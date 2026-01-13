Golob po delovnem kosilu optimističen, Hojs: »To je dokaz, da jim teče voda v grlo!« (VIDEO)

V Klubu PEN so se danes na delovnem kosilu zbrali predstavniki sedmih pretežno levosredinskih strank. Na povabilo predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba so se srečanja udeležili predsednik SD Matjaž Han, ministrica za kulturo Asta Vrečko, sokoordinator Levice Luka Mesec, predsednik Piratov Jasmin Feratović, predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič ter vodja stranke Mi, socialisti Miha Kordiš. Prisotni so bili tudi nekateri strankarski funkcionarji, med njimi generalni sekretar Gibanja Svoboda Matej Grah ter sopredsednika Vesne Urša Zgojznik in Uroš Macerl.

Robert Golob in Sunita Williams. FOTO: Posnetek Zaslona/instagram

Po tem, ko se je Golob pred kosilom srečal še z ameriško astronavtko slovenskih korenin Sunito Williams, je po srečanju z levosredinskimi strankami govoril o optimizmu in možnosti zavezništva okoli temeljnih vrednot. Izpostavil je mir, demokracijo, svobodo in človekove pravice kot skupni imenovalec vseh zbranih. Več sogovornikov je poudarilo, da so se pogovarjali predvsem o stičnih točkah in o tem, kako volivcem ponuditi alternativo desnici, ki v javnomnenjskih raziskavah vodi. Skupna ocena je bila, da prihod desne vlade ne bi bil dober za Slovenijo. Golob je opozoril na razmere v tujini in nevarnosti desnega populizma ter poudaril, da prihajajoče volitve ne bodo običajne. Po njegovih besedah gre za odločitev, ki bo vplivala na dolgoročno ureditev države.

Nekateri ostali kritični do aktualne oblasti

V Levici in Vesni so kosilo ocenili kot konstruktivno. Luka Mesec je dejal, da so se večino časa pogovarjali o skupnih točkah, o morebitnem povezovanju ali skupnih listah pa niso razpravljali. Opozoril je, da bi zmaga desnice lahko pomenila resne posledice za človekove pravice in demokratične standarde, pri čemer je potegnil vzporednice z dogajanjem v Združenih državah Amerike. Predsednik SD Matjaž Han je poudaril pomen dialoga med strankami leve sredine. Pogovor je označil za zanimiv in korekten ter dodal, da je v trenutnih razmerah ključno, da se kljub razlikam ohrani spoštljiv politični prostor. Kljub poudarjeni enotnosti so nekateri ostali kritični do aktualne oblasti. Po besedah Jasmina Feratovića bodo vladajočim tudi v prihodnje nastavljali ogledalo, saj menijo, da mora progresivni del politike najprej priznati lastne napake, če želi biti prepričljiv. Najbolj neposreden je bil Vladimir Prebilič. Dejal je, da se je vlada trudila, a da je ostalo precej neuresničenega, od boja proti korupciji do vprašanja obremenitve dela in oboroževanja. Poudaril je, da se Prerod na volitve podaja samostojno in da bodo volivcem ponudili konkretne rešitve. Ob tem je razkril, da je kosilo plačal sam in kolegom poravnal tudi kavo, saj se, kot je dejal, zaveda, da so zastonj kosila pogosto najdražja.

Današnje delovno kosilo. FOTO: Posnetek Zaslona/instagram

Delovno kosilo FOTO: Posnetek Zaslona/instagram

Odzvala se je tudi desnica

Dogajanje so komentirali tudi na desnici. Podpredsednik SDS Aleš Hojs je ob robu spominske slovesnosti na Trgu republike, kjer so se poklonili spominu na Jožetu Pučnika, ocenil, da današnje kosilo kaže, da levosredinskim strankam teče voda v grlo. Po njegovih besedah se SDS s takšnimi srečanji ne ukvarja, saj se osredotoča na volivce, povezovanje na desni pa vidi kot prednost. Na Trgu republike je bil tudi Lojze Peterle, ki je dejal, da na levi vidi določeno zadrego zaradi različnih ambicij in programskih razlik, ob tem pa prav tako pozdravil povezovanje na desni.