Golob »udaril« po prihodnjem mandatarju Janši: Za oblast je pripravljen izdati kogar koli, tudi našo državo

Predsednik Svobode in odhajajoči premier Robert Golob je v Odmevih, v pogovoru z Rosvito Pesek, ostro napadel prihodnjega mandatarja Janeza Janšo. Prepričan je, da volitve niso bile poštene, zato meni, da bi jih morali ponoviti.

Trdi, da je šlo za »izraelsko vmešavanje« in za prirejene posnetke, ki naj bi vplivali na voljo volivcev. »Moje besede pred volitvami so bile, da gre za največji škandal v zgodovini Slovenije. Danes verjamem enako,« je dejal. Po njegovih besedah so bili na seji Sveta za nacionalno varnost predstavljeni dokazi o stikih z izraelskimi paraobveščevalci. »In to je bil Janez Janša,« je zatrdil Golob ter dodal, da so dokazi pri policiji oziroma tožilcih. »Kaj pa vi mislite, da so počeli? Da so bili na dopustu? Zagotovo ne,« je dejal o obiskih zaposlenih izraelskega podjetja v Sloveniji. Janši je očital, da želi »dobesedno demontirati slovensko policijo«, da bi se dokazi uničili.

Golob je poudaril, da Svoboda podpira možnost tehničnega mandatarja in novih volitev. »Tako zelo verjamemo, da so bile te volitve zaradi tujega vmešavanja, izraelskega vmešavanja, nelegitimne, da smo pripravljeni tudi odpovedati se oblasti,« je dejal. Na vprašanje o domnevnem podkupovanju poslancev Resnice je odgovoril: »Najprej bom rekel, ne. Nobeden.« A hkrati dodal, da je beseda te stranke »vredna natančno nič«.

Golob tako vztraja: volitve bi bilo treba ponoviti. Janši pa pošilja najtežji očitek, češ da je za oblast pripravljen iti čez vse meje.