Golobov in Janšev blok popolnoma izenačena! Bo šel Logar 23. marca h Golobu na kavo?!

Če bi bile volitve na včerajšnjo sončno nedeljo, bi se danes zjutraj, sodeč po javnomnenjski raziskavi Delov Barometer, naši politični veljaki zbudili z velikim glavobolom. Kako tudi ne, ko bi bila sestava parlamenta popolnoma izenačena, nihče pa ne bi imel dovolj poslancev za sestavo vlade. Levi blok pod vodstvom Roberta Goloba bi na volitvah dobil 44 poslancev: Svoboda 27, Levica z Vesno 10 in SD bi prispeval 7 poslancev. Toda tudi desni blok pod vodstvom Janeza Janše bi dobil prav toliko, torej 44 poslancev: SDS 29, NSi s SLS in Fokusom 8 ter Demokrati Anžeta Logarja bi prispevali 7 poslancev.

Ključna težava: s 44 poslanci se v Sloveniji stabilne vlade ne da oblikovati. Za oblikovanje vlade mora biti povezanih vsaj 46 poslancev. Po raziskavi Mediane pa v DZ tudi ne bi prišla kakšna od manjših strank, ki bi lahko bila jeziček na tehtnici. Spomnimo, v prejšnjih raziskavah sta se kot taki stranki omenjali predvsem Prerod Vladimirja Prebiliča in pa Resni.ca Zorana Stevanovića. Vendar obema zmanjka podpore, da bi prešla 4-odstotni parlamentarni prag. Tu so še Pirati, ki so prav tako ostali tik pod parlamentarnim pragom.

Kaj torej storiti v takem primeru? Slovenija bi imela štiri opcije:

Levi blok bi v vlado poskušal pridobiti eno od desnosredinskih strank. Verjetno bi bil prvi kandidat za tak prestop Anže Logar, ki je v predvolilnih soočenjih do levih strank nastopal precej spravljivo. Dan po volitvah bi morda že prejel vabilo na kavo z Golobom.

Desni blok bi poskušal pridobiti eno od levosredinskih strank. Tu bi šlo težje, saj levosredinske stranke zavračajo sodelovanje v morebitni vladi pod vodstvom Janeza Janše. Ni pa nemogoče, da bi takšno vlado vodil tudi kdo drug in tako omogočil prihod, denimo, SD-ja v tovrstno vlado "narodne enotnosti". Mimogrede, SD-jev šef Matjaž Han je trenutno drugi najbolj priljubljen politik v Sloveniji, takoj za predsednico Natašo Pirc Musar.

Iskala bi se dva "prebežnika", ki bi zlorabila zaupanje matične stranke in prebegnila v nasprotni politični pol. V Sloveniji smo take primere že imeli, samo spomnite se legendarnega poslanca Cirila Pucka. Ta je znan postal s tem, ko je pri potrjevanju Drnovškove vlade prestopil iz poslanske skupine SKD v poslansko skupino LDS in s tem Drnovšku prinesel glas večine za sestavo vlade. A tokrat bi morali imeti dva taka "junaka".

Oblikovali bi manjšinsko vlado, ki v parlamentu ne bi imela večinske podpore in bi za vsak projekt morala iskati gnile kompromise. Glede na izkušnje bi bil rok trajanja takšne vlade v Sloveniji krajši kot čas, ki ga potrebuje pretečeno mleko, da se skisa.

Stranka Odstotek Mandatov SDS 27,7 29 Svoboda 25,1 27 Levica in Vesna 9,7 10 NSi, SLS, Fokus 8 8 SD 6,9 7 Demokrati A. Logarja 6,7 7 Resni.ca 3,8 0 Pirati 3,6 0 SNS 2,3 0 Prerod V. Prebiliča 1,9 0 Glas upokojencev 1,6 0 Mi, socialisti 1,3 0 Zaupanje K. Erjavca 0,5 0 Alternativa za Slovenijo 0,4 0 Zeleni in SG 0,3 0

Opomba: Vsi preračuni so opravljeni samo za opredeljene volivce. Neopredeljenih je precej malo. Med 731 sodelujočimi v Barometru, ki ga je Mediana izvedla med 2. in 5. marcem, le desetina vprašanih nima favorita, šest odstotkov pa jih ne bi izbralo nikogar. Število poslanskih mandatov je bilo iz odstotkov podpore preračunano po d'Hondtovi metodi kot lasten izračun uredništva.

Grafika: taka bi bila bodoča sestava parlamenta:

