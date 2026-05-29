Golob ostro o Janši: »Jaz mislim, da so maske res padle« (VIDEO)

Kandidati za ministre v novi slovenski vladi so znani. Med njimi je tudi Franci Matoz, ki je kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo. Ob njegovo kandidaturo se je obregnil prvak stranke Gibanje Svoboda Robert Golob. V kratkem videu, ki ga je objavil na družbenem omrežju Facebook, je bil kritičen do tega, da bi Matoz postal minister. Kritiziral pa je tudi Janeza Janšo, za katerega je dejal, da ga zanima samo še izraelski Black Cube.

Golobu se nikakor ne zdi v redu, da bi Matoz nadziral slovensko policijo. »Franci Matoz naj bi postal notranji minister. A si vi predstavljate, da bo odvetnik Janeza Janše tisti, ki bo nadziral slovensko policijo. Tako daleč smo prišli, da Janeza Janšo zanima samo še ena stvar in to je izraelski Black Cube. Kako priti do dokazov, kako jih najverjetneje uničiti oziroma poskrbeti za to, da tega procesa nikoli ne bo. In zato potrebuje svojega odvetnika na čelu policije. Jaz mislim, da so maske res padle,« je bil oster Golob.

Nova vlada z Matozom na čelu bi sicer lahko prisegla že do konca prihodnjega tedna. Janša je ministrsko listo že vložil, zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi DZ pa bi se lahko zvrstila v začetku tedna. V novi vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Sedem ministrskih stolčkov bo pripadlo SDS, pet trojčku okoli NSi, Demokratom pa trije.