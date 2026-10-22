Golobovi besni na Janšo: Po svoje spreminja praznike, praporščake ZZB pa pustil pred vrati!

Le nekaj dni pred državnim praznikom, dnevom suverenosti, je izbruhnil nov politični spor. Razlog? Vlada Janeza Janše je na vabilu na državno proslavo zapisala, da bo Slovenija obeležila tudi »35. obletnico osvoboditve Slovenije«. Kritiki iz opozicije opozarjajo, da gre za poseganje v zgodovinski pomen osamosvojitve in novo odpiranje ideoloških delitev. Zmotila jih je tudi odločitev, da na slovesnost niso povabili praporščakov Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Slovenija bo namreč v nedeljo, 25. oktobra, praznovala dan suverenosti, s katerim se spominjamo odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade s slovenskega ozemlja leta 1991. Toda letošnjo državno proslavo, ki bo potekala na Ukmarjevem trgu v Kopru, že pred začetkom spremljajo polemike.

»35. obletnica osvoboditve Slovenije«

Vlada je namreč na vabilu zapisala, da gre za proslavo ob dnevu suverenosti in »35. obletnici osvoboditve Slovenije«. Prav ta izraz je sprožil očitke, da želi Janševa vlada spreminjati zgodovinsko razumevanje slovenske osamosvojitve. »Janez Janša se spet gre ideološko vojno in samovoljno spreminja imena praznikov,« je zapisano v kritični objavi Gibanja Svoboda, ki opozarja na sporno poimenovanje.

»To je nesprejemljivo deljenje in razdvajanje ljudi«

Avtorji kritike poudarjajo, da Slovenija oktobra 1991 ni bila osvobojena v pomenu, kot ga običajno povezujemo s koncem okupacije, temveč je z odhodom zadnjih vojakov JLA dokončno uveljavila svojo suverenost.

»Predpostavljajo torej, da je bila Slovenija do oktobra 1991 okupirano ozemlje. To je nesprejemljivo deljenje in razdvajanje ljudi, kar je sicer običajni modus operandi Janeza Janše in njegovih koalicij,« so zapisali.

Ob tem opozarjajo, da praznikov ni mogoče poljubno preimenovati, saj so pomemben del narodne identitete. Morebitne spremembe bi morale biti po njihovem mnenju predmet širše javne razprave in soglasja.

Kritiki Janševi koaliciji očitajo tudi pretekle posege v poimenovanje praznikov, povezanih s Prekmurjem in Primorsko.

»Tokrat je šla še korak dlje, niti zakona ni spremenila. Novo poimenovanje je napisala kar na vabilo,« opozarjajo in dodajajo, da je takšno ravnanje nespoštljivo do državljanov, predvsem pa do veteranov vojne za Slovenijo.

Na proslavo niso povabili praporščakov Zveze borcev

Dodaten razlog za nezadovoljstvo je odločitev glede sodelovanja veteranskih organizacij. Po navedbah Svobode na državno proslavo niso povabili praporščakov Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

Avtorji so prepričani, da bi moral biti dan suverenosti praznik povezovanja in spoštovanja vseh, ki so prispevali k nastanku samostojne države, ne pa povod za nove politične spore.

»Žalostno je, da se praznik spet zlorablja za nove delitve. Očetje države, na katere se Janez Janša tako rad sklicuje, bi bili prvi proti takšnemu razvrednotenju poklona in spomina,« so še zapisali.

Janša bo edini slavnostni govornik

Polemike pa se ne končajo pri poimenovanju praznika. Na nedeljski državni proslavi bo namreč edini slavnostni govornik predsednik vlade Janez Janša. Sprva je bilo predvideno, da bi zbrane nagovorila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, vendar so iz njenega urada pojasnili, da so ugodili prošnji Janševega kabineta, naj bo premier edini govornik. Predsednica se bo proslave udeležila kot obiskovalka.

Zaradi izraza »osvoboditev Slovenije« je javno protestirala tudi nekdanja poslanka in koprska občinska svetnica Jadranka Šturm Kocjan. V odprtem pismu je sporočila, da se proslave ne bo udeležila, saj po njenem mnenju osvoboditev in osamosvojitev nista zamenljiva pojma.

V Svobodi in Levici bodo tako državno proslavo bojkotirali, saj ne želijo legitimirati nedržavniške in nedemokratične drže vlade, ker da ob državnem prazniku znova razdvaja, so poročali na Delu.