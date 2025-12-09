  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ODPRTO PISMO PROTI PROJEKTU

Filip Dobranić – Muki in Janez Janša združila moči proti Golobu

Premier Robert Golob je napovedal javno naročilo za vzpostavitev platforme za generativno umetno inteligenco. Zdaj so se s pomisleki oglasili nevladniki, med podpisniki odprtega pisma pa najdemo nekaj zanimivih imen.
Filip Dobranić – Muki z inštituta Danes je nov dan pripravlja kritično presojo uvajanja tuje umetne inteligence v Sloveniji (fotografija je arhivska). FOTO: Uroš Hočevar  
Filip Dobranić – Muki z inštituta Danes je nov dan pripravlja kritično presojo uvajanja tuje umetne inteligence v Sloveniji (fotografija je arhivska). FOTO: Uroš Hočevar  
G. P.
 9. 12. 2025 | 13:05
 9. 12. 2025 | 13:09
13:02
A+A-

Obljuba Roberta Goloba, da bo umetna inteligenca prišla v vsak dom, se je znašla pod drobnogledom javnosti. Inštitut Danes je nov dan je skupaj z 71 strokovnjaki in organizacijami na predsednika vlade naslovil odprto pismo, v katerem nasprotujejo javnemu naročilu tujih orodij umetne inteligence. Po mnenju podpisnikov takšen nakup ogroža digitalno suverenost Slovenije, varnost uporabnikov in nasprotuje nacionalnim ter evropskim strateškim usmeritvam.

Strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo sredstva bolje nameniti razvoju odprtokodnih domačih rešitev, ki bi služile javnemu interesu, varstvu podatkov, etičnosti in trajnosti. Prav tako jo predstavljajo kot nevarnost za ranljivejše skupine, omenjajo nespoštovanje avtorskih pravic ter tudi vpliv onesnaževanja, ki ga povzročajo taki podatkovni centri.

Razprava o tem bo potekala na okrogli mizi Generativna umetna inteligenca v vsako vas, kjer bodo strokovnjaki preučili vsa mnenja o smotrnosti naročila pri tujih korporacijah v primerjavi z razvojem domačih programskih možnosti. »Na dogodku bomo odprli vprašanje, zakaj se država odloča za nakup licenc za velike jezikovne modele pri tujih tehnoloških korporacijah, medtem ko v Sloveniji intenzivno razvijamo svoje. Z gostjami in gosti želimo osvetliti tako potencialne prednosti kot tudi možna tveganja takšne odločitve,« je povedal moderator okrogle mize Filip Dobranić, v javnosti znan tudi kot Muki.

Odziv predsednika vlade

Premier Robert Golob je v odzivu dejal, da pozivov ne pozna, verjame pa, »da ti, ki pozivajo, mogoče ne poznajo najbolje namena platforme«. »Trenutno potekajo pogajanja o tem, da bi Slovenija vzpostavila nacionalno platformo. Glavni namen nacionalne platforme pa je varen dostop in skladiščenje naših podatkov,« je izpostavil.

Danes je po premierjevih besedah večina tistih, ki delajo z umetno inteligenco, »žal obsojena na to, da so naši podatki prosto na razpolago neznanim osebam«. »Glavni namen nacionalne platforme pa je, da se ta dostop zameji in da s podatki ne morejo upravljati multinacionalke, ampak samo uporabnik sam,« je pojasnil.

Med bolj znanimi nasprotniki Golobovega projekta vpeljevanja umetne inteligence, ki so se podpisali pod poziv, so poleg soustanovitelja zavoda Danes je nov dan Dobranića še antropolog Dan Podjed, Špela Stare, generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije, filozof Boris Vezjak, zaslužna profesorica Maca Jogan, bivša ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, profesorica Ana Kučan in umetniški vodja Zavoda Aksioma Janez Janša. Spomnimo, leta 2007 so se trije slovenski umetniki pod okriljem zavoda Aksioma včlanili v Slovensko demokratsko stranko (SDS) in se uradno preimenovali v Janeze Janše

Odprto pismo objavljamo v celoti

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob,

12. novembra ste na novinarski konferenci javnost obvestili o javnem naročilu za dostop do platforme z velikimi jezikovnimi modeli, ki naj bi vsem Slovenkam in Slovencem omogočila brezplačen dostop do orodij generativne umetne inteligence.

Spodaj podpisani in podpisane podpiramo tehnološke inovacije in verjamemo v Slovenijo, v kateri dostopna, pravična, varna, odprta, trajnostna in vključujoča tehnologija služi ljudem, demokraciji in okolju. Prav zato s tem pismom izražamo zaskrbljenost in nasprotovanje takšnemu javnemu naročilu.

Sprašujemo se o smotrnosti takšnega nakupa – z vidika porabe javnih sredstev in z vidika digitalne suverenosti. V vaši izjavi omenjate predhodne pogovore z nekaterimi največjimi globalnimi ponudniki generativne umetne inteligence. Kupovanje licenc za dostop do velikih jezikovnih modelov je v nasprotju z državnimi strategijami in programi, denimo Nacionalnim programom za umetno inteligenco 2030 (NpUI 2030), ki je trenutno v nastajanju, kot tudi z evropskimi usmeritvami za krepitev odpornosti in tehnološke suverenosti, med drugim z načrtom za trajnostno blaginjo in konkurenčnost Evrope, akcijskim načrtom za celino umetne inteligence in strategijo za uporabo umetne inteligence. Vsi ti dokumenti želijo okrepiti položaj Evrope z razvojem lastne suverene umetne inteligence. Zakaj se potemtakem država odloča za nakup platforme pri tujih tehnoloških korporacijah, katerih rešitve temeljijo na zaprti programski opremi, namesto da bi ta sredstva usmerila v razvoj javne odprtokodne slovenske generativne umetne inteligence, kar zasleduje tudi NpUI 2030? V svetu, ki ga obvladujejo globalne tehnološke platforme in korporacije, katerih odločitve o podatkih, modelih, orodjih in infrastrukturi narekujejo predvsem ozki finančni kot tudi geopolitični interesi, mora Slovenija omejiti svojo odvisnost od komercialnih ponudnikov ter vlagati v razvoj tehnološko, infrastrukturno, podatkovno, regulativno in jezikovno suverene ter zaupanja vredne umetne inteligence v javnem interesu. Prepričani smo, da javni interes ne leži v rokah velikih korporacij.

Sprašujemo se o zasebnosti in varnosti uporabnikov ter naših osebnih podatkov. Uvajanje orodij generativne umetne inteligence brez tehtnega in strokovnega premisleka o njihovem vplivu na posameznike in družbo kot celoto ima lahko daljnosežne posledice. Zaskrbljeni smo ob dejstvu, da v procesu oblikovanja javnega naročila ni bilo opravljeno posvetovanje s strokovnimi in splošnimi javnostmi. Takšno posvetovanje bi lahko razkrilo številne pomisleke glede predlaganega nakupa, na primer zadržanost z vidika varnosti uporabnikov in osebnih podatkov, ki jo je v zadnjih tednih izrazila tudi informacijska pooblaščenka. V svoji izjavi ste omenjali mlade in njihovo radovednost. Ste pri oblikovanju javnega naročila opravili strokovne premisleke glede vpliva generativne umetne inteligence, predvsem klepetalnih vmesnikov, na različne skupine v družbi – med drugim na otroke, osebe z nižjo digitalno pismenostjo, boleznimi ali raznolikimi potrebami? Kako boste preverili, da se tudi v procesu urjenja velikih jezikovnih modelov ni uporabljalo osebnih podatkov ali drugih neetično zbranih podatkov in virov? Podatkovne zbirke pogosto izvirajo iz različnih virov, denimo javnih in zasebnih repozitorijev, uporabniških interakcij z aplikacijami, vključno s strganjem podatkov z avtomatiziranimi boti s spleta, denimo z družbenih omrežij, kjer je kredibilnost in točnost informacij pogosto vprašljiva.

Sprašujemo se o spoštovanju avtorskih pravic. Veliki jezikovni modeli so lahko z vidika avtorskih pravic sporni tako zaradi uporabe tujih del za urjenje kot tudi zaradi vprašljivega avtorstva tako ustvarjenih rezultatov. Kako boste zagotovili, da dela slovenskih ustvarjalk in ustvarjalcev niso bila uporabljena nezakonito? Kakšne ukrepe boste sprejeli, da orodja generativne umetne inteligence ne bodo zlorabljena v procesih ustvarjanja avtorskih del ali v izobraževalnih in raziskovalnih procesih?

Sprašujemo se o spoštovanju delavskih pravic. Industrija generativne umetne inteligence temelji na nevidnem in pogosto nevarnem, podplačanem ali celo nezakonitem delu delavk in delavcev v procesu pridobivanja surovin za infrastrukturo in označevanja podatkov. Ste prepričani, da Slovenija s takšnim nakupom ne bo spodbujala kulture izkoriščanja?

Sprašujemo se o izpolnjevanju okoljskih in podnebnih zavez. Podatkovni centri imajo znaten vpliv na okolje, predvsem zaradi visoke porabe energije, vode in zemljišč, kar doprinaša k visokemu ogljičnemu odtisu, uničevanju narave in skupnosti ter zvočnemu onesnaženju. Kako boste zagotovili, da podatkovni centri in druga infrastruktura, potrebna za uresničitev javnega naročila, spoštujejo načela zelenega prehoda in družbene trajnostnosti?

Spodaj podpisani in podpisane smo prepričani, da mora tehnologija krepiti ljudi, skupnosti, javne storitve in državo. Zato vas pozivamo, da ponovno premislite in omejena javna sredstva raje vložite v avtonomno, pravično, varno, odprto, trajnostno in vključujočo generativno umetno inteligenco, ki je rezultat našega skupnega znanja in truda ter zasleduje javni interes Republike Slovenije.

Podpisniki: 

  • Danes je nov dan
  • dr. Maja Bogataj Jančič, vodja Inštituta za odprte podatke in intelektualno lastnino ODIPI
  • prof. Jana Javornik, Women4Ethical AI pri UNESCO
  • izr. prof. dr. Dan Podjed, antropolog
  • Špela Stare, generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije
  • Maja Vreča, Arnes in Safe.si
  • Jasna Zakonjšek, odvetnica
  • prof. dr. Darja Zaviršek, UL FSD
  • dr. Boris Vezjak, filozof
  • Tanja Devetak, Center za raziskave dizajna
  • prof. dr. Maca Jogan, FDV, zaslužna profesorica UL
  • Milena Javornik, upokojenka
  • dr. Katja Koren Ošljak, UL FDV in Zavod VSAK
  • Arne Vehovar
  • prof. dr. Peter Purg, Univerza v Novi Gorici, Akademija umetnosti in Fakulteta za humanistiko
  • prof. Eduard Čehovin
  • Sonja Lokar, predsednica ŽLS
  • mag. Boštjan Zupančič, prevajalec in tolmač
  • Ira Zorko
  • Ema Verbnik
  • prof. dr. Rajko Muršič
  • DUM – društvo umetnikov
  • izr. prof. dr. Emilija Stojmenova Duh, UL FE; Women in ethics in AI, UNESCO
  • Janez Fakin Janša, umetniški vodija Zavod Aksioma
  • Damjan Zorc, prevajalec
  • Jure Mesarič
  • Martina Lipnik
  • Marcela Okretič, direktorica Zavoda Aksioma
  • dr. Andrej Lukšič, direktor Inštituta za ekologijo
  • asist. Tonja Jerele, UL FDV
  • Slovenski PEN
  • doc. dr. Polona Petek
  • dr. Gorazd Kovačič, sociolog, UL FF
  • Visokošolski sindikat Slovenije
  • dr. Igor Ž. Žagar, direktor Pedagoškega inštituta
  • dr. Andrej Duh, fizik
  • dr. Hajdeja Iglič, sociologinja, UL FDV
  • Monika Ažman, dipl. m. s., mag. zdravstvene nege
  • dr. Dušan Caf, Inštitut Digitas
  • dr. Matjaž Ličer, fizik
  • Tristan Ažman, MBA
  • dr. Maja Simoneti, IPoP, Ljubljana
  • prof.dr. Mojca Kovač Šebart, Filozofska fakulteta, UL
  • dipl. inž. rač. in inf. Jurij Sitar
  • dr. Martin Pogačar, ZRC SAZU
  • Miha Frangež, Društvo za elektronsko in računalniško pismenost
  • izr. prof. dr. Andrej Kristan, Univerza v Bologni
  • doc. dr. Urša Valič, etnologinja in kulturna antropologinja, Filozofska fakulteta
  • prof. dr. Ana Kučan
  • Maja Hawlina, zavod Avanta Largo
  • dr. Ajda Pretnar Žagar, Fakulteta za računalništvo in informatiko; Inštitut za novejšo zgodovino
  • ZASUK – sindikat za ustvarjalnost in kulturo
  • Umanotera – Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
  • Kulturno izobraževalno društvo PiNA
  • doc. dr. Nina Cvar, UL FF & UL FE
  • Nataša Kramberger, samostojna delavka v kulturi
  • Meta Kokalj, univ. dipl. prav.
  • Piratska stranka
  • Anton Luka Šijanec, študent FRI in FMF UL
  • dr. Gašper Fele-Žorž, računalničar
  • dipl. inž. rač. in inf. Katja Goljat, magistrska študentka UL FRI
  • Boštjan Gorenc, prevajalec in pisatelj
  • dr. Timotej Lazar, UL FRI; Slovenska tovarna umetne inteligence
  • Simon Brežan, dr. med., kognitivni nevroznanstvenik
  • Dunja Fabjan, astrofizičarka
  • dr. Jana Kolar, ravnateljica NUK
  • Lio Novelli, avtor oddaje Tehno klistir
  • Jurij Podgoršek, avtor oddaje Tehno klistir
  • Samogostiteljski kolektiv Kompot
  • mag. Zlata Ploštajner
  • Brigita Jurisic, projektni vodja INL, Portugalska
  • prof. dr. Vesna Leskošek

 

Več iz teme

umetna inteligencaRobert Golobdigitalizacija
ZADNJE NOVICE
13:45
Lifestyle  |  Astro
UM SE RAZŠIRI

Merkur v strelcu: bomo končno povedali, kar si res mislimo?

V tej energiji se rojevajo zamisli, ki nas lahko obrnejo v novo smer.
9. 12. 2025 | 13:45
13:27
Novice  |  Svet
BREZ DOKUMENTOV

Šokanten posnetek iz Dominikanske republike: gre res za Slovenko, ki je ostala brez vsega? (VIDEO)

V posnetku, ki se deli na omrežju TikTok, vidno nestabilna neznana ženska mimoidoče zaproša za pomoč.
9. 12. 2025 | 13:27
13:25
Novice  |  Slovenija
VSESTRANSKA

Farmacevtko Jasno smo spremljali tudi na televiziji, najraje pa je med zelišči

Na eko zeliščni kmetiji Kalan na Kalobju vsako leto vzgojijo do 20.000 sadik. Jasna, ki kmetijo prevzema od očeta Milana, je tudi gasilka in plesalka.
Mojca Marot9. 12. 2025 | 13:25
13:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BIRCH BY ROMEO LANE

V nočnem klubu po zadnjih podatkih zgorelo 25 ljudi, lastnika odpotovala na dopust

Lastnika nočnega kluba Birch by Romeo Lane, katerega primer je zaradi številnih smrtnih žrtev kot posledice malomarnosti pred dnevi odmeval v medijih celega sveta, sta na počitnicah.
9. 12. 2025 | 13:25
13:05
Novice  |  Slovenija
ODPRTO PISMO PROTI PROJEKTU

Filip Dobranić – Muki in Janez Janša združila moči proti Golobu

Premier Robert Golob je napovedal javno naročilo za vzpostavitev platforme za generativno umetno inteligenco. Zdaj so se s pomisleki oglasili nevladniki, med podpisniki odprtega pisma pa najdemo nekaj zanimivih imen.
9. 12. 2025 | 13:05
13:00
Bulvar  |  Suzy
PRAZNIKI

Ladeja Godina Košir: silvestrovo z neznancem (Suzy)

Letošnjih praznikov se zelo veseli.
9. 12. 2025 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kredit na računu že v 48 urah!

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Slovenija v pričakovanju novega superračunalnika

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

LETNI HOROSKOP 2026: Bike čaka spopad srca in uma, škorpijone pa finančni razcvet

Letni horoskop 2026 napoveduje kozmični preobrat, ki bo stresel temelje vsem zodiakalnim znamenjem.
8. 12. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kredit na računu že v 48 urah!

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Slovenija v pričakovanju novega superračunalnika

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Več kot nakit, lahko je tudi nadvse zaželeno darilo

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

Kateri izgovor je vaš?

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Danes so tudi najbolj napredne digitalne rešitve izpostavljene tveganjem

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Poslovanje podjetij

Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za nepozabne božično-novoletne jedi

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Zabava

Tu si lahko ogledate božične filme, najnovejše premiere, priljubljene serije in dokumentarne oddaje

Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 08:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki