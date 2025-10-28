Goloba v Novem mestu izžvižgali, obljublja strožji zakon, imenoval se bo Šutarjev zakon

Na današnjo izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je prišel tudi predsednik vlade Rober Golob, ki pa ni bil najbolj sprejet, vsaj ne s strani krajanov. Ko je dobil besedo, je bilo namreč slišati glasno neodobravanje s trga in žvižge.

»Slišim vas, slišim jezo, ja. Še bolj kot jezo pa čutim strah, čutim bolečino. A ne smemo pozabiti, zakaj smo danes tukaj. Zato bom jaz izrekel najprej sožalje svojcem pokojnega Aleša Šutarja. Rad bi izrazil sožalje pogumni soprogi Tini, ki mi je odstrla svet v srce Aleša Šutarja,« je dejal premier, ki se ga je sicer komaj slišalo, tako glasni so bili protestniki na trgu, ki so ga večkrat izžvižgali.

Protestniki so premierja izžvižgali. FOTO: Črt Piksi

»Zdaj je pa res dovolj. Dovolj je nasilja v vsej Sloveniji, ne samo v Novem mestu. Naša kaznovalna zakonodaja ni kos temu, da se učinkovito spopade z nasiljem. Zato smo pripravili ukrepe,« je skorajda besno dejal Golob, ki je prebivalcem Novega mesta in celotne Dolenjske obljubil, da bo policija na tem koncu Slovenije ostala »še kar nekaj časa«. »Gre za spopad s kriminalom, ne za spopad z Romi,« je dejal premier.

UKREPI NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI - učinkovitejša ureditev vstopa policistov v tuje stanovanje ali druge prostore;

- policija bo lahko izvedla varnostno akcijo, potrebno za zaščito življenja in zdravja ljudi, ko je to z orožjem ali drugimi nevarnimi predmeti lahko ogroženo;

- policija bo lahko takoj odstranila osebo s kraja, če krši javni red, in ji ob ponovitvi kršitve prepovedala vstop in zadrževanje;

- policija bo lahko zahtevala takojšnje zaprtje lokala in prekinitev zbiranja, če bo prišlo do kaznivih dejanj ali pozivanja k njihovemu izvrševanju UKREPI S PODROČJA PRAVOSODJA - omejila se bo pravica do brezplačne pravne pomoči v primeru, če oseba ponavlja prekrške ali kazniva dejanja (povratniki), dodali bodo še druge ukrepe za omejevanje zlorab v okviru brezplačne pravne pomoči;

- s spremembo kazenskega zakonika bo črtan pregon na predlog pri posameznih kaznivih dejanjih (tožilstvo bo vodilo pregon po uradni dolžnosti);

- s spremembo zakona o izvršbi in zavarovanju se bo za poplačilo neplačanih glob zaradi storjenih kaznivih dejanj in prekrškov, ko gre za povratnike, poseglo tudi v določene denarne prejemke, ki so iz izvršbe izvzeti UKREPI NA PODROČJU ODVZEMA PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA IN DAVČNE IZVRŠBE - ukrep poenostavljenega ugotavljanja razkoraka med vrednostjo premičnega premoženja, s katerim razpolaga fizična oseba, in njenimi dohodki - v primeru ugotovitve, da prijavljeni dohodki fizične osebe ne ustrezajo vrednosti premičnega premoženja, bodo tega lahko začasno zasegli takoj na licu mesta;

- ukrep, ki omogoča, da se v davčni izvršbi neplačanih glob poseže tudi na določene denarne prejemke, ki so po veljavni ureditvi (zakon o davčnem postopku) izvzeti iz izvršbe oziroma je izvršba nanje omejena UKREPI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA - denarna socialna pomoč se bo v primeru povratnikov lahko omejila;

- preverba ustreznosti ureditve odvzema otroka, kadar je otrok ogrožen;

- znižanje določenih socialnih transferjev za družine, kjer mladoletne deklice zanosijo, ter pomoč materi in otroku na drug primeren način UPORABA SREDSTEV ZA OBČINE Z EVIDENTIRANIMI ROMSKIMI NASELJI Sredstva, dodeljena občinam z evidentiranimi romskimi naselji, se bodo lahko uporabila za sofinanciranje stroškov varnostnih ukrepov, ki so v pristojnosti občine in so namenjeni varovanju varnosti ljudi in premoženja v lokalni skupnosti zaradi posebnih okoliščin.

Novi zakon z ostrejšimi prijemi in pooblastili za spopadanje s kriminalom se bo imenoval Šutajrjev zakon, je dejal Golob, vključeval pa bo kar nekaj novosti, med njimi, kot je opisal predsednik vlade: »Prvo področje bo varnostno, bistveno večja pooblastila policiji, za izvajanje racij, za nadzor, še posebej na tveganih območjih. Drugo področje je kaznovalna politika, radikalna zaostritev pogojev za tiste, ki kršijo zakon. Dali bomo predlog tudi. Ukinili bomo otroški dodatek za vse mladoletnice. Ne moremo spodbujati tega, da imajo punce otroke pred 18. letom starosti.«