »zagovarjali javno, brez strahu pred politiko«.

Poglajen: To je podpis za zaščito korupcije

Poudaril je, da ima pravna država varovalke in da zasleduje princip, da je vsak nedolžen, dokler se mu ne dokaže nasprotno. Politična policija pa da deluje po obratnem principu. »Najprej bodo razglasili krivca, šele potem se bodo ukvarjali s tem, da mu bodo to dokazovali. To ni nekaj, kar je vredno Slovenije in to ni nekaj, kar je vredno države, v kateri vsi tako radi živimo, zato dajmo svoj glas proti politični policiji,« je še povedal. Da to ne drži, so zagotovili v največji koalicijski stranki. »Kar trdi Robert Golob, ne drži, on je oddal glas za zaščito korupcije, novela zakona pa ohranja pravno varstvo in druge obstoječe varovalke,« je dejal poslanec SDS Andrej Poglajen.

Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sicer sporočili, da so doslej zbrali 21.238 od potrebnih 40.000 overjenih podpisov. Za zbiranje podpisov imajo časa še 25 dni.

Novela zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je DZ sprejel konec maja, med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Po mnenju pobudnikov referenduma novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Preiskovanec bi lahko zaradi kršitev človekovih pravic vložil tožbo v upravnem sporu v osmih dneh od vročitve končnega poročila preiskovalne komisije DZ. DZ pa tudi ne bi mogel odrediti preiskave o isti stvari, o kateri je že sprejel končno poročilo.

Golob je danes oddal tudi podpis pod pobudo za začetek postopka za razpis referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah.