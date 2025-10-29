  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREMIER PO TORKU V NOVEM MESTU

»V Novem mestu so ljudje skandirali DOVOLJ JE kriminalu. Šutarjev zakon je odgovor na to«, Golob pojasnil, kakšno je bilo srečanje s soprogo pokojnega Aleša

Predsednik vlade je prepričan, da bodo ukrepi, ki jih je predstavil v Novem mestu izboljšali varnost na Dolenjskem.
Predsednik vlade v Odmevih. FOTO:: Zaslonski Posnetek Tvs
Predsednik vlade v Odmevih. FOTO:: Zaslonski Posnetek Tvs
M. U.
 29. 10. 2025 | 22:35
 29. 10. 2025 | 23:09
5:33
A+A-

Poročali smo že, da  v opozicijskih SDS in NSi po torkovih besedah premierja Roberta Goloba o zatajitvi državnega aparata pri zagotavljanju varnosti v jugovzhodni Sloveniji in napovedi ukrepov za njeno izboljšanje, izpostavljajo, da je odgovornost za nastalo situacijo na predsedniku vlade. Naslednji logičen korak je zato po mnenju SDS le odstop.

»Šutarjev zakon«

Kot je znano, so vladni predstavniki s premierjem Golobom na čelu na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto med drugim napovedali sprejetje posebnega zakona, imenovanega po v sobotnem napadu umrlem Alešu Šutarju.

image_alt
Novo mesto vstalo po smrti Aleša Šutarja, zaradi incidenta posredovala policija (FOTO, VIDEO)

Predsednik vlade v Odmevih. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs
Predsednik vlade v Odmevih. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs

Zakon bo posegel bo v kazensko, socialno in drugo zakonodajo, ukrepi pa bodo med drugim prinesli dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočenje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.

Predsednik vlade je v Odmevih na TVS povedal, da: »V Novem mestu so ljudje skandirali DOVOLJ JE kriminalu. Šutarjev zakon je odgovor na to.«

Premier je na izredni seji novomeškega občinskega sveta, ki so jo sklicali po sobotnem napadu, po katerem je umrl krajan, napovedal paket ukrepov na področjih zagotavljanja varnosti, kaznovalne politike in socialne politike.

Ukrepe bodo strnili v tako imenovani Šutarjev zakon, ki ga bodo poimenovali po umrlem Alešu Šutarju. Po premierjevih besedah zato, da ne »bomo nikoli pozabili, kaj je bila tista točka preloma, ki je celo državo prisilila, da se do nasilja začne obnašati drugače«.

Po Golobovih besedah bo vlada Šutarjev zakon v DZ poslala v DZ do 10. novembra, poslanci pa bi ga lahko sprejeli do konca meseca.

Golob o interpelaciji Mesca: Čas za ocenjevanje bo po uveljavitvi ukrepov iz Šutarjevega zakona

Premier Robert Golob se je v oddaji 24ur zvečer na POP TV odzval tudi na interpelacijo o delu ministra za delo in socialo Luke Mesca, ki sta jo vložili SDS in NSi. Kot je dejal, je pred ministrom naloga, da na svojem področju pripravi ukrepe, ki jih bodo zapisali v t. i. Šutarjev zakon. Po tem pa bo nastopil čas za ocenjevanje njegovega dela. Glede pozivov krajanov jugovzhodnega dela države k odstopu Mesca, ki je koordinator ukrepov, vezanih na romsko skupnost, je Golob dejal, da bi bil ta beg od odgovornosti. »Volitve so blizu in ljudje so tisti, ki bodo ocenjevali, koliko smo bili uspešni,« je spomnil.

image_alt
Tudi Erjavec zahteva Golobov odstop: »Izgubil je človeški in moralni kapital«

»Lahko zagotovim, da vse ukrepe, ki so bili v torek predstavljeni v Novem mestu, in za katere smo dobili tudi aplavz ljudi, minister Mesec podpira in njegova naloga je, da jih pripravi na način, da bodo tudi izvedljivi,« je strnil svoja pričakovanja premier.

Državni aparat odpovedal, ker so mnogi marsikdaj prepričani, da imajo zvezane roke

Po Golobovih besedah je državni aparat odpovedal, ker so mnogi marsikdaj prepričani, da imajo zvezane roke, razlog za to pa je trenutna zakonodaja. Tudi zato so se po pogovorih s policijo, tožilstvom in sodstvom odločili za povečanje pooblastil policije in zaostritev kaznovalne zakonodaje. O tem so se pogovarjali že prej, v zadnjih mesecih, je dejal, a zdaj smo po njegovih besedah prišli do točke, ko je družbena klima taka, da družba te rešitve pričakuje in ne bodo dojete kot preveč restriktivne. Ob opozorilih, da bi bile nekatere rešitve, o katerih je govora, lahko ustavno sporne, pa je Golob ocenil, da imamo v Sloveniji zelo dobre pravnike, ki bodo zagotovo našli z ustavo skladne rešitve.

image_alt
O tragični smrti v Novem mestu poročali celo na Kitajskem in v Ameriki

Večkrat je poudaril, da imajo ljudje dovolj kriminala in da so ukrepi, ki jih pripravljajo, usmerjeni proti kriminalu, ne proti Romom. Večkrat je tako izpostavil problem kriminala in orožja, ki se je v zadnjih 15 letih razpasel v romskih naseljih in ki mu do zdaj oblasti niso posvetile dovolj pozornosti.

Na vprašanje, ali je vlada podcenila opozorila županov jugovzhodnih občin, ki so opozarjali na varnostno problematiko in predlagali zakonske rešitve, ki so bile zavrnjene, pa je dejal, da »noben od teh zakonskih predlogov ni govoril o tem, da je treba dati policiji večja pooblastila, da se bo lahko soočila s kriminalom«, ampak so bili ti zakoni primarno osredotočeni na druge problematike.

Ob tem je spomnil, da so nekatere predlagane ukrepe, ko je obvezno vključevanje otrok v vrtce in šolo že izvedli. 

Dva ukrepa še posebej poudarja

Izpostavil je zlasti dva ukrepa: pooblastilo policiji, da v določenih okoliščinah, na primer, ko je slišati streljanje, lahko vstopi v domovanje brez sodnega naloga. In pregon storilcev napadov po uradni dolžnosti, s čimer bi radi zaščitili žrtve.

Srečanje s soprogo pokojnega Aleša Šutarja

Golob se je pred torkovim srečanjem v Novem mestu sicer srečal s soprogo pokojnega Aleša Šutarja. V pogovoru za Odmeve je povedal, da je bil globoko ganjen nad njenim pogumom, rekla pa naj bi mu tudi, da si želi, da bi bil predlog t. i. omnibus zakona, ki naj bi ga vlada potrjevala prihodnji četrtek, imenovan po preminulem možu, ker da bo to njunemu sinu, ki je moral biti priča smrtonosnemu napadu na očeta v veliko čast in ponos in tudi zato, da izguba njegovega življenja ne bo zaman.

Več iz teme

»Šutarjev zakon«dr. Robert GolobNovo mesto
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Večno vprašanje

O kuri in jajcu.
Marko Kočevar29. 10. 2025 | 22:45
22:35
Novice  |  Slovenija
PREMIER PO TORKU V NOVEM MESTU

»V Novem mestu so ljudje skandirali DOVOLJ JE kriminalu. Šutarjev zakon je odgovor na to«, Golob pojasnil, kakšno je bilo srečanje s soprogo pokojnega Aleša

Predsednik vlade je prepričan, da bodo ukrepi, ki jih je predstavil v Novem mestu izboljšali varnost na Dolenjskem.
29. 10. 2025 | 22:35
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Spirala nasilja

Zaradi našega Slavca ni bilo takrat nobenega protestnega shoda.
Lovro Kastelic29. 10. 2025 | 22:25
22:10
Novice  |  Slovenija
RAZPOKE V POLITIKI

Tudi Erjavec zahteva Golobov odstop: »Izgubil je človeški in moralni kapital«

Oglasile so se zunajparlamentarne stranke, ki so se ostro odzvale na delo vlade.
29. 10. 2025 | 22:10
21:18
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Osma hiša je hiša smrti, najgloblje življenjske krize, pa tudi spolnosti

V tej škorpijonovi hiši najdemo skupno lastnino s partnerjem ter odnos do nje.
29. 10. 2025 | 21:18
21:00
Bulvar  |  Suzy
OSMIŠLJEVALNICA

Biti človek: čuječ, čuteč, čustvujoč (Suzy)

Če kondicijsko prekipevamo, če 'štimajo' srce in pljuča ter sta kakica in spanec v redu, smo na dobri poti, da smo v redu. Nismo pa še na cilju.
29. 10. 2025 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Pri severnih sosedih se razvija prava Silicijeva dolina

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
23. 10. 2025 | 12:02
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Pri severnih sosedih se razvija prava Silicijeva dolina

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
23. 10. 2025 | 12:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PLAČEVANJE

Čisto drugačna izkušnja na naših bencinskih servisih

Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
29. 10. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Težave, ki vsaj enkrat v življenju doletijo 90% ljudi

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PROJEKT

Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
29. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Ali vsak dom potrebuje prezračevalno napravo?

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
29. 10. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Utekočinjen naftni plin: je to tudi najboljša rešitev za vas?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Se še vedno brijete z britvico? Prenehajte!

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Pretkani napadalci: da bi vas ujeli, spremenijo svoj glas

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki