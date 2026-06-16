Golobovi z vsemi topovi nad Janšo! »Vlada viša njihove zaslužke, račun bodo plačali ljudje«

Poslanska skupina Svoboda je zahtevala sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ zaradi odločitve vlade, da ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov trgovcem občutno dvigne dovoljeno maržo. Vlado bi na njej pozvali, naj marže spet zniža in jih ne zviša, dokler končna cena naftnih derivatov ne doseže ravni pred napadom na Iran.

Cena dizla se je že zvišala, kurilno olje je dražje, država pa bo zaradi znižane trošarine pobrala manj. Račun bodo plačali ljudje, korist pa bodo imeli naftni trgovci.

Vlada je v petek še za šest mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov, a obenem občutno zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. Medtem ko so lahko te do zdaj znašale največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter 0,08 evra za liter kurilnega olja, bodo od torka za vse tri vrste naftnih derivatov določene pri 0,1150 evra oz. 11,5 centa za liter.

Obenem je šla vlada trgovcem - največji med njimi je Petrol, poleg njega sta pomembnejša igralca še madžarski Mol in britanski Shell - na roko tudi pri načinu obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu z uvedbo dodatne komponente obnovljivega goriva HVO in z višjimi priznanimi stroški njihovega transporta.

Cena dizla se je že zvišala, kurilno olje je dražje, država pa bo zaradi znižane trošarine pobrala manj. Račun bodo plačali ljudje, korist pa bodo imeli naftni trgovci. FOTO: Jure Eržen

Blagodejni vplivi na dobičke

Ti ukrepi bodo blagodejno vplivali na dobičkonosnost trgovcev. Je pa zaradi kombinacije teh sprememb na drugi strani učinek na dvig cene dizla po ocenah pristojnega ministrstva za infrastrukturo in energetiko približno sedem centov na liter, na ceno 95-oktanskega bencina približno 2,5 centa na liter in na ceno kurilnega olja približno 2,2 centa na liter.

»Sedanja vlada viša zaslužke naftnih trgovcev«

»Prejšnja vlada je kot odziv na energetsko krizo znižala trošarine, da so ljudje plačevali manj, sedanja vlada pa je ta prostor izkoristila za višanje zaslužkov naftnih trgovcev,« so zapisali v Svobodi.

Spomnili so, da se je kljub pocenitvi nafte regulirana cena dizla z današnjim dnem že zvišala, malenkost dražje je tudi kurilno olje, država pa bo ob tem zaradi dodatno znižane trošarine na 95-oktanski bencin pobrala manj. »Račun bodo plačali ljudje, korist pa bodo imeli naftni trgovci,« so prepričani.

V Petrolu zavrnili namige o zlorabi notranjih informacij pri nakupu delnic V Petrolu so zavrnili namige, da bi bili nakupi delnic družbe, ki so jih pred petkovo spremembo regulacije cen naftnih derivatov z dvigom zgornje dovoljene marže opravili člani vodstva družbe, povezani z razpolaganjem z notranjimi informacijami oziroma s privilegiranim dostopom do nejavnih podatkov. Tako je predsednik uprave Sašo Berger 27. maja, teden dni pred začetkom dela vlade Janeza Janše, kupil 400 delnic v skupni vrednosti 21.200 evrov. Nekaj dni pozneje, 2. junija, je 400 delnic kupil tudi član uprave Jože Smolič, in sicer v skupni vrednosti 21.120 evrov. V prvih dveh dneh mandata nove vlade, 4. in 5. junija, je izvršni direktor Tomaž Blagotinšek z družino kupil 460 delnic v skupni vrednosti 24.572 evrov. Delavski direktor in član uprave Zoran Gračner pa je 27. in 28. maja kupil 130 delnic v skupni vrednosti 6854 evrov. Ob tem pisanju so se pojavila ugibanja oz. namigi, da bi lahko šlo za zlorabo notranjih informacij, še posebej glede na pretekle objave o dobrih povezavah med Petrolom in njegovima pomembnima lastnikoma, zakoncema Darijem in Vesno Južna, ter trenutno vlado oz. parlamentarno večino.Vse te namige so v Petrolu v sporočilu za javnost odločno zavrnili. »V Petrolu imamo vzpostavljene stroge notranje postopke in standarde skladnosti s pravili preprečevanja tržnih zlorab, ki temeljijo na veljavni zakonodaji in najboljših praksah korporativnega upravljanja,« so zagotovili.

V Svobodi obenem opozarjajo tudi na krepko rast cene delnice Petrola po sprejemu uredbe ter na to, da so nekaj dni pred tem člani uprave Petrola kupovali delnice družbe. Zato pričakujejo, da pristojni organi preverijo tudi morebitne sume zlorabe notranjih informacij.