Golob zaradi Fajonove brutalno nad Janšo: »Podpreti sposobno Slovenko je ponos. Sabotirati jo je sramota!«

Tanjo Fajon podpiramo, njeno imenovanje bi bilo priznanje Sloveniji, je danes glede kandidature nekdanje zunanje ministrica za položaj posebne predstavnice EU za Sahel sporočil nekdanji premier in vodja stranke Svoboda Robert Golob. Potrdil je, da je zanjo izdal priporočilno pismo, in sicer v prepričanju, da je njena kandidatura v interesu države.

»Tanjo Fajon podpiramo. Osebno in politično. Njeno imenovanje za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel bi bilo priznanje Sloveniji. Funkcijo si je prislužila sama. Prestala je celoten izbirni postopek evropske zunanje službe,« je v objavi na družbenem omrežju Facebook sporočil nekdanji premier.

»Enako bi storil tudi danes«

»Po poročanju medijev je prepričala Nemčijo, Francijo, Belgijo, nasprotovala ni nobena država članica. Razen ene. Slovenije,« je izpostavil. Potrdil je, da je nekdanji zunanji ministrici izdal priporočilno pismo, in sicer, ker je bil prepričan, da je njena kandidatura v interesu Slovenije. »Enako bi storil tudi danes,« je zatrdil.

Tanja Fajon. FOTO: Jože Suhadolnik

Kot je še navedel, izbira posebnega predstavnika EU ni stvar Ljubljane, temveč Bruslja. »Postopek vodi evropska zunanja služba, odločajo države članice. Slovenija v njem nima posebne vloge in si je ne lasti. Mi se z njim ne ukvarjamo,« je zapisal in dodal, da je prav zato nedopustno, kar »naj bi storil premier Janez Janše«.

»Po poročanju več medijev je pri visoki predstavnici EU Kaji Kallas osebno posredoval in trdil, da Fajon te naloge ni sposobna opravljati. To je vmešavanje v postopek, ki ni njegov. In poskus, da bi iz notranjepolitičnih razlogov ustavil imenovanje lastne državljanke na visoko evropsko funkcijo. To se doslej ni zgodilo,« je zapisal Golob in Janšo pozval, naj javno pojasni, ali je to storil ter zakaj.

»Podpreti sposobno Slovenko je ponos. Sabotirati jo je sramota,« je sklenil Golob.

Fajonovo je za posebno predstavnico za Sahel predlagala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, a odločanje o njenem imenovanju, neuradno zaradi nasprotovanja Slovenije, še ni bilo. Predstavniki držav članic unije naj bi o tem odločali v sredo, sledil naj bi pisni postopek, v katerem je za potrditev potrebna podpora kvalificirane večine držav članic. To pomeni najmanj 15 članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov vseh prebivalcev EU.

Podpreti sposobno Slovenko je ponos. Sabotirati jo je sramota!

Naslednik Fajon na položaju zunanjega ministra Tone Kajzer je v nedeljo Kallas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka, danes pa je ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU dejal, da Slovenija odločitve o podpori Fajon še ni sprejela.

Janez Janša in Robert Golob FOTO: Emmanuel Dunand, Afp

Ob tem je izpostavil, da pri tem ne gre za kandidate oziroma kandidatke, ampak za vprašanje, ali so bili vsi postulati, ki jih predvidevajo tovrstni kadrovski postopki, upoštevani. Še pred tem so na vladi v soboto zapisali:

»V javnosti so se pojavile neresnične navedbe, da naj bi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer kakorkoli sodeloval ali celo podprl kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Te navedbe ne držijo. Minister Tone Kajzer Tanje Fajon ni predlagal za navedeni položaj, njene kandidature ni podprl in ni sodeloval v nobenem postopku, povezanem z njeno kandidaturo. Zato so navedbe, da naj bi za njeno kandidaturo stal ali jo celo kakorkoli podpiral, neresnične in zavajajoče. Ob tem velja poudariti, da je bila kandidatura vložena v času, ko je nekdanja ministrica opravljala tekoče posle. Sedanje vodstvo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve s tem postopkom ni bilo povezano. Postopek imenovanja posebnih predstavnikov Evropske unije poteka v okviru institucij Evropske unije. Zato ostro zavračamo poskuse pripisovanja odgovornosti ali celo podpore sedanjemu ministru za postopek, pri katerem ni sodeloval.«

»Nimam besed«

No Tanja Fajon pa je zaplet z kandidaturo pred dnevi komentirala takole: »Nimam besed. Ta hip je škoda večja za Slovenijo kot zame. Bil je naporen izbirni postopek evropske zunanje službe, marsikdo bi se lahko prijavil nanj. Bila sem izbrana in uživala podporo vseh držav,«,