Kdo je udaril po Golobovih? Na njihovo pisarno v Brežicah napisali: »Morilci, Aco!«

»V Svobodi ostro obsojamo vsakršno obliko nasilja, nestrpnosti in vandalizma. Žal smo bili v zadnjih dneh priča večkratnemu dejanju poškodovanja zunanjih površin naše pisarne v Brežicah, kjer so neznani storilci v treh zaporednih dneh z grafiti popisali pročelje prostorov,« so navedli v Gibanju Svoboda.

Dogodek so že prijavili policiji, so še navedli.

Takšna dejanja nimajo mesta v demokratični družbi. So izraz nestrpnosti in sovraštva, ki ne prispevajo k reševanju težav, s katerimi se soočamo kot skupnost. Svobodi je blizu dialog, spoštovanje in iskanje skupnih rešitev – ne pa vandalizem in spodbujanje sovraštva.

Vodja poslanske skupine Svoboda, Nataša Avšič Bogovič, je ob tem poudarila:

»Tovrsten vandalizem storilcev ostro obsojam in ocenjujem kot neproduktiven. Dogodki, povezani z nasilništvom, so tudi nas globoko prizadeli, si pa v Svobodi in v koaliciji močno prizadevamo, da se težave na področju varnosti in sobivanja rešujejo celostno – tako z varnostnega kot socialnega vidika. V tem trenutku pa je za vse nas najbolj pomembno zagotoviti varnost za vse prebivalke in prebivalce. In ravno v to smer gredo ukrepi, ki bodo v najkrajšem času sprejeti najprej na vladi in potem v državnem zboru.«