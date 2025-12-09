Filip Dobranić – Muki in Janez Janša združila moči proti Golobu

Galerija
Obljuba Roberta Goloba, da bo umetna inteligenca prišla v vsak dom, se je znašla pod drobnogledom javnosti. Inštitut Danes je nov dan je skupaj z 71 strokovnjaki in organizacijami na predsednika vlade naslovil odprto pismo, v katerem nasprotujejo javnemu naročilu tujih orodij umetne inteligence. Po mnenju podpisnikov takšen nakup ogroža digitalno suverenost Slovenije, varnost uporabnikov in nasprotuje nacionalnim ter evropskim strateškim usmeritvam.
Strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo sredstva bolje nameniti razvoju odprtokodnih domačih rešitev, ki bi služile javnemu interesu, varstvu podatkov, etičnosti in trajnosti. Prav tako jo predstavljajo kot nevarnost za ranljivejše skupine, omenjajo nespoštovanje avtorskih pravic ter tudi vpliv onesnaževanja, ki ga povzročajo taki podatkovni centri.
Razprava o tem bo potekala na okrogli mizi Generativna umetna inteligenca v vsako vas, kjer bodo strokovnjaki preučili vsa mnenja o smotrnosti naročila pri tujih korporacijah v primerjavi z razvojem domačih programskih možnosti. »Na dogodku bomo odprli vprašanje, zakaj se država odloča za nakup licenc za velike jezikovne modele pri tujih tehnoloških korporacijah, medtem ko v Sloveniji intenzivno razvijamo svoje. Z gostjami in gosti želimo osvetliti tako potencialne prednosti kot tudi možna tveganja takšne odločitve,« je povedal moderator okrogle mize Filip Dobranić, v javnosti znan tudi kot Muki.
Odziv predsednika vlade
Premier Robert Golob je v odzivu dejal, da pozivov ne pozna, verjame pa, »da ti, ki pozivajo, mogoče ne poznajo najbolje namena platforme«. »Trenutno potekajo pogajanja o tem, da bi Slovenija vzpostavila nacionalno platformo. Glavni namen nacionalne platforme pa je varen dostop in skladiščenje naših podatkov,« je izpostavil.
Danes je po premierjevih besedah večina tistih, ki delajo z umetno inteligenco, »žal obsojena na to, da so naši podatki prosto na razpolago neznanim osebam«. »Glavni namen nacionalne platforme pa je, da se ta dostop zameji in da s podatki ne morejo upravljati multinacionalke, ampak samo uporabnik sam,« je pojasnil.
Med bolj znanimi nasprotniki Golobovega projekta vpeljevanja umetne inteligence, ki so se podpisali pod poziv, so poleg soustanovitelja zavoda Danes je nov dan Dobranića še antropolog Dan Podjed, Špela Stare, generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije, filozof Boris Vezjak, zaslužna profesorica Maca Jogan, bivša ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, profesorica Ana Kučan in umetniški vodja Zavoda Aksioma Janez Janša. Spomnimo, leta 2007 so se trije slovenski umetniki pod okriljem zavoda Aksioma včlanili v Slovensko demokratsko stranko (SDS) in se uradno preimenovali v Janeze Janše.
Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob,
12. novembra ste na novinarski konferenci javnost obvestili o javnem naročilu za dostop do platforme z velikimi jezikovnimi modeli, ki naj bi vsem Slovenkam in Slovencem omogočila brezplačen dostop do orodij generativne umetne inteligence.
Spodaj podpisani in podpisane podpiramo tehnološke inovacije in verjamemo v Slovenijo, v kateri dostopna, pravična, varna, odprta, trajnostna in vključujoča tehnologija služi ljudem, demokraciji in okolju. Prav zato s tem pismom izražamo zaskrbljenost in nasprotovanje takšnemu javnemu naročilu.
Sprašujemo se o smotrnosti takšnega nakupa – z vidika porabe javnih sredstev in z vidika digitalne suverenosti. V vaši izjavi omenjate predhodne pogovore z nekaterimi največjimi globalnimi ponudniki generativne umetne inteligence. Kupovanje licenc za dostop do velikih jezikovnih modelov je v nasprotju z državnimi strategijami in programi, denimo Nacionalnim programom za umetno inteligenco 2030 (NpUI 2030), ki je trenutno v nastajanju, kot tudi z evropskimi usmeritvami za krepitev odpornosti in tehnološke suverenosti, med drugim z načrtom za trajnostno blaginjo in konkurenčnost Evrope, akcijskim načrtom za celino umetne inteligence in strategijo za uporabo umetne inteligence. Vsi ti dokumenti želijo okrepiti položaj Evrope z razvojem lastne suverene umetne inteligence. Zakaj se potemtakem država odloča za nakup platforme pri tujih tehnoloških korporacijah, katerih rešitve temeljijo na zaprti programski opremi, namesto da bi ta sredstva usmerila v razvoj javne odprtokodne slovenske generativne umetne inteligence, kar zasleduje tudi NpUI 2030? V svetu, ki ga obvladujejo globalne tehnološke platforme in korporacije, katerih odločitve o podatkih, modelih, orodjih in infrastrukturi narekujejo predvsem ozki finančni kot tudi geopolitični interesi, mora Slovenija omejiti svojo odvisnost od komercialnih ponudnikov ter vlagati v razvoj tehnološko, infrastrukturno, podatkovno, regulativno in jezikovno suverene ter zaupanja vredne umetne inteligence v javnem interesu. Prepričani smo, da javni interes ne leži v rokah velikih korporacij.
Sprašujemo se o zasebnosti in varnosti uporabnikov ter naših osebnih podatkov. Uvajanje orodij generativne umetne inteligence brez tehtnega in strokovnega premisleka o njihovem vplivu na posameznike in družbo kot celoto ima lahko daljnosežne posledice. Zaskrbljeni smo ob dejstvu, da v procesu oblikovanja javnega naročila ni bilo opravljeno posvetovanje s strokovnimi in splošnimi javnostmi. Takšno posvetovanje bi lahko razkrilo številne pomisleke glede predlaganega nakupa, na primer zadržanost z vidika varnosti uporabnikov in osebnih podatkov, ki jo je v zadnjih tednih izrazila tudi informacijska pooblaščenka. V svoji izjavi ste omenjali mlade in njihovo radovednost. Ste pri oblikovanju javnega naročila opravili strokovne premisleke glede vpliva generativne umetne inteligence, predvsem klepetalnih vmesnikov, na različne skupine v družbi – med drugim na otroke, osebe z nižjo digitalno pismenostjo, boleznimi ali raznolikimi potrebami? Kako boste preverili, da se tudi v procesu urjenja velikih jezikovnih modelov ni uporabljalo osebnih podatkov ali drugih neetično zbranih podatkov in virov? Podatkovne zbirke pogosto izvirajo iz različnih virov, denimo javnih in zasebnih repozitorijev, uporabniških interakcij z aplikacijami, vključno s strganjem podatkov z avtomatiziranimi boti s spleta, denimo z družbenih omrežij, kjer je kredibilnost in točnost informacij pogosto vprašljiva.
Sprašujemo se o spoštovanju avtorskih pravic. Veliki jezikovni modeli so lahko z vidika avtorskih pravic sporni tako zaradi uporabe tujih del za urjenje kot tudi zaradi vprašljivega avtorstva tako ustvarjenih rezultatov. Kako boste zagotovili, da dela slovenskih ustvarjalk in ustvarjalcev niso bila uporabljena nezakonito? Kakšne ukrepe boste sprejeli, da orodja generativne umetne inteligence ne bodo zlorabljena v procesih ustvarjanja avtorskih del ali v izobraževalnih in raziskovalnih procesih?
Sprašujemo se o spoštovanju delavskih pravic. Industrija generativne umetne inteligence temelji na nevidnem in pogosto nevarnem, podplačanem ali celo nezakonitem delu delavk in delavcev v procesu pridobivanja surovin za infrastrukturo in označevanja podatkov. Ste prepričani, da Slovenija s takšnim nakupom ne bo spodbujala kulture izkoriščanja?
Sprašujemo se o izpolnjevanju okoljskih in podnebnih zavez. Podatkovni centri imajo znaten vpliv na okolje, predvsem zaradi visoke porabe energije, vode in zemljišč, kar doprinaša k visokemu ogljičnemu odtisu, uničevanju narave in skupnosti ter zvočnemu onesnaženju. Kako boste zagotovili, da podatkovni centri in druga infrastruktura, potrebna za uresničitev javnega naročila, spoštujejo načela zelenega prehoda in družbene trajnostnosti?
Spodaj podpisani in podpisane smo prepričani, da mora tehnologija krepiti ljudi, skupnosti, javne storitve in državo. Zato vas pozivamo, da ponovno premislite in omejena javna sredstva raje vložite v avtonomno, pravično, varno, odprto, trajnostno in vključujočo generativno umetno inteligenco, ki je rezultat našega skupnega znanja in truda ter zasleduje javni interes Republike Slovenije.
Podpisniki: