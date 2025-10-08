  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MENDA NIČ NEZAKONITEGA

Golob varnostnikom 'nabil' nadure in 'zrihtal' super plače? Vladni urad zdaj dal takšna pojasnila

Vse je v skladu z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami, so zatrdili.
Robert Golob FOTO: Leon Vidic/delo
Robert Golob FOTO: Leon Vidic/delo
M. U.
 8. 10. 2025 | 17:07
 8. 10. 2025 | 17:09
3:17
A+A-

Na vladi ob očitkih o negospodarnosti izplačil varnostnikom premierja zagotavljajo, da so ta izvedena skladno z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami. Ob kršitvah delovnopravne zakonodaje, ugotovljenih v inšpekcijskem nadzoru, pa so na Ukomu pojasnili, da je bil uveden postopek o prekršku zoper vodjo službe za varovanje, globa pa je bila poravnana.

image_alt
V službi za varovanje Goloba je v teku izredni inšpekcijski nadzor

Poročali smo že o ugotovljenih kršitvah inšpekcijskega nadzora, ki ga je maja 2025 za obdobje med lanskim julijem in oktobrom opravil inšpektorat za delo nad delom varnostnikov predsednika vlade Roberta Goloba. Nadzor je odkril nepravilnosti pri organizaciji, evidentiranju in izrabi delovnega časa, so poročali mediji.

»Globa je bila poravnana, postopek pa je bil avgusta letos s strani inšpekcije ustavljen«

Kot so v odzivu za STA  pojasnili na Ukomu, je inšpekcijski nadzor ugotovil pomanjkljivost glede počitkov med julijem in septembrom 2024, medtem ko od konca septembra do konca oktobra teh pomanjkljivosti ni bilo več.

Je pa nadzor pokazal tudi na posamezne kršitve maksimalnega dovoljenega števila 56 ur na teden, so navedli na Ukomu. Mediji so ob tem poročali, da je inšpektorat zaradi ugotovljenih nepravilnosti oglobil generalno sekretarko vlade Barbaro Kolenko Helbl. Na vladnem uradu so to zanikali in pojasnili, da je bil zaradi navedenih pomanjkljivosti uveden postopek o prekršku zoper vodjo službe za varovanje predsednika vlade. »Globa je bila poravnana, postopek pa je bil avgusta letos s strani inšpekcije ustavljen,« so navedli.

image_alt
Po Golobu si tudi Pirc Musarjeva želi svoje varnostnike, a varovanje bližje tistemu, kar je imel Drnovšek

Obenem pa so na Ukomu v odzivu tudi zavrnili očitke o povečanju stroškov plač premierjevih varnostnikov in negospodarni rabi javnih sredstev službe za varovanje predsednika vlade, zaradi česar so nepovezani poslanci iz vrst Demokratov v torek vložili zahtevo za nujno sejo komisije DZ za nadzor javnih financ.

Poudarili so, da je varovanje predsednika vlade zahteva »strokovno usposobljene kadre in ustrezne kadrovske ter finančne vire za nemoteno in učinkovito delovanje«.

Izplačila premeščenim policistom izvedena skladno z zakonodajnimi določili in kolektivnimi pogodbami

Medtem je Televizija Slovenija v minulih dneh poročala, da je generalni sekretariat vlade za plače premierjevih varnostnikov v treh letih odštel več kot 1,6 milijona evrov ter več kot milijon evrov za različne dodatke. Povprečni mesečni znesek, namenjen za osnovne plače varnostnikov, pa se je letos v primerjavi z lanskim letom po navedbah televizije povečal za skoraj 54 odstotkov. Na Ukomu so zatrdili, da so izplačila policistom, ki so z namenom varovanja predsednika vlade začasno premeščeni pod generalni sekretariat vlade, izvedena skladno z zakonodajnimi določili in kolektivnimi pogodbami, ki tudi sicer veljajo za zaposlene v javnem sektorju, ter skladno z obsegom in zahtevnostjo dela ter veljavnimi finančnimi okviri.

Glede povečanja mase plač pa so pojasnili še, da so te spremembe posledica več dejavnikov, med drugim usklajevanja plač, prilagoditev zaradi inflacije ter posebnih varnostnih zahtev, ki jih prinaša delo v službi za varovanje.

Več iz teme

vladaRobert GolobnadzorUkomvarnostnik
ZADNJE NOVICE
19:15
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO LEGENDE

Objavljena osmrtnica Halida Bešlića, znane podrobnosti pogreba

Legendarnega pevca bodo pokopali v ponedeljek.
8. 10. 2025 | 19:15
18:44
Bulvar  |  Zanimivosti
POROD PRED 30 TISOČ GLEDALCI!

Škandal! Rodila v prenosu v živo, direktor platforme pa ji je čestital

Prenos je trajal skoraj devet ur, v nekem trenutku pa ga je spremljalo kar 29.489 gledalcev.
8. 10. 2025 | 18:44
18:22
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Umrl je nekdanji slovenski poslanec, pogreb bo v petek

Poslovil se je Vladimir Čeligoj.
8. 10. 2025 | 18:22
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
SEDMERICA

S štirikolesniki do Črne gore

Slovenski paraplegiki so prevozili kar 2300 kilometrov na 19. Motozboru Zveze paraplegikov Slovenije.
8. 10. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
PRESENEČENI BOSTE

Sedem resnic o seksu po ločitvi, ki vam jih nihče ne pove

Seks po ločitvi je lahko ena najbolj vznemirljivih in hkrati zastrašujočih izkušenj.
8. 10. 2025 | 18:00
18:00
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HRVAŠKA

Tragedija, kot je še ni bilo! Motorist šel na pogreb mlade voznice (21), ki je umrla pred petimi dnevi, a umrl na kraju

V obeh smrtnih nesrečah sta bila udeležena avtobusa.
8. 10. 2025 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Boljše zeljne solate še niste jedli

Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru z našimi bralkami in bralci.
Odprta kuhinja7. 10. 2025 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Noro: za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Rajske počitnice v rimskem pridihu v osrčju spodnje Štajerske

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki