  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJNOVEJŠI BAROMETER

Golobov in Janšev blok popolnoma izenačena! Bo šel Logar 23. marca h Golobu na kavo?!

Najnovejša raziskava Mediane Barometer kaže na rast podpore Svobodi in Levici. Največji padec podpore je pri Anžetu Logarju. In še najnovejše: Resni.ca, Prerod in Pirati bi izpadli iz parlamenta, zato bi se vanj uvrstilo samo šest strank. Objavljamo projekcijo in infografiko nove sestave DZ-ja.
Će si dovolimo nekaj špekulacij na podlagi najnovejšega Barometra: Anže Logar bi utegnil biti tisti, ki bo omogočil oblikovanje nove vlade pod vodstvom Roberta Goloba. FOTO: Blaž Samec
Će si dovolimo nekaj špekulacij na podlagi najnovejšega Barometra: Anže Logar bi utegnil biti tisti, ki bo omogočil oblikovanje nove vlade pod vodstvom Roberta Goloba. FOTO: Blaž Samec
E. N.
 9. 3. 2026 | 10:33
A+A-

Če bi bile volitve na včerajšnjo sončno nedeljo, bi se danes zjutraj, sodeč po javnomnenjski raziskavi Delov Barometer, naši politični veljaki zbudili z velikim glavobolom. Kako tudi ne, ko bi bila sestava parlamenta popolnoma izenačena, nihče pa ne bi imel dovolj poslancev za sestavo vlade. Levi blok pod vodstvom Roberta Goloba bi na volitvah dobil 44 poslancev: Svoboda 27, Levica z Vesno 10 in SD bi prispeval 7 poslancev. Toda tudi desni blok pod vodstvom Janeza Janše bi dobil prav toliko, torej 44 poslancev: SDS 29, NSi s SLS in Fokusom 8 ter Demokrati Anžeta Logarja bi prispevali 7 poslancev. 

Ključna težava: s 44 poslanci se v Sloveniji stabilne vlade ne da oblikovati. Za oblikovanje vlade mora biti povezanih vsaj 46 poslancev. Po raziskavi Mediane pa v DZ tudi ne bi prišla kakšna od manjših strank, ki bi lahko bila jeziček na tehtnici. Spomnimo, v prejšnjih raziskavah sta se kot taki stranki omenjali predvsem Prerod Vladimirja Prebiliča in pa Resni.ca Zorana Stevanovića. Vendar obema zmanjka podpore, da bi prešla 4-odstotni parlamentarni prag. Tu so še Pirati, ki so prav tako ostali tik pod parlamentarnim pragom.

Kaj torej storiti v takem primeru? Slovenija bi imela štiri opcije:

  • Levi blok bi v vlado poskušal pridobiti eno od desnosredinskih strank. Verjetno bi bil prvi kandidat za tak prestop Anže Logar, ki je v predvolilnih soočenjih do levih strank nastopal precej spravljivo. Dan po volitvah bi morda že prejel vabilo na kavo z Golobom.
  • Desni blok bi poskušal pridobiti eno od levosredinskih strank. Tu bi šlo težje, saj levosredinske stranke zavračajo sodelovanje v morebitni vladi pod vodstvom Janeza Janše. Ni pa nemogoče, da bi takšno vlado vodil tudi kdo drug in tako omogočil prihod, denimo, SD-ja v tovrstno vlado "narodne enotnosti". Mimogrede, SD-jev šef Matjaž Han je trenutno drugi najbolj priljubljen politik v Sloveniji, takoj za predsednico Natašo Pirc Musar.
  • Iskala bi se dva "prebežnika", ki bi zlorabila zaupanje matične stranke in prebegnila v nasprotni politični pol. V Sloveniji smo take primere že imeli, samo spomnite se legendarnega poslanca Cirila Pucka. Ta je znan postal s tem, ko je pri potrjevanju Drnovškove vlade prestopil iz poslanske skupine SKD v poslansko skupino LDS in s tem Drnovšku prinesel glas večine za sestavo vlade. A tokrat bi morali imeti dva taka "junaka".
  • Oblikovali bi manjšinsko vlado, ki v parlamentu ne bi imela večinske podpore in bi za vsak projekt morala iskati gnile kompromise. Glede na izkušnje bi bil rok trajanja takšne vlade v Sloveniji krajši kot čas, ki ga potrebuje pretečeno mleko, da se skisa.
Stranka Odstotek Mandatov
SDS 27,7 29
Svoboda 25,1 27
Levica in Vesna 9,7 10
NSi, SLS, Fokus 8 8
SD 6,9 7
Demokrati A. Logarja 6,7 7
Resni.ca 3,8 0
Pirati 3,6 0
SNS 2,3 0
Prerod V. Prebiliča 1,9 0
Glas upokojencev 1,6 0
Mi, socialisti 1,3 0
Zaupanje K. Erjavca 0,5 0
Alternativa za Slovenijo 0,4 0
Zeleni in SG 0,3 0

Opomba: Vsi preračuni so opravljeni samo za opredeljene volivce. Neopredeljenih je precej malo. Med 731 sodelujočimi v Barometru, ki ga je Mediana izvedla med 2. in 5. marcem, le desetina vprašanih nima favorita, šest odstotkov pa jih ne bi izbralo nikogar. Število poslanskih mandatov je bilo iz odstotkov podpore preračunano po d'Hondtovi metodi kot lasten izračun uredništva. 

Grafika: taka bi bila bodoča sestava parlamenta:

Opomba: če se infografika ne naloži, osvežite stran.

Več iz teme

Volitve 2026SDSsvobodaRobert GolobJanez JanšaMedianavladadržavni zbor
ZADNJE NOVICE
10:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI SLOVENCI

Vzgojile so jih močne ženske: Jan mami vrača vso ljubezen, ki ga je ponesla med zvezde (Suzy)

Znani Slovenci ne skrivajo, da so danes uspešni predvsem po zaslugi izjemne podpore najdražjih.
9. 3. 2026 | 10:25
10:16
Bralci
RAZLOG ZA PREPLAH?

V delu Slovenije na delu požigalec?! Policija: »Ne izključujemo povezanosti požarov«

V dveh nočeh so bili zabeleženi kar štirje požari.
9. 3. 2026 | 10:16
10:15
Novice  |  Svet
BLIŽNJI VZHOD

Prva poteza novega iranskega voditelja: proti Izraelu poslal raketo s takšnim sporočilom

Le nekaj ur po potrditvi njegove izvolitve je iranska državna televizija poročala o izstrelitvi raket.
9. 3. 2026 | 10:15
10:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Zadet in brez vozniškega dovoljenja prevažal pet Kitajcev

Državljanu Hrvaške so avto zasegli, Kitajce pa so odpeljali v azilni dom.
9. 3. 2026 | 10:05
10:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Kosilnice so že zabrnele, strokovnjaki pa svarijo: to lahko uničuje vašo trato

Ne hitite s prvo košnjo trate. Preverite, kdaj je pravi čas, kako visoko kositi in katere napake lahko spomladi oslabijo travno rušo.
9. 3. 2026 | 10:00
09:25
Bulvar  |  Domači trači
8. MAREC

Ste videli, kaj je Bor Zuljan podaril Urški Klakočar Zupančič za dan žena? (VIDEO)

Ob prazniku žensk je poudarila, da si ženske želijo več pozornosti, podpore in pomoči.
9. 3. 2026 | 09:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Zakaj je Evropa tako odvisna od ZDA?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DUBROVNIK

Zakaj je prav pomlad čas, ko ta jadranski biser najbolj očara

Od tihega Straduna do gurmanskih in športnih dogodkov – predsezona razkriva pristno doživetje mesta.
3. 3. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
CRIKVENICA

Darilo, ki ga letos ne bo pozabil prav nihče

Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice z ugodnejšimi pogoji in dodatnimi ugodnostmi.
3. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HILTON

Prvi tovrstni hotel na hrvaških otokih

Prvi hotel Hilton na hrvaških otokih
3. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZAGREB

Destinacija, ki preseneti na prvi pogled

Destinacija, ki ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast. Tukaj narava, dediščina in vsakdanje življenje dihajo v istem ritmu.
3. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOŠINJ

Na najlepšem hrvaškem otoku iščejo ljudi

Skupina Lošinj Hotels & Villas, ki povezuje visoke mednarodne standarde s pristno otoško identiteto, zaposlenim ponuja več kot le delovno mesto.
3. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki