  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZREDNA SEJA

Goloba v Novem mestu izžvižgali, obljublja strožji zakon, imenoval se bo Šutarjev zakon

Predsednik vlade je obljubil ostrejše zakone na področju varnosti.
Premier Robert Golob je danes v Novem mestu napovedal več sprememb zakonodaje, s katerimi želi vlada omogočiti učinkovitejše zagotavljanje varnosti na varnostno tveganih območjih. FOTO: RTV Slovenija
Premier Robert Golob je danes v Novem mestu napovedal več sprememb zakonodaje, s katerimi želi vlada omogočiti učinkovitejše zagotavljanje varnosti na varnostno tveganih območjih. FOTO: RTV Slovenija
B. K. P.
 28. 10. 2025 | 19:29
 28. 10. 2025 | 22:03
4:25
A+A-

Na današnjo izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je prišel tudi predsednik vlade Rober Golob, ki pa ni bil najbolj sprejet, vsaj ne s strani krajanov. Ko je dobil besedo, je bilo namreč slišati glasno neodobravanje s trga in žvižge.

»Slišim vas, slišim jezo, ja. Še bolj kot jezo pa čutim strah, čutim bolečino. A ne smemo pozabiti, zakaj smo danes tukaj. Zato bom jaz izrekel najprej sožalje svojcem pokojnega Aleša Šutarja. Rad bi izrazil sožalje pogumni soprogi Tini, ki mi je odstrla svet v srce Aleša Šutarja,« je dejal premier, ki se ga je sicer komaj slišalo, tako glasni so bili protestniki na trgu, ki so ga večkrat izžvižgali.

Protestniki so premierja izžvižgali. FOTO: Črt Piksi
Protestniki so premierja izžvižgali. FOTO: Črt Piksi

»Zdaj je pa res dovolj. Dovolj je nasilja v vsej Sloveniji, ne samo v Novem mestu. Naša kaznovalna zakonodaja ni kos temu, da se učinkovito spopade z nasiljem. Zato smo pripravili ukrepe,« je skorajda besno dejal Golob, ki je prebivalcem Novega mesta in celotne Dolenjske obljubil, da bo policija na tem koncu Slovenije ostala »še kar nekaj časa«. »Gre za spopad s kriminalom, ne za spopad z Romi,« je dejal premier.

UKREPI NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

- učinkovitejša ureditev vstopa policistov v tuje stanovanje ali druge prostore;
- policija bo lahko izvedla varnostno akcijo, potrebno za zaščito življenja in zdravja ljudi, ko je to z orožjem ali drugimi nevarnimi predmeti lahko ogroženo;
- policija bo lahko takoj odstranila osebo s kraja, če krši javni red, in ji ob ponovitvi kršitve prepovedala vstop in zadrževanje;
- policija bo lahko zahtevala takojšnje zaprtje lokala in prekinitev zbiranja, če bo prišlo do kaznivih dejanj ali pozivanja k njihovemu izvrševanju

UKREPI S PODROČJA PRAVOSODJA

- omejila se bo pravica do brezplačne pravne pomoči v primeru, če oseba ponavlja prekrške ali kazniva dejanja (povratniki), dodali bodo še druge ukrepe za omejevanje zlorab v okviru brezplačne pravne pomoči;
- s spremembo kazenskega zakonika bo črtan pregon na predlog pri posameznih kaznivih dejanjih (tožilstvo bo vodilo pregon po uradni dolžnosti);
- s spremembo zakona o izvršbi in zavarovanju se bo za poplačilo neplačanih glob zaradi storjenih kaznivih dejanj in prekrškov, ko gre za povratnike, poseglo tudi v določene denarne prejemke, ki so iz izvršbe izvzeti

UKREPI NA PODROČJU ODVZEMA PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA IN DAVČNE IZVRŠBE

- ukrep poenostavljenega ugotavljanja razkoraka med vrednostjo premičnega premoženja, s katerim razpolaga fizična oseba, in njenimi dohodki - v primeru ugotovitve, da prijavljeni dohodki fizične osebe ne ustrezajo vrednosti premičnega premoženja, bodo tega lahko začasno zasegli takoj na licu mesta;
- ukrep, ki omogoča, da se v davčni izvršbi neplačanih glob poseže tudi na določene denarne prejemke, ki so po veljavni ureditvi (zakon o davčnem postopku) izvzeti iz izvršbe oziroma je izvršba nanje omejena

UKREPI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

- denarna socialna pomoč se bo v primeru povratnikov lahko omejila;
- preverba ustreznosti ureditve odvzema otroka, kadar je otrok ogrožen;
- znižanje določenih socialnih transferjev za družine, kjer mladoletne deklice zanosijo, ter pomoč materi in otroku na drug primeren način

UPORABA SREDSTEV ZA OBČINE Z EVIDENTIRANIMI ROMSKIMI NASELJI

Sredstva, dodeljena občinam z evidentiranimi romskimi naselji, se bodo lahko uporabila za sofinanciranje stroškov varnostnih ukrepov, ki so v pristojnosti občine in so namenjeni varovanju varnosti ljudi in premoženja v lokalni skupnosti zaradi posebnih okoliščin.

Novi zakon z ostrejšimi prijemi in pooblastili za spopadanje s kriminalom se bo imenoval Šutajrjev zakon, je dejal Golob, vključeval pa bo kar nekaj novosti, med njimi, kot je opisal predsednik vlade: »Prvo področje bo varnostno, bistveno večja pooblastila policiji, za izvajanje racij, za nadzor, še posebej na tveganih območjih. Drugo področje je kaznovalna politika, radikalna zaostritev pogojev za tiste, ki kršijo zakon. Dali bomo predlog tudi. Ukinili bomo otroški dodatek za vse mladoletnice. Ne moremo spodbujati tega, da imajo punce otroke pred 18. letom starosti.«

Več iz teme

Novo mestoprotestizredna sejaRominasiljeRobert Golob
ZADNJE NOVICE
23:26
Novice  |  Kronika  |  Doma
PO PROTESTNEM SHODU

Iz romskih naselij je slišati streljanje, na terenu policija (FOTO)

Slišati je bilo več posameznih in rafalnih strelov, so sporočili s PU Novo mesto.
28. 10. 2025 | 23:26
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Zelo redke bolezni

O njihovem poimenovanju ...
Marko Kočevar28. 10. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Tanje Jakše Gazvoda: Naj Acova smrt ne bo zaman

V teh dneh me, tako kot večino Dolenjcev, preveva globoka žalost, pa tudi jeza.
Tanja Jakše Gazvoda28. 10. 2025 | 22:25
21:53
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ti astrološki znaki najpogosteje podcenjujejo druge! Ste med njimi?

Ko se naučijo delu odgovornosti tudi prepustiti, postanejo veliko boljši sodelavci in vodje ...
28. 10. 2025 | 21:53
21:52
Novice  |  Slovenija
SHOD, KI JE PRETRESEL DRŽAVO

Novo mesto vstalo po smrti Aleša Šutarja, zaradi incidenta posredovala policija (FOTO, VIDEO)

Na Glavnem trgu je množica, ki želi mir, varnost in predvsem odgovornost.
28. 10. 2025 | 21:52
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDNIK FILMA ELVIS ŠKORC

Mladi zvezdnik Maks: Morda sem veliko večji piflar, kot sem mislil (Suzy)

Slovenski filmski ustvarjalci zadnja leta delajo odlične mladinske filme, ki v dvorane privabijo množice gledalcev. Najnovejši je Elvis Škorc, ki na duhovit način predstavlja zamotan svet štirinajstletnika, ki že od mladih nog ve, da bo izumitelj.
28. 10. 2025 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Kako do gladke in negovane kože za vedno?

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Težave, ki vsaj enkrat v življenju doletijo 90% ljudi

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Kako do gladke in negovane kože za vedno?

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Težave, ki vsaj enkrat v življenju doletijo 90% ljudi

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj se Mortonov nevrom najpogosteje razvije pri ženskah

Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
28. 10. 2025 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Se bo elektrika podražila?

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
22. 10. 2025 | 08:09
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kako trajnost prinaša poslovni uspeh?

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SMILJAN MORI

Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
27. 10. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PAMETNI DOM

Zakaj strokovnjaki priporočajo to napravo za vaš dom

Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
27. 10. 2025 | 08:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Za koga je primeren investicijski kredit?

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
20. 10. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Utekočinjen naftni plin: je to tudi najboljša rešitev za vas?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
24. 10. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

V zadnjih 20 letih so delnice poskočile od 7 do 8 % na leto. Kako kaže zdaj?

Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha. O metodi DCA in pravem trenutku za vlaganje smo se pogovarjali z Damirjem Mrkuličem, višjim skrbnikom pri Triglav Investments.
22. 10. 2025 | 10:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Pri severnih sosedih se razvija prava Silicijeva dolina

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
23. 10. 2025 | 12:02
PromoPhoto
Razno
INTERVJU

Domovi prihodnosti: tako se spreminja način gradnje v Sloveniji

wienerberger s sodobnimi rešitvami spreminja način gradnje: hitreje, z manj napakami, večjo energijsko učinkovitostjo in manjšim vplivom na okolje.
24. 10. 2025 | 12:43
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRE ZGODBA

Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
24. 10. 2025 | 10:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
Promo Slovenske novice24. 10. 2025 | 09:59
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Slovenija med varnejšimi državami EU

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Industrija

Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Kaj se je dogajalo pred Osnovno šolo Litija?

Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
27. 10. 2025 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki