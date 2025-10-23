Golob z Macronom stkal tako tesne vezi, da ga bo Macron v Bruslju kar nadomeščal

Premier Robert Golob se zaradi bolezni ne bo udeležil današnjega zasedanja voditeljev držav članic v Bruslju, so danes sporočili iz kabineta predsednika vlade. Ob robu vrha, posvečenega krepitvi obrambnih zmogljivosti in ohranjanju konkurenčnosti, je imel predvideno tudi dvostransko srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Goloba bo na današnjem vrhu po navedbah v kabinetu premierja nadomeščal francoski predsednik Emmanuel Macron. Voditelja sta v preteklih dneh tako v okviru vrha sredozemskih držav članic EU MED9 v Portorožu kot delovnega obiska francoskega predsednika v Sloveniji obravnavala vse teme današnjega zasedanja. Zastopata tudi zelo podobna stališča, so še navedli.

Ena osrednjih in po pričakovanjih tudi ena najtežjih razprav voditeljev na tokratnem vrhu bo posvečena ohranjanju evropske gospodarske konkurenčnosti ob izpolnjevanju ciljev zelenega prehoda, vključno s cilji zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in prepovedjo prodaje novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem z letom 2035.

Poleg tega bodo razpravljali o pretekli teden predlaganem časovnem načrtu za zagotovitev ustrezne obrambne pripravljenosti unije do leta 2030, ki med drugim vključuje vzpostavitev protidronske zaščite za celotno EU.

Z načrtom želi Bruselj okrepiti tudi sodelovanje med evropsko in ukrajinsko obrambno industrijo, da bi še okrepili podporo Kijevu v boju z rusko agresijo. O tem bodo voditelji članic EU razpravljali z ukrajinskim predsednikom Zelenskim.

Posvetili se bodo predvsem nadaljnji vojaški in finančni podpori Ukrajini, vključno z novim 140 milijard evrov vrednim posojilom, financiranim z zamrznjenim ruskim premoženjem, ter predlogu 19. svežnja sankcij. Tik pred vrhom je unija dosegla soglasje o uvedbi novega svežnja sankcij.