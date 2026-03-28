Golob ne popušča: napovedal nujne ukrepe, Janši pa se ne namerava opravičiti

Bistveno je, da vse stranke, tako vladne kot potencialno nevladne takoj pričnejo z delom, povdarja Robert Golob. Po njegovih so danes že začeli s pripravo ukrepov za oblikovanje strateških rezerv na področju energetike ter za pomoč kmetom pri dostopu do gnojil. Ob tem želi pomagati tudi gospodarstvu pri blaženju pričakovanih ekonomskih šokov. »Ukrepati moramo takoj, tudi s spremembami zakonodaje, da bomo pripravljeni na šoke v naslednjih dveh do treh mesecih,« je dejal za 24ur zvečer.

Koalicija za zdaj v drugem planu

Čeprav so bila pričakovanja javnosti usmerjena v pogovore o novi koaliciji, se teh kot že znano namenoma niso dotikali. Golob pojasnjuje, da želijo najprej ponovno zgraditi medsebojno zaupanje po ostri predvolilni kampanji. »Najlažje se zaupanje gradi skozi skupno delo,« je dejal. Zato so k sodelovanju pri pripravi ukrepov povabili praktično vse politične akterje na delovni ravni. V času zaostrenih razmer je po njegovem mnenju ključno sodelovanje vseh političnih sil. Glede na stanje po današnjem sestanku so nekateri danes že videli osnutek vlade v obliki približno 52 poslancev, vendar premier poudarja, da so to še veliko preurane ideje. Prvi jasnejši signali bodo znani šele po 10. aprilu, ko bo izvoljen predsednik državnega zbora, meni.

Napoved reform in razčiščevanja afer

Med prioritetami današnjih pogovorov sta bila tudi sistemski boj proti korupciji in razbremenitev davkov, pobudi, ki prihajata predvsem iz vrst Logarjevih Demokratov in Resni.ce. Golob tu opozarja, da večjih davčnih sprememb ni mogoče izvesti čez noč. Nekateri ukrepi bi lahko bili vključeni že v interventni paket, večina bo zahtevala daljši čas, vsekakor pa nameravajo z resnim delom na tem področju začeti domnevno že v ponedeljek. Odzval pa se je tudi na zahtevo o izključitvi Levice, ki jo odločno zanika. »Ne verjamemo v izključevanje,« pravi, hkrati pa ponovno poudarja, da je potrebno delo proti sprejemanju in sodelovanju, nikakor ne izključevanju.

Kljub temu da Golob zagovarja vključujoč pristop in zavrača izključevanje posameznih strank, pa ostaja zanj ostaja izjema Janševa SDS, s katero po njegovih besedah ne nameravajo sodelovati. Razlog je sodelovanje z izraelskim podjetjem Black Cube. Ob tem je dodal, da se za svoje obtožbe Janši ne bo opravičil, kljub temu da ta tako njemu, kot Luki Mescu, grozi s tožbo.

Možnost manjšinske vlade

V primeru, da oblikovanje širše koalicije ne uspe, Golob ne vidi pametne alternative v predčasnih volitvah, zlasti ne v času pričakovane jesenske krize. Možna rešitev bi bila manjšinska vlada, vendar tudi ta zahteva izvolitev mandatarja. »Želimo si čim širše vlade. Vse drugo ne pride v poštev,« je zaključil.