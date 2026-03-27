Golobov glasbenik ostal pred vrati: z eno roko že odpiral šampanjec, nato pa ...

Znani slovenski raper Darko Nikolovski, ki je na volitvah kandidiral na listi Gibanja Svoboda, je bil tik pred vstopom v državni zbor, a se mu je mandat izmuznil za las. Od poslanskega stolčka ga je ločilo manj kot 40 glasov, zato je ostal pred vrati parlamenta in brez vseh privilegijev, ki jih ta prinaša.

»Zmanjkalo mi je manj kot 40 glasov, da bi bil izvoljen za poslanca,« je po volitvah razkril sam in se obenem zahvalil podpornikom: »Hvala vsem, ki ste mi zaupali svoj glas in hvala vsem, ki ste zaradi mene volili Gibanje Svoboda.«

Čeprav poudarja, da izvoljenim kolegom ne zavida, saj jih »čakajo težke odločitve in trdo delo«, se iz njegovih besed bere tudi razočaranje. Prepričan je, da volivci niso prepoznali dela aktualne oblasti: »Žal mi je, da volivke in volivci niso prepoznali dosežkov koalicije in da so nasedli lažem in populizmu desnice.«

V daljšem zapisu opozoril na širšo sliko družbe, ki ga skrbi. »Bojim se predvsem, kakšna družba bomo postali v tem toksičnem ozračju,« je zapisal, a dodal, da sam ostaja zvest svojim vrednotam: »Svoboden je človek, ki svobode ne da.«

Nikolovski sicer ni novinec v politiki. Že leta 2011 je kandidiral na listi Zares, tokrat pa je presenetil z vstopom v največjo vladno stranko Gibanje Svoboda. Še pred volitvami je poudarjal, da ga v politiko ne žene osebni interes: »V politiko ne vstopam zaradi koristi. Ta poziv razumem kot dolžnost.« Ob tem je priznal tudi, da ga je razvoj dogodkov presenetil: »Če sem čisto iskren, sem še vedno presenečen nad razvojem dogodkov, ki so pripeljali do te točke.«

Po tesnem porazu je zdaj pozval k večjemu povezovanju na levici. »Usedite se. Pogovorite se. Imate veliko skupnega,« sporoča političnim sopotnikom in dodaja, da brez sodelovanja ne bo mogoče oblikovati enotnega bloka.

Nikolovski je kandidiral v volilni enoti 3 – Ljubljana Center, kjer je bila konkurenca znotraj njegove stranke precej močna. Na listi Gibanja Svoboda so v tej enoti kandidirali še Ana Jaklič, Gregor Danev, Jure Leben, Tamara Vonta, Blaž Juren, Urška Klakočar Zupančič, Andrej Klemenc, Duško Vujanović, Lucija Tacer Perlin in Miroslav Gregorič. Od 11 kandidatov, jih je 7 ostalo izven parlamenta, med njimi poleg Nikolovskega tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in bivši minister Jure Leben.