Golob pripravlja takšno presenečenje za Janšo, prihaja »ekipa za prihodnost« (VIDEO)

Prvak opozicije in Svobode Robert Golob je napovedal vzpostavitev vlade v senci, ki bo s konkretnimi vsebinskimi predlogi predstavljala alternativo temu, kar izvaja aktualna vlada Janeza Janše.

Po mesecu dni vidimo, da obstaja resna potreba po tem, da se ljudem predstavi alternativa z bolj strokovnimi in vsebinskimi predlogi.

V delovanje »ekipe za prihodnost« bodo povabili širok nabor ljudi, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju Slovenije, je dejal.

Z oblikovanjem vlade v senci želijo po Golobovih besedah uresničevati zaupanje volivcev, ki so jim ga ti dvakrat zapored izkazali na volitvah. Tako bodo vlado v senci z oblikovanjem strokovnih komisij vzpostavili 13. septembra, na stoti dan Janševe vlade.

Koordinacijo in vodenje »ekipe za prihodnost« bo prevzel sam

Vlada v senci bo po njegovih besedah odprta za sodelovanje vseh napredno in svobodno mislečih strokovnjakov ter politikov. Poleg pripadnikov Svobode in drugih strank nekdanje koalicije bodo tako k sodelovanju povabili tudi apolitične strokovnjake.

Odzivi: od pripravljenosti na sodelovanje do privzdignjenih obrvi V donedavnih koalicijskih partnericah Svobode so bili z odzivi sicer danes še bolj skopi, vabila oz. konkretne vsebine na mizah še nimajo. Podpredsednik SD in strankin poslanec Luka Goršek je tako dejal, da so pripravljeni na sodelovanje pri vse projektnih zadevah v dobro države. Pritrdil je, da bi bilo tudi poenotenje opozicije pri nekaterih projektih smiselno, a se morajo najprej sploh seznaniti s tem, kakšna je ideja oz. vsebina sodelovanja, sledila pa bo razprava na organih stranke. Vodja poslancev Levice in Vesne ter sokoordinatorica Levice Asta Vrečko pa se je zavzela zlasti za sodelovanje s strokovnjaki z različnih področij. Temu so po njenih besedah sledili tudi že ob samem vstopu v politiko pred 12 leti, ob čemer so se zavezali tudi k sodelovanju s civilno družbo, ne pa k »politikanskim posegom v zakonodajo in spreminjanju sistema«. Poslanka NSi, SLS in Fokus Iva Dimic je napoved pospremila z besedami, da je »v tej vročini dobro, da je vlada v senci, da jim kaj ne prebija preveč«.

»Ne želimo, da gre za ekskluzivnost katerekoli stranke. Želimo pritegniti čim širši krog strokovnjakov, ki se tudi kasneje mogoče v politiki ne bodo želeli izpostavljati,« je dejal. Koordinacijo in vodenje ekipe bo prevzel sam.

Delovali bodo na šestih področjih, in sicer socialna varnost in starejši, prihodnost, mladi in stanovanja, javni zdravstveni sistem, javne finance, gospodarstvo in konkurenčnost, infrastruktura in energetika ter Slovenija doma in po svetu. Na teh področjih bodo oblikovali dokumente oz. bele knjige o razvoju, je dejal.

»Namen delovanja vlade v senci je, da pripravi boljše rešitve, in ne da deluje klasično opozicijsko,« je Golob odgovoril na vprašanje, ali bodo predloge pripravili tudi v zakonski obliki in jih vlagali v DZ. »Ko bo nastopil naš čas, bomo te predloge tudi uresničili,« je dejal.