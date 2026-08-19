Golob se je posnel, takšen poziv ima za Janšo (VIDEO)

Prvak opozicije Robert Golob poziva premierja Janeza Janšo, naj skliče sejo Sveta za nacionalno varnost. Na njej naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem vpletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države. Opozarja, da slednja ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj.

Pričakujem, da bomo vprašanja nacionalne varnosti obravnavali usklajeno in tam, kjer se ugotavljajo dejstva in prevzema odgovornost zanje, v okviru pristojnih državnih institucij.

Kot je pojasnil predsednik Gibanja Svoboda Golob, se v zadnjih dneh v javnosti pojavljajo izjemno resne navedbe o vohunjenju, tujem vmešavanju ter delovanju tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, ki lahko neposredno zadevajo nacionalno varnost Republike Slovenije. »Nacionalna varnost ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj, še manj pa področje, na katerem bi veljala različna merila glede na to, katera tuja država je v posameznem primeru vpletena,« je dodal.

Če obstajajo informacije, ki kažejo na ogrožanje nacionalne varnosti ali delovanje tujih obveščevalnih struktur v Sloveniji, morajo biti z njimi seznanjene pristojne institucije in prav tako morajo biti obravnavane na mestu, ki je temu namenjeno, je izpostavil. Zato Janšo poziva, da v najkrajšem možnem času skliče sejo Sveta za nacionalno varnost (Snav), na kateri naj pristojne službe in agencije predstavijo vse relevantne informacije.

V bran predsednici republike

Posebej nesprejemljivo se mu zdi, da se v javnosti predsednico republike Natašo Pirc Musar napada z obtožbami o vohunjenju, ne da bi bile te podprte z ugotovitvami pristojnih služb.

»Če za takšne obtožbe obstajajo dokazi, jih je treba predstaviti pristojnim institucijam. Če jih ni, pa je toliko bolj neodgovorno z njimi spodkopavati zaupanje v najvišje institucije države,« je dodal.

Za naslednji teden je sicer sklicana tudi komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), na kateri predsednica komisije Janja Sluga (Svoboda) pričakuje predstavitev informacij Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije.