Golob ponudil tri ministrstva NSi-ju in dve Logarju, v vladi še SD in Levica

V Svobodi so pred koalicijskimi pogajanji pripravili osnutek koalicijske pogodbe in razrez resorjev morebitne prihodnje vlade. Ta bi imela po predlogu Roberta Goloba 16 ministrstev. Predlagali so tudi razdelitev resorjev, in sicer Svobodi sedem, tri za NSi, SLS, Fokus in po dva SD-ju, Demokratom ter Levici in Vesni.

Resnici ponujajo ločeno sodelovanje pri posameznih programskih prioritetah, saj je stranka že napovedala, da ne želi stopiti v vlado narodne enotnosti, ki si jo želi Golob.

Relativna zmagovalka volitev Gibanje Svoboda je skladno s sklepom sestanka predstavnikov petih list minuli teden pripravila izhodišča za oblikovanje koalicijskega sporazuma, obenem pa tudi prvi predlog organizacijske strukture vlade narodne enotnosti, so danes sporočili iz stranke.

10 programskih točk

Pripravljena izhodišča za nadaljevanje koalicijskih pogajanj med drugim obsegajo deset programskih točk. Pri pripravi so izhajali iz »spoštovanja programskih prioritet vseh demokratičnih parlamentarnih strank«, so navedli v Gibanju Svoboda. Kot so pojasnili, so te prioritete izluščili na podlagi javno predstavljenih programskih usmeritev stranki in na podlagi dosedanjih pogovorov. »V tem trenutku je namreč ključno poiskati tiste vsebinske točke, ki nas povezujejo in predstavljajo skupni imenovalec,« so poudarili v Svobodi.

16 ministrstev

Ob tem so pripravili prvi predlog razreza po resorjih. Teh bi bilo po novem 16, organizacijska struktura pa bi izhajala iz »vsebinskih prioritet ter jasne usmeritve v bolj učinkovito in operativno državo«. Tudi za to izhodiščni predlog predvideva manjše število resorjev, kot jih šteje trenutna vladna postava. Cilj je po navedbah Svobode večja preglednost, boljša koordinacija in hitrejše sprejemanje odločitev.

Relativna zmagovalka volitev bi po tem predlogu prevzela vodenje sedmih resorjev, trojčku NSi, SLS in Fokus ponujajo tri, SD, Demokratom ter Levici in Vesni skupaj bi ponudili vodenje po dveh resorjev. »Gre za izhodiščni predlog, ki bo predstavljen predsednikom demokratičnih parlamentarnih strank in se lahko v okviru nadaljnjih pogovorov še prilagodi, tudi z morebitnimi dopolnitvami organizacijske strukture, če bo to prispevalo k večji učinkovitosti in stabilnosti delovanja vlade,« so zapisali v Svobodi.

Stranki Resni.ca ponujajo ločeno sodelovanje pri programskih prioritetah, ki so jih izpostavili v preteklih pogovorih. Kot razlog za takšno ponudbo so navedli, da je stranka napovedala, da ne namerava vstopiti v vlado.

Začenjajo se individualni pogovori

»Predsednik vlade in predsednik stranke Svoboda Robert Golob s tem začenja individualne pogovore s predsedniki demokratičnih parlamentarnih strank, na katerih bo predstavil izhodišča za koalicijski sporazum ter predlog organizacijske strukture vlade narodne enotnosti,« so še napovedali v stranki.

Svoboda torej na nadaljnje pogovore vabi stranke, ki so se že doslej odzvale povabilu na prve povolilne sestanke, prav tako pa vnovič tudi NSi, ki se doslej vabilu ni odzvala. SDS v pogovore ne vključujejo.