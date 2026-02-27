  • Delo d.o.o.
DELOVNI OBISK

Golob ponovno v Parizu, poglejte, kako ga je sprejel Macron (FOTO)

Po pogovorih v Parizu sta Robert Golob in Emmanuel Macron poudarila pomen gospodarskega sodelovanja med državama.
Robert Golob in Emmanuel Macron se danes nista prvič srečala. FOTO: Ludovic Marin Afp

Prijateljski objem Roberta Goloba in Emmanuela Macrona. FOTO: Robert Golob/instagram/zaslonska Slika

STA, M. J.
 27. 2. 2026 | 16:18
 27. 2. 2026 | 16:28
2:37
Premier Robert Golob je bil danes na delovnem obisku pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu, obisk pa je minil v prijetnem vzdušju. Po pogovorih v Parizu sta poudarila pomen gospodarskega sodelovanja med državama, pri čemer sta omenila logistiko in avtomobilsko industrijo. V izjavi za medije ob obisku Goloba sta tudi izpostavila, da Francija in Slovenija delita demokratične in liberalne vrednote.

»Naš cilj mora biti ustvarjanje novih delovnih mest, izboljšanje socialnega položaja naših državljanov in predvsem skrb za prihodnji razvoj,« je dejal Golob, ki je na obisku v Parizu že tretjič v svojem mandatu. Ocenil je, da je v odnosih med državama v zadnjih letih prišlo do novega razcveta na področju gospodarstva. Kot je pojasnil, je francoski Renault eden največjih vlagateljev na področju avtomobilske industrije v Sloveniji. Tako kot ob obisku Macrona v Sloveniji oktobra lani sta voditelja tudi danes izpostavila pomen proizvodnje električnega twinga v novomeškem Revozu, kar je Macron označil za francosko-slovenski uspeh.

Macron omenil ustanavljanje skupnega podjetja

Kot eno najpomembnejših panog za Slovenijo je Golob omenil logistiko in napovedal, da naj bi do leta 2030 podvojili promet v Luki Koper. Macron pa je omenil ustanavljanje skupnega podjetja med Luko Koper in francoskim ladjarjem CMA CGM, ki bo po njegovih besedah imelo ključno vlogo pri povezovanju Evrope in Jadrana z globalnimi pomorskimi potmi. Francoski predsednik in slovenski premier sta še povedala, da sta državi okrepili sodelovanje na področju obrambne industrije. Strinjamo se, da mora Evropa postati bolj suverena na tem področju, je dejal Golob. Macron pa je poudaril, da državi učinkovito sodelujeta, ker delita zavezanost istim demokratičnim, liberalnim vrednotam in socialnemu napredku.

Izrazila sta tudi zadovoljstvo ob uspehu evropske državljanske pobude za varen in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice, katere pobudnik je bil slovenski Inštitut 8. marec. Evropska komisija je v četrtek v odgovoru na pobudo sporočila, da lahko članice EU za ta namen uporabijo sredstva iz evropskega socialnega sklada. »Uspeh kampanje My Voice, My Choice na evropski ravni je pomemben napredek za ženske na naši celini,« je dejal Macron. Golob pa je povedal, da je ponosen, da je pobuda uspela kljub nasprotovanju konservativnih sil.

Robert GolobEmmanuel MacronFrancijaSlovenijaParizsrečanje
