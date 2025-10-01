Golob spregovoril o Tini in o tem, da ima tudi sam otroka s posebnimi potrebami

V sinočnjih Odmevih je bilo precej napeto. Voditeljica Rosvita Pesek je gostila premierja Roberta Goloba, govorila pa sta tudi o nedavni potezi poslancev Gibanja Svoboda, ki je v javnosti dvignila veliko prahu. Medtem ko je Tina Gaber Golob s prisotnostjo na protestu pred parlamentom simbolno podprla starše otrok z redkimi genetskimi boleznimi, je na drugi strani sedem Golobovih poslancev na komisiji za peticije glasovalo proti ustanovitvi sklada za pomoč tem otrokom.

Golob je poudaril, da Tinina gesta ni bila politična kulisa, temveč del njenega vsakdana, saj da spremlja starše in otroke že leta. Spomnil je na napade po udeležbi maše na Brezjah. »Tina je izjemno sočutno bitje, ki se bori za najranljivejše,« je dejal in dodal, da je vloga njegove soproge pogosto »napačno razumljena«.

»Imam otroka s posebnimi potrebami«

Premier je dejal, da stiske staršev razume iz prve roke: »Imam otroka s posebnimi potrebami.« Pravi, da je bil zgrožen, ko je izvedel, da so na ministrstvih zavračali vloge za nadomestila staršem teh otrok. Povedal je, da je ministra na to izrecno opozoril in da se prve vloge znova obravnavajo. »Nedopustno je, da sploh pride do takšne situacije.«

Dotaknil se je tudi zdravljenja v tujini: o napotitvah je doslej odločala stroka, kar razume kot pravilen pristop. A po drugi strani vseeno podpira, da se po potrebi ponovno strokovno preveri, ali so bile odločitve utemeljene.

Rosvita nastavila ogledalo državi

Rosvita Pesek je nato jasno izrekla, kar mnoge žuli:

»Državljani ne želimo več zbirati zamaškov, steklenic, papirja, hoditi na koncerte in športne tekme, da podpiramo te otroke. Smo socialna država in bi morale biti te stvari drugače urejene.«

Golob je na to odgovoril ponovno odgovoril z osebno izkušnjo: »Sam to življenje živim zadnjih 20 let.«