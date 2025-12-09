Filip Dobranić – Muki in Janez Janša združila moči proti Golobu

Obljuba Roberta Goloba, da bo umetna inteligenca prišla v vsak dom, se je znašla pod drobnogledom javnosti. Inštitut Danes je nov dan je skupaj z 71 strokovnjaki in organizacijami na predsednika vlade naslovil odprto pismo, v katerem nasprotujejo javnemu naročilu tujih orodij umetne inteligence. Po mnenju podpisnikov takšen nakup ogroža digitalno suverenost Slovenije, varnost uporabnikov in nasprotuje nacionalnim ter evropskim strateškim usmeritvam.

Strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo sredstva bolje nameniti razvoju odprtokodnih domačih rešitev, ki bi služile javnemu interesu, varstvu podatkov, etičnosti in trajnosti. Prav tako jo predstavljajo kot nevarnost za ranljivejše skupine, omenjajo nespoštovanje avtorskih pravic ter tudi vpliv onesnaževanja, ki ga povzročajo taki podatkovni centri.

Razprava o tem bo potekala na okrogli mizi Generativna umetna inteligenca v vsako vas, kjer bodo strokovnjaki preučili vsa mnenja o smotrnosti naročila pri tujih korporacijah v primerjavi z razvojem domačih programskih možnosti. »Na dogodku bomo odprli vprašanje, zakaj se država odloča za nakup licenc za velike jezikovne modele pri tujih tehnoloških korporacijah, medtem ko v Sloveniji intenzivno razvijamo svoje. Z gostjami in gosti želimo osvetliti tako potencialne prednosti kot tudi možna tveganja takšne odločitve,« je povedal moderator okrogle mize Filip Dobranić, v javnosti znan tudi kot Muki.

Odziv predsednika vlade Premier Robert Golob je v odzivu dejal, da pozivov ne pozna, verjame pa, »da ti, ki pozivajo, mogoče ne poznajo najbolje namena platforme«. »Trenutno potekajo pogajanja o tem, da bi Slovenija vzpostavila nacionalno platformo. Glavni namen nacionalne platforme pa je varen dostop in skladiščenje naših podatkov,« je izpostavil. Danes je po premierjevih besedah večina tistih, ki delajo z umetno inteligenco, »žal obsojena na to, da so naši podatki prosto na razpolago neznanim osebam«. »Glavni namen nacionalne platforme pa je, da se ta dostop zameji in da s podatki ne morejo upravljati multinacionalke, ampak samo uporabnik sam,« je pojasnil.

Med bolj znanimi nasprotniki Golobovega projekta vpeljevanja umetne inteligence, ki so se podpisali pod poziv, so poleg soustanovitelja zavoda Danes je nov dan Dobranića še antropolog Dan Podjed, Špela Stare, generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije, filozof Boris Vezjak, zaslužna profesorica Maca Jogan, bivša ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, profesorica Ana Kučan in umetniški vodja Zavoda Aksioma Janez Janša. Spomnimo, leta 2007 so se trije slovenski umetniki pod okriljem zavoda Aksioma včlanili v Slovensko demokratsko stranko (SDS) in se uradno preimenovali v Janeze Janše.

Odprto pismo objavljamo v celoti