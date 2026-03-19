ŽELI RAZJASNITEV, JANŠO OBTOŽIL LAGANJA

Golob pozval Evropsko komisijo k preiskavi vmešavanja v slovensko kampanjo, Macron pravi, da je naš premier žrtev (VIDEO)

Premier Robert Golob je predsednika Evropskega sveta Antonia Costo in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pozval, naj EU razišče primer tujega vmešavanja v volitve.
Robert Golob je danes prispel v Bruselj. FOTO: AFP
G. P. M. U.
 19. 3. 2026 | 11:05
 19. 3. 2026 | 13:14
Slovenski premier Robert Golob je v pismu predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen opozoril na domnevno vmešavanje izraelske obveščevalne družbe Black Cube v volilno kampanjo v Sloveniji. Pismo, ki ga je pridobil bruseljski Politico, je Golob naslovil na komisijo z zahtevo po preiskavi omenjenih obtožb.

»Takšno poseganje tuje zasebne družbe predstavlja jasno hibridno grožnjo Evropski uniji in njenim državam članicam, ki negativno vpliva ali potencialno ogroža naše skupne vrednote, postopke in politične procese. Zaskrbljujoče je, da se je takšen vzorec usklajenega zavajajočega ravnanja tujega nedržavnega akterja ponovno pojavil le nekaj dni pred državnozborskimi volitvami, kar predstavlja sistemska tveganja za demokratične procese v Sloveniji,« je zapisal premier.

Janšo Golob obtožil laganja

Robert Golob je ob tem danes predsednika SDS Janeza Janšo obtožil laganja, potem ko je v ponedeljek na soočenju na POP TV dejal, da ni nikoli slišal za podjetje Black Cube, v sredo pa je na Planet TV priznal, da se je srečal z enim od predstavnikov podjetja, Gioro Eilandom, ki je bil v preteklosti tudi predsednik sveta za nacionalno varnost v Izraelu. Kdaj točno so se sestali, sicer Janša ni znal povedati.

»Le zakaj bi bili pri njem na obisku decembra, če ne zato, da bi skupaj načrtovali in sprožili to umazano kampanjo ponaredkov. Z enim samim namenom - da vplivajo na slovenske volitve,« je povedal predsednik vlade.

Glede navedb o korupciji v posnetkih je medtem dejal, da jih jemljejo resno, in napovedal sodelovanje s pristojnimi institucijami, da bi vse razjasnili. 

V pismu Golob izpostavlja tudi pretekle operacije Black Cube, izvedene med drugim v Romuniji in na Madžarskem v zadnjem desetletju, kot dokaz stalnega poseganja podjetja v politične procese. »Glede na nenehne, sistemske operacije, ki jih izvaja Black Cube, in nedavno poročane operacije, predstavljajo neposreden izziv za novo vzpostavljeni Evropski ščit za demokracijo. Ker je Evropski center za demokratično odpornost začel svoje operativno delo februarja 2026, ta primer predstavlja ključni preizkus njegovega mandata za zaščito držav članic pred tujim vmešavanjem,« je dodal.

Komisijo je pozval še, »naj preišče poročila in zadevo nemudoma posreduje Evropskemu centru za demokratično odpornost za takojšnjo oceno neposredne grožnje.« Evropski ščit za demokracijo je pobuda EU, namenjena zaščiti držav članic pred tujim vmešavanjem in hibridnimi grožnjami, z okrepitvijo spremljanja, usklajevanja in hitrega odzivanja na dezinformacije ter prikrite vplivne operacije. Golob je zaradi varovanja demokratičnih procesov v Sloveniji v sredo odpovedal vse predvolilne obveznosti in odpotoval v Bruselj, kjer se bo sestal s ključnimi evropskimi partnerji. Danes v Bruslju poteka zasedanje voditeljev držav članic EU, na katerem razpravljajo o posledicah vojne na Bližnjem vzhodu, krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva in nadaljnji podpori Ukrajini v boju z rusko agresijo.

Golob je žrtev vpletanja v volitve, ki ga karakterizirajo dezinformacije

Delov dopisnik Peter Žerjavič pa navaja, da je Francoski predsednik Emmanuele Macron opozoril, da je premier Golob žrtev vpletanja v volitve, ki ga karakterizirajo dezinformacije. Evropejci da bi se morali angažirati za zaščito demokracije.

Ob prihodu na vrh EU je še dejal, da bi se morali Evropejci angažirati za zaščito demokracije. Macron je povedal še, da sta se z Golobom o tem pogovarjala v sredo zvečer in davi. Golob pa je ob prihodu na vrh ocenil, da sta imela s francoskim predsednikom zelo dober sestanek glede sklepov današnjega vrha. Povedal je še, da je Francija pisala predsednici Evropske komisije glede zaščite pred hibridnim udejstvovanjem na spletu, francoski sklepi pa se bodo dopolnili tudi s primerom Slovenije.

»Ni pomembno od kod prihaja grožnja, ko gre za grožnjo demokraciji, takrat mora biti Evropa enotna,« je poudaril slovenski premier.

