  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POLITIČNI DIALOG

Golob po delovnem kosilu optimističen, Hojs: »To je dokaz, da jim teče voda v grlo!« (VIDEO)

Predstavniki levosredinskih strank so govorili o skupnih izhodiščih in načinu volilnega nastopa, odzvala se je tudi opozicija.
Aleš Hojs. FOTO: Posnetek Zaslona/rtv Slovenija

Aleš Hojs. FOTO: Posnetek Zaslona/rtv Slovenija

Današnje delovno kosilo. FOTO: Posnetek Zaslona/instagram

Današnje delovno kosilo. FOTO: Posnetek Zaslona/instagram

Delovno kosilo FOTO: Posnetek Zaslona/instagram

Delovno kosilo FOTO: Posnetek Zaslona/instagram

Robert Golob in Sunita Williams. FOTO: Posnetek Zaslona/instagram

Robert Golob in Sunita Williams. FOTO: Posnetek Zaslona/instagram

Aleš Hojs. FOTO: Posnetek Zaslona/rtv Slovenija
Današnje delovno kosilo. FOTO: Posnetek Zaslona/instagram
Delovno kosilo FOTO: Posnetek Zaslona/instagram
Robert Golob in Sunita Williams. FOTO: Posnetek Zaslona/instagram
STA, K. G.
 13. 1. 2026 | 21:12
3:43
A+A-

V Klubu PEN so se danes na delovnem kosilu zbrali predstavniki sedmih pretežno levosredinskih strank. Na povabilo predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba so se srečanja udeležili predsednik SD Matjaž Han, ministrica za kulturo Asta Vrečko, sokoordinator Levice Luka Mesec, predsednik Piratov Jasmin Feratović, predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič ter vodja stranke Mi, socialisti Miha Kordiš. Prisotni so bili tudi nekateri strankarski funkcionarji, med njimi generalni sekretar Gibanja Svoboda Matej Grah ter sopredsednika Vesne Urša Zgojznik in Uroš Macerl.

Robert Golob in Sunita Williams. FOTO: Posnetek Zaslona/instagram
Robert Golob in Sunita Williams. FOTO: Posnetek Zaslona/instagram

Po tem, ko se je Golob pred kosilom srečal še z ameriško astronavtko slovenskih korenin Sunito Williams, je po srečanju z levosredinskimi strankami govoril o optimizmu in možnosti zavezništva okoli temeljnih vrednot. Izpostavil je mir, demokracijo, svobodo in človekove pravice kot skupni imenovalec vseh zbranih. Več sogovornikov je poudarilo, da so se pogovarjali predvsem o stičnih točkah in o tem, kako volivcem ponuditi alternativo desnici, ki v javnomnenjskih raziskavah vodi. Skupna ocena je bila, da prihod desne vlade ne bi bil dober za Slovenijo. Golob je opozoril na razmere v tujini in nevarnosti desnega populizma ter poudaril, da prihajajoče volitve ne bodo običajne. Po njegovih besedah gre za odločitev, ki bo vplivala na dolgoročno ureditev države.

Nekateri ostali kritični do aktualne oblasti 

V Levici in Vesni so kosilo ocenili kot konstruktivno. Luka Mesec je dejal, da so se večino časa pogovarjali o skupnih točkah, o morebitnem povezovanju ali skupnih listah pa niso razpravljali. Opozoril je, da bi zmaga desnice lahko pomenila resne posledice za človekove pravice in demokratične standarde, pri čemer je potegnil vzporednice z dogajanjem v Združenih državah Amerike. Predsednik SD Matjaž Han je poudaril pomen dialoga med strankami leve sredine. Pogovor je označil za zanimiv in korekten ter dodal, da je v trenutnih razmerah ključno, da se kljub razlikam ohrani spoštljiv politični prostor. Kljub poudarjeni enotnosti so nekateri ostali kritični do aktualne oblasti. Po besedah Jasmina Feratovića bodo vladajočim tudi v prihodnje nastavljali ogledalo, saj menijo, da mora progresivni del politike najprej priznati lastne napake, če želi biti prepričljiv. Najbolj neposreden je bil Vladimir Prebilič. Dejal je, da se je vlada trudila, a da je ostalo precej neuresničenega, od boja proti korupciji do vprašanja obremenitve dela in oboroževanja. Poudaril je, da se Prerod na volitve podaja samostojno in da bodo volivcem ponudili konkretne rešitve. Ob tem je razkril, da je kosilo plačal sam in kolegom poravnal tudi kavo, saj se, kot je dejal, zaveda, da so zastonj kosila pogosto najdražja.

Današnje delovno kosilo. FOTO: Posnetek Zaslona/instagram
Današnje delovno kosilo. FOTO: Posnetek Zaslona/instagram
Delovno kosilo FOTO: Posnetek Zaslona/instagram
Delovno kosilo FOTO: Posnetek Zaslona/instagram

Odzvala se je tudi desnica 

Dogajanje so komentirali tudi na desnici. Podpredsednik SDS Aleš Hojs je ob robu spominske slovesnosti na Trgu republike, kjer so se poklonili spominu na Jožetu Pučnika, ocenil, da današnje kosilo kaže, da levosredinskim strankam teče voda v grlo. Po njegovih besedah se SDS s takšnimi srečanji ne ukvarja, saj se osredotoča na volivce, povezovanje na desni pa vidi kot prednost. Na Trgu republike je bil tudi Lojze Peterle, ki je dejal, da na levi vidi določeno zadrego zaradi različnih ambicij in programskih razlik, ob tem pa prav tako pozdravil povezovanje na desni.

Več iz teme

Robert GolobDelovno kosilovladapolitikaPEN
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Kolumne
KARIKATURA

Poledica

O tem, zakaj je zmanjkalo soli ...
Branko Babič13. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Simone Fajfar: Bravo!

Župani in županja razbijajo tabu, razbijajo naše predsodke.
Simona Fajfar13. 1. 2026 | 22:25
22:09
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Pet astroloških znamenj, ki preprosto ne marajo reda: ste med njimi?

Za nekatere je pospravljanje preprosto na dnu seznama prioritet – pod sanjarjenjem, avanturami in velikimi idejami.
13. 1. 2026 | 22:09
21:48
Novice  |  Slovenija
ONESNAŽEN ZRAK

Onesnažen zrak v delu Slovenije: NIJZ svetuje, da zaprete okna in omejite prezračevanje

NIJZ svetuje, da ljudje omejijo daljše zadrževanje na prostem, zlasti otroci, starejši in kronični bolniki.
13. 1. 2026 | 21:48
21:24
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
TOŽILSTVO VZTRAJA

Toni z nožem zabodel brezdomca, višje sodišče sodbo razveljavilo

Toni Mitevski je bil obsojen zaradi hude telesne poškodbe.
Mojca Marot13. 1. 2026 | 21:24
21:12
Novice  |  Slovenija
POLITIČNI DIALOG

Golob po delovnem kosilu optimističen, Hojs: »To je dokaz, da jim teče voda v grlo!« (VIDEO)

Predstavniki levosredinskih strank so govorili o skupnih izhodiščih in načinu volilnega nastopa, odzvala se je tudi opozicija.
13. 1. 2026 | 21:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki