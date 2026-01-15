Golob po ugotovitvah KPK: »Naše delo ne bo zastalo. Pika. Končna pika.«

Vlada je danes prvič zasedala po ugotovitvah KPK o kršitvah integritete premierja Roberta Goloba . Te teme sicer niso odpirali, so pa koalicijski partnerji zadovoljni s prejetimi pojasnili, je zagotovil Golob. »Tu smo zaradi ljudi, naše delo ne bo zastalo. Pika. Končna pika,« je pristavil v stilu sporočil, ki ga bremenijo kršitve integritete.

Predsednik vlade je po prvem zasedanju ministrskega zbora po ugotovitvah protikorupcijske komisije v zadevi Bobnar ocenil, da je bilo okoli tega veliko "medijskega trušča", a te teme na današnji seji vlade v okviru obiska vlade v obalno-kraški regiji niso omenjali. »Koalicijski partnerji so zadovoljni z vsemi pojasnili, ki so jih dobili. Gremo naprej, delamo za ljudi,« je zagotovil Golob. Pričakovanja po odprtem pogovoru o delovanju vladne koalicije do parlamentarnih volitev so namreč izpostavili zlasti v koalicijski SD.

Premier Golob pa je v izjavi po obisku izolske bolnišnice izpostavil, da je bila današnja seja vlade namenjena ne le regijski problematiki, ampak predvsem problemom, s katerimi se ljudje vsakodnevno srečujejo, kot so krepitev javnega šolstva, javnega zdravstva, skrb za vode, zlasti morske vode. »Mi smo tu zaradi ljudi, ne zaradi kogarkoli drugega in naše delo ne bo zastalo. Pika. Končna pika,« je z nasmeškom sklenil premier v stilu, kot je zapisal tudi sporočila nekdanji notranji ministrici Tatjani Bobnar, na podlagi katerih KPK ugotavlja kršitev integritete predsednika vlade.

Komisija je namreč ugotovila, da je premier Golob z dvema sporočiloma, v katerih je nekdanji notranji ministrici Bobnar izrazil zaskrbljenost zaradi kadrovske slike v policiji, ravnal v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo ter s tem kršil integriteto. Premier je v prvem sporočilu zapisal: »Jutro. Moram priznati, da postajam resno zaskrbljen s kadrovsko sliko v policiji. Dajva se ta teden dobiti samo na to temo. Poudarjam: resno zaskrbljen.« V drugem pa: »Nič mi ni všeč. Ker se ni izvršilo nič od dogovora. Pika. Dokončna pika.«

Golob je sicer že napovedal, da bo odločitev KPK sodno izpodbijal.