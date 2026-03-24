Premier sklical sejo sveta za nacionalno varnost, tema tuji vplivi na volitve v Sloveniji, povabljen tudi Janša

Premier je na sejo SNAV poleg predsednice republike povabil predsednika SDS Janeza Janšo, prvaka NSi Jerneja Vrtovca kot predstavnika liste NSi, SLS in Fokus, predsednika SD Matjaža Hana, predsednika Demokratov Anžeta Logarja, sokoordinatorja Levice Luko Mesca kot predstavnika Levice in Vesne in predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, izhaja iz sporočila vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Da bo sklical sejo SNAV, na kateri bi obravnavali tuje vplive na volitve v Sloveniji, je Golob napovedal v zadnjem tednu pred volitvami, potem ko so kampanjo v sklepnem delu zaznamovale anonimna objava posnetkov in informacije Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) o obisku predstavnikov tuje obveščevalne službe Black Cube na sedežu SDS.

Ne samo volitve, tema bodo tudi težave z gorivom

Dogajanje v minulih dneh pa je v Sloveniji zaznamovalo tudi pomanjkanje goriva na črpalkah in negotovost, ki jo povzroča zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu. V opoziciji so bili do vladnih ukrepov pri reševanju razmer v državi kritični, Janša pa je v soboto v objavi na omrežju X vladi tudi očital, da bi na to temo morala sklicati SNAV. Svet za nacionalno varnost skladno z odlokom poleg predsednika vlade, ki mu predseduje, sestavljajo še ministri za obrambo, notranje in zunanje zadeve ter infrastrukturo in direktor Sove.

Kolone na bencinskih črpalkah, goriva ni. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ko gre za vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednik SNAV na sejo povabi še predsednika republike, predsednika DZ, predstavnika največje opozicijske stranke v DZ, predstojnike drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij.