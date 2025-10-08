Golob vztraja pri božičnici za vse, delodajalci na nogah: še ta teden na vidiku burna razprava

Ekonomsko-socialni svet (ESS) bo v petek razpravljal o vladnem predlogu obvezne božičnice, ki naj bi bila izplačana že letos. Premier Robert Golob in finančni minister Klemen Boštjančič vztrajata, da bo ukrep realiziran, delodajalci pa opozarjajo, da bi lahko takšna odločitev povzročila stečaje podjetij in odpuščanja. Sindikati predlog podpirajo.

Golobova nenapovedana bomba

Premier je sredi septembra presenetil javnost z napovedjo obvezne 14. plače za vse zaposlene – v javnem in zasebnem sektorju. Božičnica bi lahko znašala celotno, polovico ali četrtino minimalne plače (1278, 639 ali 319 evrov) in bi bila neobdavčena ter brez prispevkov.

Finančno ministrstvo ocenjuje, da bi uvedba pomenila občutno luknjo v proračunu:

767 milijonov evrov, če bi bila v višini minimalne plače,

372 milijonov pri polovični,

192 milijonov pri četrtinski božičnici.

Golob trdi, da je denar zagotovljen, minister Boštjančič pa je bil precej manj jasen: »V proračunu seveda je ali pa ni dovolj denarja. Proračun je kompleksna stvar.«

Sindikati za, gospodarstvo proti

Sindikati vladni načrt podpirajo in pričakujejo, da bo božičnica izplačana že letos. Delodajalske organizacije pa svarijo, da mora božičnica ostati prostovoljna. V nasprotnem primeru napovedujejo stečaje in odpuščanja. Gospodarski krog 17 organizacij predlaga kot alternativo zvišanje splošne dohodninske olajšave.

Obrtno-podjetniška zbornica je ubrala najostrejši ton – če vlada ne bo popustila, grozijo z izstopom iz ESS in državljansko nepokorščino.

Koalicija razcepljena, opozicija kritična

Predlog podpira Levica, ki ga je pred leti sama predlagala. Minister Luka Mesec je obvezno božičnico že skušal vključiti v zakon o delovnih razmerjih, a je naletel na odpor delodajalcev.

Socialni demokrati so v nerodnem položaju, saj njihov predsednik Matjaž Han kot gospodarski minister zagovarja interese podjetij, na vladi pa je predlog podprl.

Opozicija meni, da gre pri 14. plači za nov davek, in poziva k razbremenitvi plač namesto uvedbe novih obveznosti.

Petek bo vroč

ESS bo v petek obravnaval obvezno božičnico skupaj s proračunskimi dokumenti in spremembami glede normirancev. Razprava bo po pričakovanjih burna – vlada je pripravljena popustiti le pri višini božičnice in izjemah.

Golob je omenil možnost, da podjetjem božičnice ne bi bilo treba izplačati, če bi se ji zaposleni prostovoljno odpovedali. Ena od idej je tudi, da bi jo nadomestili z višjim regresom in razdeljenim izplačilom poleti in pozimi.