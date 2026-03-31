Golob poslal strankam dokument, ki (neuradno) ne upošteva pomembne Logarjeve želje

Kot je znano, želijo Demokrati Anžeta Logarja ustanoviti SKOK oziroma specializirano tožilsko enoto za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Zdaj pa TV Slovenija razkriva dokument, ki tej ideji Demokratov ne sledi v celoti. Poročali so, da predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob namesto tega predlaga krepitev že obstoječih organov, kot je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Golob bi v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije poleg tega dopolnili predvsem določbe o nezdružljivosti in lobiranju.

Jutri spet pogajanja pri Golobu

Za pregon korupcije v javnem sektorju predlagajo ustanovitev posebnega oddelka znotraj specializiranega državnega tožilstva. To bi bila samostojna enota s posebnim položajem. V razmislek strankam pa dajejo tudi oblikovanje novega zakona, ki bi bedel nad infrastrukturnimi projekti državnega pomena.

Sicer pa bodo jutri nova pogajanja strank oziroma sestanek pri Golobu, a tudi na to srečanje trojčka Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa ne bo.