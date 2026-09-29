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BESEDNA BITKA V DZ

Golob udaril po vladi: »Zaradi neumnih in nesmiselnih vojn vsi plačujemo dražjo nafto,« Janša pa: V Gazi ni genocida

V Gazi se izvaja genocid, doslej je bilo ubitih več kot 30.000 otrok, je v poslanskem vprašanju navedel Golob.
Janša, ki je navedbe o genocidu označil za politični jezik, Golob pa povprašal, zakaj se odločitve o spremembi zunanje politike sprejemajo mimo parlamenta. FOTO: Matej Druznik, Blaž Samec/montaža Delo Ui
Janša, ki je navedbe o genocidu označil za politični jezik, Golob pa povprašal, zakaj se odločitve o spremembi zunanje politike sprejemajo mimo parlamenta. FOTO: Matej Druznik, Blaž Samec/montaža Delo Ui
STA, N. P.
 29. 9. 2026 | 11:04
 29. 9. 2026 | 11:30
4:22
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V Gazi po mednarodnem pravu ni genocida, je premier Janez Janša danes dejal na seji DZ v odgovoru na vprašanje predsednika Svobode Roberta Goloba. »Odločiti se morate, ali boste prisegali na politično govorico ali na mednarodno pravo,« ga je pozval. DZ bo danes odločal o predlogu Goloba, da na naslednji seji opravi razpravo o zunanji politiki.

V Gazi se izvaja genocid, doslej je bilo ubitih več kot 30.000 otrok, je v poslanskem vprašanju navedel Golob, ki je med drugim želel odgovore na vprašanja, kako Janša označuje ravnanje izraelske vojske v Gazi, ravnanje nezakonitih izraelskih naseljencev in krajo palestinskih ozemelj na Zahodnem bregu. Noben pristojen organ v skladu z resolucijo ZN o genocidu, sprejeto po drugi svetovni vojni, ni odločil, da se v Gazi dogaja genocid, je odvrnil Janša, ki je navedbe o genocidu označil za politični jezik. Po njegovem mnenju lahko govorimo o civilnih žrtvah, o kršenju Ženevske konvencije, o marsičem, »o genocidu pač ne moremo v skladu z mednarodnim pravom«.

Genocid nad Palestinci mednarodno priznan

Genocid Izraela nad Palestinci med drugim priznavata poseben odbor Združenih narodov in preiskovalna komisija, pa tudi Mednarodno združenje strokovnjakov za genocid številne organizacije za človekove pravice, vlade številnih držav, strokovnjaki s področja študij genocida in mednarodnega prava ter drugi izvedenci, navaja Wikipedia.

Do septembra 2026 je v Gazi umrlo vsaj 73.400 ljudi. Velika večina žrtev so bili civilisti, približno 50 % od teh pa so bile ženske in otroci, je še navedeno.

Za govornico je Janša pokazal fotografije žrtev v Sudanu, »množico trupel, bistveno večjo, kot ste kadarkoli videli iz Gaze, pobitih kristjanov«, opozoril je tudi na pobite kristjane v Nigeriji. Po svetu je žrtev tisočkrat več, je opozoril. »Zakaj se govori le o Gazi in Palestini? Ker je to neka politična govorica, ki skuša deliti svet na tiste, ki so za ubogo Palestino, in na tiste, ki so proti, ki so za genocidni Izrael. V resnici pa slika ni črno-bela,« je opozoril Janša.

Spremembe zunanje politike mimo parlamenta?

V dopolnitvi vprašanja je Golob opozoril, da je Slovenija kot edina članica EU glasovala proti izjavi, s katero bi EU obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem Bregu, in želel odgovor, kdo in zakaj je tako odločil, pa tudi, zakaj se odločitve o spremembi zunanje politike sprejemajo mimo parlamenta. Janši je ob tem očital, da »zaradi neumnih in nesmiselnih vojn prijateljev sedanje vlade vsi plačujemo dražjo nafto in težje živimo«, pa tudi, da je Slovenijo osramotil ne le pred celo Evropo, temveč prejšnji teden v Združenih narodih.

Golob je Janši očital, da »zaradi neumnih in nesmiselnih vojn prijateljev sedanje vlade vsi plačujemo dražjo nafto in težje živimo«, pa tudi, da je Slovenijo osramotil ne le pred celo Evropo, temveč prejšnji teden v Združenih narodih.

Glede odnosa med Slovenijo in Izraelom je Janša ponovil, da jih njegova vlada zgolj normalizira. Ti odnosi so bili od leta 1991 do prihoda prejšnje vlade leta 2022 normalni, je zatrdil premier. Na Bližnjem vzhodu, tudi v Izraelu, se je v teh desetletjih dogajalo marsikaj, »pa nismo ukazovali univerzam, da ne smejo sodelovati z raziskovalnimi institucijami v Izraelu, nismo dajali izraelskih politikov na črne liste, nismo omejevali gospodarskega sodelovanja z Izraelom«, je navedel Janša. »Na slovenski zemlji je več kot 700 prikritih morišč, še vedno nismo lastnih mrtvih pokopali, pa se ukvarjamo z Izraelom,« je med drugim opozoril.

Golob je ocenil, da Janša ni odgovoril na vprašanja, med drugim o tem, kdo mu daje pravico odločitev o spremembah zunanje politike mimo parlamenta. Predlagal je, da DZ na naslednji seji opravi razpravo o zunanji politiki. O predlogu bo DZ odločal v okviru današnjih glasovanj.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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