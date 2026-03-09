Golobov in Janšev blok popolnoma izenačena! Bo šel Logar 23. marca h Golobu na kavo?!

Galerija
Če bi bile volitve na včerajšnjo sončno nedeljo, bi se danes zjutraj, sodeč po javnomnenjski raziskavi Delov Barometer, naši politični veljaki zbudili z velikim glavobolom. Kako tudi ne, ko bi bila sestava parlamenta popolnoma izenačena, nihče pa ne bi imel dovolj poslancev za sestavo vlade. Levi blok pod vodstvom Roberta Goloba bi na volitvah dobil 44 poslancev: Svoboda 27, Levica z Vesno 10 in SD bi prispeval 7 poslancev. Toda tudi desni blok pod vodstvom Janeza Janše bi dobil prav toliko, torej 44 poslancev: SDS 29, NSi s SLS in Fokusom 8 ter Demokrati Anžeta Logarja bi prispevali 7 poslancev.
Ključna težava: s 44 poslanci se v Sloveniji stabilne vlade ne da oblikovati. Za oblikovanje vlade mora biti povezanih vsaj 46 poslancev. Po raziskavi Mediane pa v DZ tudi ne bi prišla kakšna od manjših strank, ki bi lahko bila jeziček na tehtnici. Spomnimo, v prejšnjih raziskavah sta se kot taki stranki omenjali predvsem Prerod Vladimirja Prebiliča in pa Resni.ca Zorana Stevanovića. Vendar obema zmanjka podpore, da bi prešla 4-odstotni parlamentarni prag. Tu so še Pirati, ki so prav tako ostali tik pod parlamentarnim pragom.
|Stranka
|Odstotek
|Mandatov
|SDS
|27,7
|29
|Svoboda
|25,1
|27
|Levica in Vesna
|9,7
|10
|NSi, SLS, Fokus
|8
|8
|SD
|6,9
|7
|Demokrati A. Logarja
|6,7
|7
|Resni.ca
|3,8
|0
|Pirati
|3,6
|0
|SNS
|2,3
|0
|Prerod V. Prebiliča
|1,9
|0
|Glas upokojencev
|1,6
|0
|Mi, socialisti
|1,3
|0
|Zaupanje K. Erjavca
|0,5
|0
|Alternativa za Slovenijo
|0,4
|0
|Zeleni in SG
|0,3
|0
Opomba: Vsi preračuni so opravljeni samo za opredeljene volivce. Neopredeljenih je precej malo. Med 731 sodelujočimi v Barometru, ki ga je Mediana izvedla med 2. in 5. marcem, le desetina vprašanih nima favorita, šest odstotkov pa jih ne bi izbralo nikogar. Število poslanskih mandatov je bilo iz odstotkov podpore preračunano po d'Hondtovi metodi kot lasten izračun uredništva.
