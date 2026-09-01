Golob se ne bo skliceval na imuniteto, MVK prižgala zeleno luč za kazenski postopek

Mandatno-volilna komisija (MVK) DZ predlaga, da ne prizna imunitete prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu in dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je DZ že obvestil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval. Odločitev o tem pa bo DZ sprejel v sredo.

Golob je predsednika DZ Zorana Stevanovića in MVK obvestil, da se ne bo skliceval na imuniteto ali podal zahteve za odločanje DZ o priznanju imunitete. Kot je zapisal, bo tudi sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna oz. da se na pristojnem sodišču začne kazenski postopek zoper njega. »Sam namreč želim, da se kazenski postopek po dolgem predkazenskem postopku (od leta 2022) čim prej konča,« je zapisal.

Odločanje DZ se mu zdi nepotrebno

Ker se ne namerava sklicevati na imuniteto, se mu sicer zdi odločanje DZ o tem, ali se lahko kazenski postopek zoper njega začne, povsem nepotrebno. Specializirano državno tožilstvo (SDT) je predsednika DZ Stevanovića minuli teden obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje, sta v ponedeljek potrdila Stevanović in SDT.

Bolj konkreten Stevanović ni bil. Je pa odvetnik Goloba Stojan Zdolšek pozneje za STA potrdil, da se obvestilo tožilstva nanaša na zadevo Bobnar.