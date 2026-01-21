Golob: »Slovenija se ne bo pridružila Odboru za mir«

Premier Robert Golob je danes dejal, da še ni nastopil čas, da bi se Slovenija pridružila Odboru za mir pod vodstvom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Kot je pojasnil v izjavi za medije, je glavni pomislek, da je mandat odbora preširok in da lahko nevarno spodkoplje mednarodno ureditev, ki temelji na Ustanovni listini Združenih narodov. Mednarodna ureditev, kjer so imeli Združeni narodi osrednjo vlogo, je služila Sloveniji, celi Evropi in širše, zato, da smo dolga desetletja živeli v miru, je poudaril premier.

»Grenlandija pripada Grenlandcem«

»Tveganje razgraditve te ureditve Združenih narodov je tisto, kar je v resnici najbolj zaskrbljujoče, se pravi, eno je mandat za Gazo, ki temelji na resoluciji Združenih narodov (...), v širšem kontekstu pa mislimo, da tak odbor presega na eni strani pooblastila, ki bi izhajala iz resolucije Varnostnega sveta, na drugi strani pa tudi presega tisto, kar bi si kot suverena država želeli,« je pojasnil. Dodal je, da bi znotraj ožjega mandata, ki bi urejal povojno obnovo Gaze in morda Zahodnega brega, Slovenija sprejela sodelovanje. Napovedal je tudi, da bo vlada v februarju razpravljala o pridružitvi tožbi, ki jo je Južna Afrika proti Izraelu leta 2023 vložila na Meddržavno sodišče v Haagu zaradi domnevnega kršenja konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti Palestincem v Gazi.

Golob je še dejal, da se sam v četrtek v Davosu ne bo udeležil podpisa ustanovne listine Odbora za mir, temveč se bo zvečer v Bruslju sešel z voditelji drugih članic EU, s katerimi bodo iskali skupen odgovor na Trumpove težnje po prevzemu Grenlandije in grožnje s carinami. Po njegovih besedah bodo skušali najti odgovor, ki bo enovit, skupen in v katerem bo na prvem mestu pravica do ozemeljske celovitosti in nedotakljivosti meja, tudi na Grenlandiji. »Če kdo, potem vemo Slovenci, da svoboda nikoli ni naprodaj in to je tisto načelo, ki mu moramo slediti ne samo mi, ampak celotna Evropa v naslednjih dnevih in tednih,« je dejal Golob. Napovedal je, da bo šel s tem sporočilom v Bruselj.

»Evropa se mora postaviti odločno in jasno, zagovarjati svoje interese in biti pri tem tudi enotna,« je poudaril. Da gre za obrambo osnovnega načela ozemeljske celovitosti in nedotakljivosti meja, Slovenija po besedah Goloba sporoča tudi z napotitvijo dveh vojaških častnikov na Grenlandijo. »Za Slovenijo ne more biti druge poti, kot da podpira suverenost in ozemeljsko celovitost,« je poudaril in ponovil stališče, da Grenlandija pripada Grenlandcem. Premier je pojasnil, da bo misija na Grenlandiji opazovalne narave. Izrazil je še prepričanje, da bo na območju Grenlandije še kar nekaj vojaških vaj z namenom dokazovanja zmožnosti obrambe tega območja pred komerkoli, "ki bi se tam pojavil z napačnimi nameni in po napačni poti".