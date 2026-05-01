Poglejte, komu je čestital Janša, medtem ko Golob poziva k ohranjanju delavskih pravic (VIDEO)

Pravice, ki jih danes povezujemo z delom, po besedah predsednika vlade, ki opravlja tekoče posle Roberta Goloba niso samoumevne. Skozi čas so se pridobivale s pogumom, solidarnostjo in vztrajnostjo, zato jih moramo razumeti kot trajno zavezo - da jih ohranjamo, nadgrajujemo in prilagajamo času, v katerem živimo, je zapisal v poslanici ob 1. maju.

Spomnil je, da posledice hitro spreminjajočega se sveta, v katerem živimo, lahko občutimo tudi na trgu dela. Preoblikujejo se poklici, načini dela in pričakovanja, s tem pa tudi občutek varnosti in negotovost med ljudmi. A prav v teh spremembah se skriva tudi priložnost, da ustvarimo okolje, v katerem bo delo prihodnosti pravičnejše in bolj vključujoče. Napredek je lahko dolgoročen le, če ga ljudje tudi dejansko občutijo, je prepričan.

V takšnih okoliščinah se mu zdi še posebej pomembno, da znamo kot skupnost ohranjati zaupanje, spoštovati različnost pogledov in iskati skupne poti naprej. Stabilnost in sodelovanje namreč nista samoumevna, temveč posledica odločitev in ravnanj.

Janša čestital tistim, ki živijo od svojega tekočega ali minulega dela

Ob prazniku dela se je oglasil tudi najverjetnejši mandatar, šef SDS Janez Janša. Tole je sporočil Slovencem: »Ob 1. maju, prazniku dela in godovanju sv. Jožefa delavca čestitke vsem, ki živijo od svojega tekočega ali minulega dela in ustvarjanja.«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar pa je državljanom sporočila: »1. maj je praznik ljudi, delavk in delavcev. Tistih, ki ohranjate Slovenijo v gibanju, ki gradite, ustvarjate in služite skupnosti. Vaše delo je pomembno in cenjeno, pomembne pa so tudi vaše pravice. Pošteno plačilo, varni pogoji in dostojanstvo pri delu niso bili nikoli podarjeni—bili so izborjeni. In vedno jih moramo varovati.«

Sindikalistka: »Ko vam obljubljajo višje plače, bodite pozorni, primite se za denarnice, ker to pomeni, da bo samo manjšina imela več«

ZSSS je osrednje srečanje ob 1. maju v Posavju pripravila na Lisci. Zbrane je nagovorila predsednica Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije Lidija Jerkič, ki je med drugim ocenila, da je Slovenija socialna država, a da slednje še ne pomeni, da pridobljenih pravic ni mogoče izgubiti. Lažje jih je izgubiti, kot pridobiti, je opozorila.

Ocenila je, da je Slovenija danes socialna in tudi še pravna država, kar pa ne pomeni, da pridobljenih pravic ni mogoče izgubiti. »Napadi na socialno državo so vedno bolj pogosti, svet se vrti vedno hitreje in vedno več je glasnih pozivov, da imajo slovenski delavci preveč pravic,« je opozorila. Zato se lahko po njeni oceni tudi zgodi, da se kakšne pravice izgubi, pravzaprav se to zgodi lažje, kot se jih pridobi, je dejala.

Pravice delavcev po oceni Jerkič ogroža »kapital, ki se je oblekel v ovco in v imenu ljudi razlaga, kako je treba sprostiti zakonodajo, ki da nas zavira pri ustvarjalnem delu, ter kako je treba pustiti prosto pot kapitalu, da bomo vsi lažje živeli«. »Upam, da vsemu temu ne verjamemo. Dovolj smo zreli in dovolj izkušenj imamo, da točno vemo, kam pes taco moli,« je opozorila. In še dodala: »Ko vam obljubljajo višje plače, bodite pozorni, primite se za denarnice, ker to pomeni, da bo samo manjšina imela več.«