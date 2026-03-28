ALI SLEDI TOŽBA?

Golob ne popušča: napovedal nujne ukrepe, Janši pa se ne namerava opravičiti

Predsednik vlade Robert Golob po današnjem sestanku strank poudarja nujnost začetka skupnega dela pred razbohotenjem krize, ki jo pričakujejo v naslednjih mesecih - ne glede na to, kdo bo v koaliciji. Ravno delo je namreč temelj zaupanja, slednje pa sodelovanja, meni. Izjemo vidi le v Janševi SDS.
Golob se za obtožbo sodelovanja SDS z Black Cube ne namerava opravičiti. FOTO: zajem zaslona, Pop TV
G. P.
 28. 3. 2026 | 07:15
 28. 3. 2026 | 07:23
3:22
Bistveno je, da vse stranke, tako vladne kot potencialno nevladne takoj pričnejo z delom, povdarja Robert Golob. Po njegovih so danes že začeli s pripravo ukrepov za oblikovanje strateških rezerv na področju energetike ter za pomoč kmetom pri dostopu do gnojil. Ob tem želi pomagati tudi gospodarstvu pri blaženju pričakovanih ekonomskih šokov. »Ukrepati moramo takoj, tudi s spremembami zakonodaje, da bomo pripravljeni na šoke v naslednjih dveh do treh mesecih,« je dejal za 24ur zvečer.

Koalicija za zdaj v drugem planu

Čeprav so bila pričakovanja javnosti usmerjena v pogovore o novi koaliciji, se teh kot že znano namenoma niso dotikali. Golob pojasnjuje, da želijo najprej ponovno zgraditi medsebojno zaupanje po ostri predvolilni kampanji. »Najlažje se zaupanje gradi skozi skupno delo,« je dejal. Zato so k sodelovanju pri pripravi ukrepov povabili praktično vse politične akterje na delovni ravni. V času zaostrenih razmer je po njegovem mnenju ključno sodelovanje vseh političnih sil. Glede na stanje po današnjem sestanku so nekateri danes že videli osnutek vlade v obliki približno 52 poslancev, vendar premier poudarja, da so to še veliko preurane ideje. Prvi jasnejši signali bodo znani šele po 10. aprilu, ko bo izvoljen predsednik državnega zbora, meni.

image_alt
Po seji Sveta za nacionalno varnost: smo na pragu hude krize?

Napoved reform in razčiščevanja afer

Med prioritetami današnjih pogovorov sta bila tudi sistemski boj proti korupciji in razbremenitev davkov, pobudi, ki prihajata predvsem iz vrst Logarjevih Demokratov in Resni.ce. Golob tu opozarja, da večjih davčnih sprememb ni mogoče izvesti čez noč. Nekateri ukrepi bi lahko bili vključeni že v interventni paket, večina bo zahtevala daljši čas, vsekakor pa nameravajo z resnim delom na tem področju začeti domnevno že v ponedeljek. Odzval pa se je tudi na zahtevo o izključitvi Levice, ki jo odločno zanika. »Ne verjamemo v izključevanje,« pravi, hkrati pa ponovno poudarja, da je potrebno delo proti sprejemanju in sodelovanju, nikakor ne izključevanju.

image_alt
Zaradi izjav o Janši napovedana tožba, Golob in Mesec pred ultimatom

Kljub temu da Golob zagovarja vključujoč pristop in zavrača izključevanje posameznih strank, pa ostaja zanj ostaja izjema Janševa SDS, s katero po njegovih besedah ne nameravajo sodelovati. Razlog je sodelovanje z izraelskim podjetjem Black Cube. Ob tem je dodal, da se za svoje obtožbe Janši ne bo opravičil, kljub temu da ta tako njemu, kot Luki Mescu, grozi s tožbo.

Možnost manjšinske vlade

V primeru, da oblikovanje širše koalicije ne uspe, Golob ne vidi pametne alternative v predčasnih volitvah, zlasti ne v času pričakovane jesenske krize. Možna rešitev bi bila manjšinska vlada, vendar tudi ta zahteva izvolitev mandatarja. »Želimo si čim širše vlade. Vse drugo ne pride v poštev,« je zaključil.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Izjemna priložnost za nakup prestižne nepremičnine na Hrvaškem

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
