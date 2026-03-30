Golob pri Pirc Musarjevi: Kriza bo res huda, politične sile morajo stopiti skupaj

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je neformalne pogovore z vodji v DZ izvoljenih strank na nedavnih volitvah začela s predsednikom Svobode Robertom Golobom. Ta je ob prihodu dejal, da ne pričakuje hitrih rešitev, s predsednico pa je spregovoril tudi o krizi, ki prihaja. Politične sile morajo namreč zaradi krize stopiti skupaj, meni Golob. »Res moramo narediti vse, da bi vse politične sile, tiste, ki so dobronamerne, skupaj začele izvajati ukrepe, ker bo kriza res huda,« je v kratki izjavi za medije ob prihodu dejal Golob, sicer tudi aktualni premier.

Tudi ob odhodu je dejal, da je predsednici pojasnil svoje stališče, da je zanj v tem trenutku »bolj kot matematika, kako priti do 46 glasov, pomembno sodelovanje vseh strank v okviru koalicije narodne enotnosti pri pripravi kriznih ukrepov«. Po njegovih besedah lahko ravno skozi sodelovanje na konkretnih ukrepih v korist ljudi in gospodarstva zgradijo zaupanje med strankami, ki so bile do zdaj na različnih bregovih, »zdaj bomo pa morali tako ali drugače sodelovati in delati za korist ljudi«. Želi si, da bo vlada, ko bo sestavljena, trdna, »katerakoli«, je dodal. Golob si prizadeva, da bi vse stranke, ki jih je tudi že povabil na pogovor, »našle način, kako lahko skupaj ustvarjajo v korist ljudi«. »To je lahko v obliki koalicije, lahko je pa v obliki nekega širšega povezovanja,« je pojasnil.

Čaka jo še krog posvetovanj

S predsednico sta imela sicer po njegovih navedbah zanimiv pogovor, ki je tekel o rokih za postopke po volitvah, pri čemer sta se strinjala, da bi bila ustanovna seja DZ 10. aprila. Predsednik Gibanja Svoboda, ki mu po delnih neuradnih izidih kaže na relativno zmago na parlamentarnih volitvah, je sicer že v petek na prvem uradnem pogovoru o sodelovanju gostil predstavnike v DZ izvoljenih strank iz izjemo liste NSi, SLS in Fokus, ki je vabilo zavrnila, in SDS, ki vabila ni prejela. Sestanek sicer še ni prinesel odgovorov o morebitni koaliciji, po navedbah udeleženih to niti ni bilo v ospredju pogovorov. Po Golobovih navedbah so se v petek dogovorili o začetku sodelovanja predvsem pri pripravi interventnih ukrepov v luči prihajajoče krize. Nov sestanek s strankami Golob načrtuje za sredo.

V ospredju današnjih neformalnih pogovorov predsednice republike s predstavniki v DZ izvoljenih strank pa bodo poleg datuma ustanovne seje DZ tudi drugi roki v postopkih za imenovanje nove vlade. Za Golobom se bodo pri predsednici republike na pol ure zvrstili še predstavniki preostalih izvoljenih strank v vrstnem redu, kot ga kažejo delni neuradni izidi parlamentarnih volitev. Tako bodo sledili predsednik SDS Janez Janša, v imenu skupne liste NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča predsednik NSi Jernej Vrtovec, predsednik SD Matjaž Han, predsednik Demokratov Anže Logar, v imenu skupne liste Levice in Vesne sokoordinatorja Levice Luka Mesec in Asta Vrečko ter predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović. Po zaključenih pogovorih je pričakovati tudi izjavo predsednice Pirc Musar.

Predsednico v dneh po znanih uradnih izidih volitev čaka sklic ustanovne seje nove sestave DZ. Ta bo predvidoma 10. aprila. Nato pa mora v 30 dneh po konstituiranju novega sklica DZ Pirc Musar predlagati kandidata za mandatarja za sestavo nove vlade. Pred tem korakom jo čaka še krog posvetovanj z vodji novih poslanskih skupin. Že pred volitvami je sicer napovedala, da bo mandat za sestavo vlade podelila tistemu, ki ji bo prvi prinesel 46 glasov, kolikor jih na tajnem glasovanju za izvolitev potrebuje mandatarski kandidat.