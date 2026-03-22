Objavljamo delne rezultate volitev DVK in infografiko nove sestave DZ

Hitra analiza volitev: Stabilne vlade ne bo Trenutno ostajata odprti obe možnosti za sestavo vlade, tako na desnici kot na levici. Robert Golob (Svoboda) ima 29 poslancev. V vlado lahko povabi SD Matjaža Hana s 6 poslanci in Levico Aste Vrečko ter Luke Mesca, ki mu prineseta še 5 glasov podpore. Skupaj ima torej 40 glasov. To je za sestavo vlade premalo. Potrebuje najmanj 46 glasov. Odprto ostaja, koga bo povabil v vlado: verjetno bo prvo vabilo na kavo šlo Anžetu Logarju, saj so njegovi Demokrati prejeli 6 poslanskih mandatov. S 46 mandati bo lahko Golob vladal naprej. A pozor, taka vlada ne bi imela nobenega manevrskega prostora. Golob ima tu možnost v vlado povabiti še Zorana Stevanovića, ki je presenečenje volitev. Njegova Resnica ima 5 mandatov in skupnih 51 poslanskih sedežev bi Golobu precej pomirilo situacijo v parlamentu. Je pa treba še enkrat poudariti, da se brez Logarja ta računica ne izide. Če Logar Golobu reče "ne", potem leve vlade ne bo. Razen seveda, če bomo priča razbijanju strank in poslanskim prestopom.

Scenarij za desno vlado pa je sledeč: Janez Janša (SDS) ima 28 poslancev. V koalicijo najprej povabi NSi Jerneja Vrtovca, ki ima 9 poslanskih mandatov. Naslednji je po vsej verjetnosti Anže Logar z njegovimi Demokrati in 6 poslanci. Tak trojček bi zbral 43 poslanskih glasov. Potrebuje jih še tri. Te lahko dobi pri Zoranu Stevanoviću iz protisistemske stranke Resni.ca, a ima problem, saj Stevanović vstop v Janševo vlado izrecno zavrača. Karkoli se bo že zgodilo jutri in v prihodnjih dneh, eno je jasno: Slovenija v nobenem primeru ne bo dobila stabilne vlade. Ni celo nemogoče, da bomo kaj kmalu spet odšli na volitve, če nobenemu od mandatarjev ne bo pravočasno uspelo sestaviti vlade. Jeziček na tehtnici bosta v vsakem primeru Logar in Stevanovič.

​To je seznam naših novih poslancev

SVOBODA

Mag. Alenka Bratušek, Mag. Borut Sajovic, Stanko Močnik, Robert Janev, mag. Tamara Kozlovič, Mateja Čalušić, Matej Arčon, Tamara Vonta, Andrej Klemenc, Duško Vujanović, Lucija Tacer Perlin, Lenart Žavbi, dr. Martin Premk, dr. Robert Golob, Tereza Novak, Janja Sluga, Dušan Stojanovič, Metka Pešl Šater, Jana Jerman, Klemen Boštjančič, mag. Nataša Avšič Bogovič, dr. Vinko Logaj, Teodor Uranič, Lena Grgurevič, Tomaž Lah, Andreja Rajbenšu, Dejan Süč, Sara Žibrat, Matej Grah.

SDS

Andrej Kosec, Žan Mahnič, Andrej Poglajen, Danijel Krivec, Adrijana Kocjančič, Jana Gržinič, Zvonko Černač, Zoran Mojškerc, Alenka Jeraj, Aleš Hojs, Vinko Levstek, Janez (Ivan) Janša, Rado Gladek, Jelka Godec, Damjan Muzel, Jožef Jelen, Manja Lesnik, Anja Bah Žibert, Franci Kepa, Janez Jože Olovec, Tomaž Lisec, Anton Šturbej, mag. Karmen Furman, Bojan Podkrajšek, Andrej Kosi, Franc Breznik, Jožef Lenart, Suzana Lep Šimenko.

NSi, SLS, Fokus

Mag. Marjeta (Marjetka) Šmid, Mag. Janez Žakelj, Jernej Vrtovec, Iva Dimic, Janez Cigler Kralj, Aleksander Reberšek, Srečko Ocvirk, Martin Mikolič, Aleksander Gungl.

Demokrati

Tea Košir, dr. Tadej Ostrc, Barbara Levstik Šega, Robert Potnik, Franc Križan, Mojca Žnidarič

SD

mag. Meira Hot, Luka Goršek, Andreja Katič, Matjaž Han, Darko Ratajc, Damijan Bezjak Zrim

Resnica

Zoran Stevanović, Nedeljko Todorović, Aleksander Štorek, Katja Kokot, Boris Mijič

Levica z Vesno

Tina Brecelj, Nataša Sukič, Luka Mesec, Asta Vrečko, Vladimir Šega.

Dogajanje iz minute v minuto

23:10 Gospodarstvo od nove vlade pričakuje takojšnje ukrepe v luči zaostrovanja gospodarskih razmer. Med pomembnejšimi izpostavljajo razbremenitev dela in administrativne razbremenitve. Glede na rezultate, ki jih izkazujejo delni neuradni izidi volitev, jih skrbi morebitna nezmožnost sestave koalicije. Predsednik Združenja delodajalcev Slovenije Marjan Trobiš je za STA opozoril na razdvojenost Slovenije, ki se je pokazala že v kampanji. Volivke in volivci so po njegovem glasovali všečno, ne vsebinsko. Poudarja, da združenje delodajalcev sicer sodeluje z vsako vlado. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar glede na predvolilne obljube pričakuje, da bo nova vlada takoj na začetku mandata poskrbela za razbremenitev dela. Obrtniki in podjetniki si poleg tega želijo tudi administrativnih razbremnitev in stabilnega okolja. Po njegovih besedah bo morala katerakoli vlada poskrbeti za ekonomski preobrat. "V preteklih letih smo glede konkurenčnosti preveč nazadovali." V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) poudarjajo, da je po volitvah nastopil čas, da se preseže delitve. "Čas je, da začnemo delati skupaj in iskati uravnotežene rešitve preko zgolj enega mandata," je poudarila generalna direktorica zbornice Vesna Nahtigal. Po njenem prepričanju je tudi čas za "takojšen dialog z gospodarstvom in skupno delo". V Združenju Manager so poudarili, da slovensko gospodarstvo v globalno zelo negotovih in nepredvidljivih razmerah nujno potrebuje operativno, učinkovito vlado in predvsem stabilnost. Tudi v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC) so izpostavili, da v času geopolitičnih pretresov, tehnoloških preskokov in ostre globalne konkurence Slovenija potrebuje odgovorno in razvojno naravnano vlado, ki razume svet okoli nas, so poudarili. Generalna direktorica Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji Ajša Vodnik je izrazila upanje, da bo po volilni kampanji, ki je pokazala precejšnjo razdeljenost in "bolj nek boj", nastopil čas za preseganje razdeljenosti. "Želimo si, da bo obdobje po volitvah drugačno - z več zaupanja, sodelovanja in skupne odgovornosti za prihodnost države. Slovenija danes ne potrebuje delitev, temveč povezovanje, sodelovanje in sposobnost iskanja skupnih rešitev," je navedla za STA.

22:50 V Gibanju Svoboda so razglasili zmago na parlamentarnih volitvah. Po besedah predsednika stranke in premierja Roberta Goloba je bistveno, da "gremo naprej" in da bodo ponovili mandat. Kot pravi, si vsi v državi zaslužimo prihodnost, v Svobodi pa bodo naredili vse, da bo ta prihodnost za vse boljša. O suverenosti države se medtem ne bodo pogajali. Po volilnem večeru, ki ga je označil za resnično napetega, se je Golob v štabu Gibanja Svoboda najprej zahvalil vsem volivcem. "Dali ste svoj glas za demokracijo," je dejal. Večer je, kot je povedal, preživel v velikem pričakovanju, ne le izida, ampak predvsem tega, da lahko reče, da "gremo naprej" in da bodo lahko ponovili mandat. "Vsi si zaslužimo prihodnost. Naredili bomo vse, da bo prihodnost boljša za vse državljane," je napovedal. Obstaja pa po njegovih besedah samo ena stvar, o kateri se Svoboda v nadaljevanju ne bo pogajala, to je suverenost Slovenije. "Tujcem ne bomo pustili, da bi vladali," je zagotovil.

22:42 DVK je vnesel podatke za praktično vse oddane glasovnice, preštetih je 99,19 % oddanih glasovnic. Manjkajo še tiste iz tujine. Volilna udeležba je bila 68,47-odstotna. Tole so nocojšnji končni rezultati volitev:

Kandidatna lista Število mandatov Število glasov Odstotek glasov GIBANJE SVOBODA 29 325.393 28,55 % SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS 28 321.139 28,17 % NOVA SLOVENIJA, SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, FOKUS MARKA LOTRIČA 9 106.358 9,33 % SOCIALNI DEMOKRATI 6 76.468 6,71 % DEMOKRATI. ANŽETA LOGARJA 6 76.260 6,69 % DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA 5 63.496 5,57 % LEVICA IN VESNA 5 61.453 5,39 % PREROD - STRANKA VLADIMIRJA PREBILIČA 0 34.895 3,06 % PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE 0 26.405 2,32 % SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS 0 25.841 2,27 % MI, SOCIALISTI! 0 5.266 0,46 % ZELENI SLOVENIJE + SG STRANKA GENERACIJ 0 5.037 0,44 % KOALICIJA ALTERNATIVA ZA SLOVENIJO (STRANKA NIČ OD TEGA IN STRANKA ZA ZDRAVO DRUŽBO) 0 4.609 0,40 % GLAS UPOKOJENCEV PAVLA RUPARJA 0 3.958 0,35 % KARL ERJAVEC STRANKA ZAUPANJE 0 2.882 0,25 % SLOGA 0 237 0,02 % REŠITEV - STRANKA UPOKOJENCEV VELENJE, SLOVENIJA 0 158 0,01 %

22:40 Dočakali smo tudi prihod Roberta Goloba v štab Gibanja Svoboda. Oglejte si, kaj je povedal:

22:30 Predsednik NSi Jernej Vrtovec je ob delnih neuradnih izidih, po katerih se jim obeta devet poslancev, ocenil, da je desna sredina NSi, SLS in Fokus dosegla izvrsten rezultat. "Dokazali smo, da se sodelovanje in povezovanje absolutno obrestuje," meni Vrtovec. Ob vprašanju o novi vlade obljublja, da "ne bodo razočarali nobenega volivca". "Rezultat, ki smo ga dosegli, je porok, da je zlasti povezovanje tudi na desni sredini pomembno in da obrodi sadove," je v prvem odzivu ob delnih neuradnih izidih dejal Vrtovec. "Smo tretja politična sila v državi, smo na stopničkah," je izpostavil. Trojček, ki je nastopil na skupni listi, je doslej prejel 9,33 odstotka glasov, s čimer je NSi izboljšala svoj rezultat, saj je na državnozborskih volitvah 2022 za to stranko glasovalo 6,86 odstotka volivcev, s čimer so takrat dosegli osem poslanskih mandatov.

22:00 Janez Janša ostro o dogajanju na DVK: »Spletna stran DVK se stalno sesuva. Pod različnimi strankami vidimo kandidate iz drugih strank. Mi imamo vnesenih približno milijon glasov z volišč. Pri nas je 50 tisoč glasov razlike v korist SDS. Razlika v primerjavi z rezultati DVK je zelo zelo velika, stvari niso logične. Tiste, ki upravljajo računalniški program, pozivamo, naj se zavedajo, da bomo prešteli vsak glas z vseh volišč. Povsod imamo nadzornike. Ne igrajo naj se z ničimer, da ne bomo čez dva tedna izvedeli, da so izvoljeni drugi kot tisti, ki so že slavili. Ta razlika 50 tisoč glasov je zelo nenavadna, tudi sesuvanje spletne strani, kot da bi imeli prvič volitve. Upam, da se ne dogaja šlamastika, saj gre za resno stvar. DVK ne zna porihtati enega računalniškega programa, kaj takega se ne dogaja nikjer po Evropi. Treba bo vse na roke prešteti in kontrolirati. Ta razlika ne spreminja bistvene slike, ki se nakazuje: dobili bomo parlament in razmerje političnih sil, ki ne bo zagotavljalo politične stabilnosti. Upam, da naslednja vlada ne bo takšna kot sedanja, ko smo dobili ministre, ki so jim volivci kot poslancem pokazali vrata. Tu je vprašanje legitimnosti. Bomo videli, kaj se da narediti iz te godlje, ki je nastala.

21:55 Logar napovedal sestanek z Golobom in Janšo! V stranki Demokrati Anžeta Logarja, ki ji delni neuradni izidi volitev kažejo na dobrih šest odstotkov glasov oz. šest poslancev, ne skrivajo razočaranja. Predsednik Anže Logar je dejal, da se morajo o prihodnosti Slovenije dogovoriti tisti, ki so dobili največ glasov, se bo pa stranka odzvala morebitnemu povabilu na pogovore. Žal niso izbrali politike sodelovanja, ampak Slovenija si bo morala podati roke in sodelovati, ker je to edino, kar nas lahko ponese naprej," je povedal. Na vprašanje glede podpore vladi predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba ali predsednika SDS Janeza Janše je dejal, da je zdaj na tistih, ki so zabeležili najboljši rezultat, da se med sabo dogovorijo, kako naprej za dobro Slovenije. "Mislim, da je neka široka koalicija nujna, nismo pa mi tisti, ki imamo ključe v rokah," je poudaril. Glede morebitnega povabila na pogovor o oblikovanju koalicije je dejal, da so vedno na voljo za pogovor. "Od kogarkoli bomo dobili povabilo, se bomo odzvali," je zatrdil.

21:48 Ne moremo verjeti, po 91,8 % preštetih glasov je spet v vodstvu Gibanje Svoboda z 28,47 % glasov, SDS je zdaj drugi z 28,35 % glasov. Volilna udeležba je 66,7 %. Resnica je v podpori prehitela Levico. Volilna matematika se spet začenja na novo. To pomeni, da ima trenutno Janšev blok v sestavi SDS + NSi + Demokrati 43 poslanskih sedežev. Golobov blok v sestavi Svoboda + SD + Levica pa 40 poslanskih sedežev. Jeziček na tehtnici bosta Logar s 6 poslanci in Resnica s 5 poslanci. Zoran Stevanović je v izjavi ponovil tezo, da z Janšo ne bo sodeloval. Vendar tudi 5 Stevanovićevih poslancev Golobu ne zagotavlja dovolj mandatov za sestavo vlade (zmanjka mu 1 glas), tako da bo Golob moral iskati podporo Logarja.

21:46 Po 90 % preštetih glasov je ponovno v vodstvu SDS, ki ima 28,44 % glasov, Svoboda pa 28,36 %.

21:45 Volilna matematika je v polnem teku. Predsednik SD-ja Matjaž Han se zaveda, da bo glede na rezultate, ki se izkazujejo, težko sestaviti vlado. "To ni dobro za državo, potrebujemo vlado, ki se bo ukvarjala s težavami, v katere smo pahnjeni zaradi zunanjih dejavnikov. V SD bomo ravnali odgovorno," je zatrdil in podprl sestavo levosredinske vlade. "Naslednji teden bo zanimiv in zahteven," je poudaril. Kot je še dejal, je zdaj na potezi predsednica države, ki bo morala nekomu dati mandat za sestavo nove vlade. Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je volilno udeležbo ocenila kot visoko, kar pomeni, da so ljudje želeli odločati in soustvarjati. "Če bomo obdržali število poslancev izpred štirih let, bom vesela, ker to pomeni, da smo kljub težkim izzivom obdržali zaupanje. V SD smo v kampanji pokazali, da znamo delati odgovorno s programom, spoštljivo in v sodelovanju z ostalimi," je dejala. Da bo sestavljanje nove koalicije izjemno težko, je medtem poudarila poslanka Mojca Šetinc Pašek. "Težko bomo sestavili koalicijo znotraj enega bloka, verjetno bo treba poseči čez," je dodala. Nad rezultati vzporednih volitev v SD po njenih besedah niso razočarani: "Obeta se nam stabilna podpora, takšna, kot smo jo imeli pred štirimi leti." Kot je še dodala, pa želijo v naslednji mandat prenesti sporočilo volivk in volivcev o močni socialni državi, močnem javnem zdravstvu, močnem javnem šolstvu, torej po močnih socialno liberalnih politikah," je še povedala Šetinc Pašek.

21:45 »Vlada pod vodstvom Roberta Goloba bi bila v teh kriznih časih najboljša rešitev«, je v izjavi za medije v štabu Gibanja Svoboda dejal ljubljanski župan Zoran Janković. Ponovil je, da je podpornik Gibanja Svoboda in trenutne vladne koalicije, nasvetov za oblikovanje koalicije pa ne želi dajati. Janković je ocenil, da je današnja vnovična visoka volilna udeležba praznik demokracije, ki je pokazal, da imajo volivci skrb za razvoj te države. Rezultat, kot ga kažejo vzporedne volitve, je zanj pričakovan. Ponovil je, da je ves čas podpornik premierja Roberta Goloba in trenutne vladne koalicije, ki da je dosegla v zadnjem času izjemne uspehe. Zdaj po njegovih besedah pride na vrsto skrb, kako naprej v teh kriznih časih, Janković meni, da je nova vlada pod vodstvom Goloba v trenutnem kontekstu najboljša rešitev. Oblikovanje koalicije bo težavno, ocenjuje, a župan prestolnice meni, da bo Golobu uspelo. Noče pa dajati nobenih nasvetov, niti ničesar priporočati. Spomnil je tudi na to, da je v soočenjih slišal, da je bil Svobodi bolj kamen okoli vratu kot v korist.

21:41 Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ob prihodu v štab Svobode izrazila zadovoljstvo z rezultatom stranke na volitvah, kot ga kažejo delni neuradni izidi. Ocenila je, da so težke spremembe, ki so se jih lotili v preteklem mandatu, prinesle prave rezultate. Verjame, da jim bo uspelo sestaviti tudi koalicijo za prihajajoči mandat. Kljub temu, da trenutni delni neuradni izidi trenutno kažejo na rahlo prednost SDS, je Klakočar Zupančič ocenila, da se bo tehtnica na koncu prevesila v korist leve sredine. Ocenila je sicer, da bo oblikovanje koalicije težje, kot je bilo pred štirimi leti. A ne dvomi, da jim bo uspelo, kot tudi ne, da bodo stranke, z izjemo SDS, pripravljene na konstruktivno sodelovanje. "Kar pomeni, da se bo treba usesti, pogledati programe, pogledati skupne točke in najti stičišča tudi tam, kjer so razhajanja," je poudarila. Vodilo vseh, ki bodo sodelovali pri sestavljanju koalicije, pa mora biti delo za državljanke in državljane, je poudarila. Želi pa si konstruktivnih sodelavcev, ki ne bi vnaprej izključevali, kot tudi ne "tistih, ki požrešno segajo po nekih resorjih ali področjih, ampak tistih, ki se zavedajo, zakaj so jim bili mandati zaupani," je še dodala.

21:40 Stranka Prerod bi po delnih neuradnih rezultatih vzporednih volitev dobila tri odstotke glasov in ostala pod parlamentarnim pragom. Predsednik stranke Vladimir Prebilič je v prvem odzivu dejal, da je stranka nova in bodo delali še naprej. Ocenil je, da se je Slovenija znašla na antivolitvah, kar ni najbolje za državo in njen razvoj. Prebilič se je v komentarju izida vzporednih volitev, ki so jim kazali 2,9-odstotno podporo, zahvalil svoji ekipi in vsem, ki so stranki namenili glas. "Ti ljudje so začutili, da govorimo o temah, ki jih Slovenija nujno potrebuje. Mislim, da bomo morali o teh temah še več govoriti," je dejal. Prerod je nova stranka, ki ima po njegovi oceni vsebino in znanje, zanjo pa bodo ljudje še slišali. Ocenil je, da se je Slovenija znova znašla na antivolitvah. Teme, kot je korupcija, so izzvenele v prazen prostor, pozornost pa je bila na vprašanju, ali bo prvak SDS Janez Janša ustavljen ali ne, je dejal. "Mislim, da to za Slovenijo in njen razvoj ni najbolje," je prepričan.

21:35 Ob še vedno nedelujoči strani DVK je STA ravnokar sporočil, da je po 85% preštetih glasovnic v tesnem vodstvu Gibanje Svoboda s 28,47 % glasov, sledi SDS s 28,40 % glasov. Razlika je tako majhna, da bo zmagovalca današnjih volitev očitno odločal vsak glas!

21:32 Stran Državne volilne komisije je pod težo klikov odpovedala. Nazadnje, ko je še delovala, je bilo med SDS in Svobodo samo nekaj desetink odstotka razlike!

21:20 Po treh četrtinah preštetih glasov je še naprej v vodstvu SDS z 29 poslanci in 28,63-odstotno podporo.

20:50 Ko so začeli kapljati prvi rezultati štetja glasovnic na Državni volilni komisiji, se je situacija povsem obrnila. Po 45% preštetih glasov je v vodstvu SDS z 29,3 %, sledi Svoboda s 27,9 %, v DZ so še NSi, SLS in Fokus, SD, Demokrati, Resni.ca ter Levica in Vesna.

20:40 Se upi desne sredine za oblikovanje nove vlade topijo? Zoran Stevanović (Resni.ca), ki bo jeziček na tehtnici pri oblikovanju nove vlade, sporoča, da v vlado Janeza Janše ne bo šel. »Počakajmo do konca na vse preštete rezultate, število naših poslanskih mest, potem bomo videli, kako naprej. Mi smo neka zagotovila dali ljudem pred samimi volitvami v obdobju kampanje in od teh ne bomo odstopali.« Na vprašanje Dela, na katera tri ministrstva cilja oziroma katera ima v mislih, je odgovoril: »Mislim, da bi bila ministrstva za notranje zadeve, zunanje zadeve in finance tri naša glavna izhodišča, o katerih bi se pogajali.«

20:35 V volnilnih štabih se nocoj dobro je. Naši terenski novinarji so navdušeni, lačni nocoj ne bodo. Oglejte si, kaj vse dobrega jih je pričakalo.

20:30 Politična vplivnica Zala Klopčič v prvem komentarju brez zadržkov: »Slovenija si še enega mandata Goloba ne more privoščiti«. Preberite več ... Preberite tudi poziv Nike Kovač k mobilizaciji.

19:45 Objavljamo odziv Resni.ce: »Resni.ca je dosegla, kar je do danes veljalo za nemogoče!«, je rezultate vzporednih volitev, ki stranki kažejo 5,2-odstotno podporo, za medije komentiral predsednik stranke Zoran Stevanović. Pojasnil je, da bodo šli v koalicijo s strankami, ki bodo sprejele njihova programska izhodišča, in zatrdil, da ne bodo nikoli izrabili zaupanja volivcev. »Če to obvelja, smo absolutno ponosni na to, ampak počakajmo do konca, mogoče se zgodi še kakšno presenečenje,« je komentiral rezultate. Na vprašanje, ali se bodo pridružili koaliciji, ki jo bo sestavljalo Gibanje Svoboda, ni želel odgovoriti pred koncem štetja vseh glasov. Dodal je, da so ljudem pred volitvami in med kampanjo dali zagotovila, od katerih ne bodo odstopali. »Vemo kdo so tisti, s katerimi ne bomo šli, zato ker ne bomo nikoli zlorabili zaupanja ljudi. Zdaj samo upamo na to, da je rezultat volitev tak, da lahko naredimo neko pametno koalicijo in da pripeljemo to Slovenijo iz blata,« je dejal.

19:40 Objavljamo odziv Demokratov: »Zaenkrat gre še za rezultate vzporednih volitev, počakati je treba še na uradne, vendarle pa ti kažejo trend, kako so se volivke in volivci odločili«, je v prvi izjavi v volilnem štabu Logarjeve stranke v Ljubljani dejala Eva Irgl. »Želeli smo si boljši rezultat,« je bila odkrita. Glede možnosti, da bi bili jeziček na tehtnici pri oblikovanju vlade, je dejala, da je narativ delovanja stranke sodelovanje, da pa se bodo najprej pogovorili. »Na vrsti so največji, da oblikujejo vlado, ki bo delala v dobro Slovenije. Počakali bomo, kakšno bo stanje, in se potem odločili, ampak verjetno bomo ostali v opoziciji,« je dejala Logarjeva.

19:38 Objavljamo odziv NSi: Podpredsednik stranke Janez Cigler Kralj je v volilnem štabu NSi, SLS in Fokusa poudaril, da so svoj položaj utrdili. Kot je dejal, so s povezovanjem na desni sredini »dokazali, da je možno preseči svoje lastne strankarske ozke interese«. Cigler Kralj je v izjavi za medije dejal, da so rezultati »zelo dobra popotnica za vrednote desne sredine, desne vlade in vseh delovnih ljudi". S tem bi NSi izboljšala rezultat v primerjavi z rezultatom na državnozborskim volitvah 2022, saj je takrat za to stranko glasovalo 6,86 odstotka volivcev, s čimer so dosegli osem poslanskih mandatov.« Kot je dejal Cigler Kralj, je bilo združevanje NSi, SLS in Fokusa odgovor na pozive obrtnikov, podjetnikov, kmetov, skratka vseh ljudi, ki delajo in ustvarjajo, da je treba nekaj spremeniti.

19:35 Objavljamo odziv Levice: Rezultati vzporednih volitev za stranki Levica in Vesna po besedah sopredsednice Vesne Urše Zgojznik kažejo na boljši rezultat kot pred štirimi leti. »Število mandatov se bo povečalo in s tem smo zadovoljni. Zelo smo veseli, da je bila prepoznana ta povezava, da ena plus ena ni samo dva, ampak je tri,« je dejala. To se je po njenem prepričanju pokazalo tudi v njihovi kampanji, ki jo je ocenila za zelo dobro. »Bili smo tako rekoč po celi Sloveniji z res veliko dobrimi kandidati,« je povedala Zgojznik. Po rezultatih vzporednih volitev sta stranki prejeli 6,3 odstotka glasov volivcev, kar pomeni šest poslanskih mandatov. Zgojznik je dodala, da še bolj veselo pričakujejo končne izide, saj se bodo po njenem prepričanju še izboljšali. Zahvalila se je vsem, ki so glasovali za stranki s skupnim nastopom.

19:30 Objavljamo odziv SDS: Vzporedne volitve današnjih parlamentarnih volitev, ki SDS s 27,5 odstotka podpore uvrščajo tik za Svobodo, so po besedah predsednika SDS Janeza Janše pričakovan rezultat, ki kaže na dve alternativi za sestavo vlade. Ponovil je, da SDS šibke vlade ne bo sestavljala. »Mi lahko počakamo, vprašanje pa je, če lahko Slovenija«, je dodal. »Sicer je vse tesno, so pa razmerja bolj ali manj predvidljiva,« je Janša dejal glede izida vzporednih volitev. Če bodo rezultati ostali takšni, sta po njegovih besedah samo dve alternativi, »ali se nadaljuje ta vlada, kot je bila doslej, ali pa se sestavi vlada okoli Slovenske demokratske stranke. /.../ Če si kdo želi takšno vlado, kot smo jo imeli doslej, potem je verjetno s tem, kar nakazujejo ti vzporedni rezultati, zadovoljen. Kdor bi si želel spremembe, bo verjetno počakal dokončne rezultate, tako kot bomo mi, in potem bomo zadeve analizirali,« je pojasnil. Več o tem ...

Predsednik SDS Janez Janša je na dvorišču stavbe na Trstenjakovi, kjer je sedež stranke, za medije dejal, da je bil rezultat vzporednih volitev pričakovan: »Ponavlja se leto 2011 oziroma 2012. Ali se bo sestavila vlada kot do zdaj, ali jo sestavi SDS. Mi smo že povedali, da šibkih vlad ne bomo sestavljali. Mi lahko počakamo, vprašanje pa je, ali lahko Slovenija počaka.« Janša je dodal, da so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči.

19:25 Objavljamo odziv SD: »Rezultat vzporednih volitev kaže, da Slovenija očitno vstopa v obdobje politične negotovosti«, je ocenil podpredsednik SD Matjaž Nemec. V stranki si po njegovih besedah želijo sestavljati trdno levosredinsko vlado, ki bo še bolj operativna. V štabu SD prihod predsednika stranke Matjaža Hana sicer še čakajo. »V SD smo imeli kulturo dialoga na najvišji ravni,« je Nemec ocenil kampanjo. »Naša želja je sestavljati trdno levosredinsko vlado, ki bo še bolj operativna«, je še poudaril Nemec. Opozoril je, da Slovenija glede na dosedanje rezultate očitno vstopa v neko obdobje politične nestabilnosti: »Pragmatizem, dobra volja in preudarnost bodo krojili naslednje tedne,« je dodal.

19:20 Objavljamo odziv Svobode: V štabu Svobode v klubu Cvetličarna, kjer so pred štirimi leti praznovali zgodovinsko zmago, se ob zaprtju volišč zbirajo kandidati, člani in podporniki največje vladne stranke Gibanja Svoboda. V stranki so za vnovično podporo hvaležni. Ob objavi rezultatov vzporednih volitev so se v štabu slišali vzkliki in aplavz. Podpredsednik stranke Matej Arčon se je v prvi izjavi iskreno zahvalil volivcem za udeležbo ter izrazil "izjemno hvaležnost" vsem, ki so namenili podporo Svobodi in v stranki ter njenem programu prepoznali, da je to pot prihodnosti in da bodo lahko še naprej izvajali projekte, kot so si jih začrtali v tem mandatu. Na vprašanje, koga bodo v stranki najprej poklicali glede oblikovanja morebitne koalicije, pa je Arčon odgovoril, da je najprej treba počakati na končne rezultate. Na vprašanje, koga bodo v stranki najprej poklicali glede oblikovanja morebitne koalicije - stranko Resni.ca ali Demokrate Anžeta Logarja - pa je Arčon odgovoril, da je najprej treba počakati na končne rezultate. Potem pa po Arčonovih besedah ni bistvo, koga bodo najprej poklicali. Bistvo je, da se dajo programi strank na mizo in da se najde skupne točke ter skupen jezik, kako Slovenijo graditi naprej, je dejal. Več o tem ...

19:00 V zgornji tabeli si oglejte rezultate vzporednih volitev in infografiko nove sestave parlamenta:

18:48 Tudi pred štabom SDS-a se zbira množica novinarjev in firbcev. Kot vidimo na slikah, so fasado osvetlili v barvah stranke.

18:45 Naša poročevalka iz volilnega štaba Gibanja Svoboda poroča, da novinarje, podpornike in sodelavce tam čaka prava pojedina: »Hrane, kar ti srce poželi: hamburgerji, tortelini, masleni kruton, tacosi s kitajskim zeljem, pečeno raco in čebulno marmelado, tatarski biftek s kaviarjem, roastbeef z omako in tako naprej.«

Pričenjamo z volilnim blogom v živo. Nocoj je z vami ekipa spletnih Slovenskih novic: pokrivali bomo volilne štabe največjih strank in za vas spremljali razburljiv razplet parlamentarnih volitev 2026.

Lepa volilna udeležba

Po zadnjih podatkih je do 16. ure glasovalo 859.909 volivcev, kar je 50,73 odstotka volilnih upravičencev. To je veliko, pričakujemo eno boljših volilnih udeležb v zgodovini. Najvišja volilna udeležba je bila danes v volilni enoti Kranj, in sicer 52,49-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Postojna, in sicer 48,06-odstotna.

Kršitve volilnega molka so

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je v času volilnega molka, ki se je pred današnjimi volitvami v DZ začel v petek ob polnoči, danes do 14. ure prejela skupaj 143 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Največ se jih nanaša na domnevno kršitev volilnega molka s pošiljanjem sporočil sms in na objave na družbenih omrežjih.

Finiš volitev, pa tudi današnji dan, je sicer zaznamovala suša na črpalkah, saj še vedno primanjkuje predvsem dizla. Po podatkih s spletne strani kjejegorivo.si trenutno dizelskega goriva ni mogoče dobiti na 53 odstotkih vseh bencinskih servisov po državi, pri tem je treba poudariti, da je cena goriva na avtocestah sproščena, zato je tam za dobiti, a boste morali zanj plačati več kot dva evra na liter.

Kako so volili

Preberite, kako lepi sta bili "prvi dami" vladne in opozicijske strani, Tina Golob Gaber in Urša Bačovnik Janša.

Od prostozidarjev in tajnih agentov do bureka: ena najbolj bizarnih volilnih tekem

Spomnimo, letošnja predvolilna tekma bo v slovensko zgodovino zapisana kot ena najbrutalnejših in najbolj bizarnih vseh časov. Kdo bi si mislil, da se bo iz nedolžnih hamburgerjev in burekov sprevrgla v vsesplošno obračunavanje, v katerem ne manjka tujih špijonov, skrivnih srečanj, zasebnih letov iz Izraela na Brnik. Vmešavajo se prostozidarji, vplivneži vseh možnih barv in nazorov, lepijo se žaljivi plakati z bananami in mračnjaškimi obtožbami, na tnalu se zaradi Udbe 'naključno' spet pojavi slovenska komisarka v Bruslju, vmes na črpalkah začne celo zmanjkovati bencina (čeprav ga je v rezervah dovolj). Neznanci ustanavljajo neobstoječa finančna podjetja in vabijo na poslovna kosila ljudi, ki se ujamejo v past. No, ta podjetja potem čez noč izginejo, kot bi jih nikoli ne bilo. V javnost kapljajo prisluhi nekoč ene glavnih operativk vladne stranke, ki ima veliko povedati čez svoje kolegice. Ena od najbolj obiskanih spletnih strani v državi pa v nekaj dneh postane tista, kjer neznanci tu in tam zvečer objavijo nove prisluhe, kjer vplivni Slovenci prostodušno razlagajo stvari, ki se jih ne bi sramoval tudi scenarist za Jamesa Bonda. No, ker v vsakem pravem vohunskem trilerju ne manjka prsatih mladenk, smo dobili še seksi kandidatko za poslanko v čipkastem perilu. »Big, big drama show. Da ne bo ta naša mala država postala mini poligon za merjenje sil svetovnega formata«, je situacijo komentiral priljubljeni raper Rok Terkaj.