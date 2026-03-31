JUTRI SPET POGAJANJA

Golob poslal strankam dokument, ki (neuradno) ne upošteva pomembne Logarjeve želje

SKOK oziroma specializirana tožilska enota za pregon korupcije in organiziranega kriminala je želja Demokratov Anžeta Logarja, a v Gibanju Svoboda imajo drugačen predlog.
FOTO: Jure Makovec Afp
M..U
 31. 3. 2026 | 20:56
 31. 3. 2026 | 21:03
Kot je znano, želijo Demokrati  Anžeta Logarja ustanoviti SKOK oziroma specializirano tožilsko enoto za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Zdaj pa TV Slovenija razkriva dokument, ki tej ideji Demokratov ne sledi v celoti. Poročali so, da predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob namesto tega predlaga krepitev že obstoječih organov, kot je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Golob bi v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije poleg tega dopolnili predvsem določbe o nezdružljivosti in lobiranju.

Jutri spet pogajanja pri Golobu

Za pregon korupcije v javnem sektorju predlagajo ustanovitev posebnega oddelka znotraj specializiranega državnega tožilstva. To bi bila samostojna enota s posebnim položajem. V razmislek strankam pa dajejo tudi oblikovanje novega zakona, ki bi bedel nad infrastrukturnimi projekti državnega pomena.

Predsednica razkrila, za koga ne želi, da bi sestavljal vlado (FOTO)

Sicer pa bodo jutri nova pogajanja strank oziroma sestanek pri Golobu, a tudi na to srečanje trojčka Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa ne bo.

Več iz teme

Robert GolobkorupcijaAnže LogarKPKskokVolitve 2026
ZADNJE NOVICE
21:01
Razno
PRIVABITI ŽELIJO PREBIVALCE

V tem kraju ob meji s Slovenijo boste za nepremičnino odšteli manj kot evro

Ponudba velja za mlade družine, starša ne smeta šteti več kot 45 let, upoštevati pa je treba še nekaj pogojev.
31. 3. 2026 | 21:01
21:00
Bulvar  |  Suzy
VELIKO DELA

Zaposlena Alenka Marinič: ni časa za spomladansko utrujenost (Suzy)

Nova sezona priljubljene satirične oddaje Kaj dogaja?, ki nas že sedmo leto razveseljuje in spravlja v smeh, je v polnem teku.
31. 3. 2026 | 21:00
20:56
Novice  |  Slovenija
JUTRI SPET POGAJANJA

Golob poslal strankam dokument, ki (neuradno) ne upošteva pomembne Logarjeve želje

SKOK oziroma specializirana tožilska enota za pregon korupcije in organiziranega kriminala je želja Demokratov Anžeta Logarja, a v Gibanju Svoboda imajo drugačen predlog.
31. 3. 2026 | 20:56
20:13
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKI TRG

Slovenija brez omejitev, a z višjimi cenami goriva – potrošniki pod pritiskom: »Ne moremo se primerjati z Nemčijo, če nimamo njihovih plač«

Kljub stabilni dobavi goriva vozniki vse bolj občutijo posledice deregulacije cen, zlasti na avtocestah.
Kaja Grozina31. 3. 2026 | 20:13
20:00
Lifestyle  |  Astro
LUNINE MENE

Vpliv lune od 31. marca do 6. aprila: Razpeti bomo med razumom in čustvi

Teden prinaša močne energije ščipa, ki bodo razkrivale napetosti v odnosih, denarju ... Čeprav bo začetek zahteven, se bodo proti koncu tedna začele kazati rešitve.
31. 3. 2026 | 20:00
19:45
Lifestyle  |  Stil
POČUTJE

Poznate tri razloge za tesnobnost v srečni zvezi?

Ne prepirata se, vse je videti v redu, vaš um pa še vedno nenehno išče znake, da se bliža konec zveze, za kar obstajajo posebni razlogi.
31. 3. 2026 | 19:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
