»V Novem mestu so ljudje skandirali DOVOLJ JE kriminalu. Šutarjev zakon je odgovor na to«, Golob pojasnil, kakšno je bilo srečanje s soprogo pokojnega Aleša

Poročali smo že, da v opozicijskih SDS in NSi po torkovih besedah premierja Roberta Goloba o zatajitvi državnega aparata pri zagotavljanju varnosti v jugovzhodni Sloveniji in napovedi ukrepov za njeno izboljšanje, izpostavljajo, da je odgovornost za nastalo situacijo na predsedniku vlade. Naslednji logičen korak je zato po mnenju SDS le odstop.

»Šutarjev zakon«

Kot je znano, so vladni predstavniki s premierjem Golobom na čelu na torkovi izredni seji občinskega sveta Mestne občine Novo mesto med drugim napovedali sprejetje posebnega zakona, imenovanega po v sobotnem napadu umrlem Alešu Šutarju.

Predsednik vlade v Odmevih. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs

Zakon bo posegel bo v kazensko, socialno in drugo zakonodajo, ukrepi pa bodo med drugim prinesli dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, zaostritev kaznovalne politike za povratnike, omogočenje izvršb na socialne pomoči in lažji zaseg premoženja neznanega izvora.

Predsednik vlade je v Odmevih na TVS povedal, da: »V Novem mestu so ljudje skandirali DOVOLJ JE kriminalu. Šutarjev zakon je odgovor na to.«

Premier je na izredni seji novomeškega občinskega sveta, ki so jo sklicali po sobotnem napadu, po katerem je umrl krajan, napovedal paket ukrepov na področjih zagotavljanja varnosti, kaznovalne politike in socialne politike. Ukrepe bodo strnili v tako imenovani Šutarjev zakon, ki ga bodo poimenovali po umrlem Alešu Šutarju. Po premierjevih besedah zato, da ne »bomo nikoli pozabili, kaj je bila tista točka preloma, ki je celo državo prisilila, da se do nasilja začne obnašati drugače«.

Po Golobovih besedah bo vlada Šutarjev zakon v DZ poslala v DZ do 10. novembra, poslanci pa bi ga lahko sprejeli do konca meseca.

Golob o interpelaciji Mesca: Čas za ocenjevanje bo po uveljavitvi ukrepov iz Šutarjevega zakona

Premier Robert Golob se je v oddaji 24ur zvečer na POP TV odzval tudi na interpelacijo o delu ministra za delo in socialo Luke Mesca, ki sta jo vložili SDS in NSi. Kot je dejal, je pred ministrom naloga, da na svojem področju pripravi ukrepe, ki jih bodo zapisali v t. i. Šutarjev zakon. Po tem pa bo nastopil čas za ocenjevanje njegovega dela. Glede pozivov krajanov jugovzhodnega dela države k odstopu Mesca, ki je koordinator ukrepov, vezanih na romsko skupnost, je Golob dejal, da bi bil ta beg od odgovornosti. »Volitve so blizu in ljudje so tisti, ki bodo ocenjevali, koliko smo bili uspešni,« je spomnil.

»Lahko zagotovim, da vse ukrepe, ki so bili v torek predstavljeni v Novem mestu, in za katere smo dobili tudi aplavz ljudi, minister Mesec podpira in njegova naloga je, da jih pripravi na način, da bodo tudi izvedljivi,« je strnil svoja pričakovanja premier.

Državni aparat odpovedal, ker so mnogi marsikdaj prepričani, da imajo zvezane roke

Po Golobovih besedah je državni aparat odpovedal, ker so mnogi marsikdaj prepričani, da imajo zvezane roke, razlog za to pa je trenutna zakonodaja. Tudi zato so se po pogovorih s policijo, tožilstvom in sodstvom odločili za povečanje pooblastil policije in zaostritev kaznovalne zakonodaje. O tem so se pogovarjali že prej, v zadnjih mesecih, je dejal, a zdaj smo po njegovih besedah prišli do točke, ko je družbena klima taka, da družba te rešitve pričakuje in ne bodo dojete kot preveč restriktivne. Ob opozorilih, da bi bile nekatere rešitve, o katerih je govora, lahko ustavno sporne, pa je Golob ocenil, da imamo v Sloveniji zelo dobre pravnike, ki bodo zagotovo našli z ustavo skladne rešitve.

Večkrat je poudaril, da imajo ljudje dovolj kriminala in da so ukrepi, ki jih pripravljajo, usmerjeni proti kriminalu, ne proti Romom. Večkrat je tako izpostavil problem kriminala in orožja, ki se je v zadnjih 15 letih razpasel v romskih naseljih in ki mu do zdaj oblasti niso posvetile dovolj pozornosti.

Na vprašanje, ali je vlada podcenila opozorila županov jugovzhodnih občin, ki so opozarjali na varnostno problematiko in predlagali zakonske rešitve, ki so bile zavrnjene, pa je dejal, da »noben od teh zakonskih predlogov ni govoril o tem, da je treba dati policiji večja pooblastila, da se bo lahko soočila s kriminalom«, ampak so bili ti zakoni primarno osredotočeni na druge problematike.

Ob tem je spomnil, da so nekatere predlagane ukrepe, ko je obvezno vključevanje otrok v vrtce in šolo že izvedli.

Dva ukrepa še posebej poudarja

Izpostavil je zlasti dva ukrepa: pooblastilo policiji, da v določenih okoliščinah, na primer, ko je slišati streljanje, lahko vstopi v domovanje brez sodnega naloga. In pregon storilcev napadov po uradni dolžnosti, s čimer bi radi zaščitili žrtve.

Srečanje s soprogo pokojnega Aleša Šutarja

Golob se je pred torkovim srečanjem v Novem mestu sicer srečal s soprogo pokojnega Aleša Šutarja. V pogovoru za Odmeve je povedal, da je bil globoko ganjen nad njenim pogumom, rekla pa naj bi mu tudi, da si želi, da bi bil predlog t. i. omnibus zakona, ki naj bi ga vlada potrjevala prihodnji četrtek, imenovan po preminulem možu, ker da bo to njunemu sinu, ki je moral biti priča smrtonosnemu napadu na očeta v veliko čast in ponos in tudi zato, da izguba njegovega življenja ne bo zaman.