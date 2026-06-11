Goran Lukić ostro nad novo ministrico: »Če že iščete izkoriščevalce z BMW-ji ...«

Napoved nove ministrice za demografijo, družino in socialne zadeve Mateje Ribič o strožjem nadzoru nad zlorabami socialnih transferjev je med nekaterimi sprožila buren odziv. Ministrica je namreč izpostavila, da si ne želi videti, da kdo pride na Center za socialno delo po socialno pomoč v najnovejšem BMW-ju. Na te besede se je na družbenem omrežju Facebook ostro odzval Goran Lukić iz Delavske svetovalnice, ki s primeroma iz prakse prikazuje povsem drugačno realnost delavskega vsakdana.

Lukić v svojem zapisu izpostavlja usodo 74-letnega člana svetovalnice, državljana Kosova, ki je v Sloveniji delal vse do oktobra lanskega leta, saj mu slovenski pokojninski sistem ne prizna delovne dobe iz domovine, ker državi še vedno nista sklenili sporazuma o socialnem zavarovanju. Po prejemu slovenske odločbe o pokojnini, ki znaša borih 325 evrov, moški devet mesecev ni želel zaprositi za varstveni dodatek in denarno socialno pomoč. Ko so ga v svetovalnici vprašali, zakaj ni prišel po pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, jim je odgovoril: »Sram me je bilo. Sram me je bilo, da moram pri teh letih na Center za socialno delo.«

Mateja Ribič, ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve. FOTO: Blaž Samec

V nadaljevanju Lukić opisuje še primer delavke iz proizvodnje, ki je po več kot tridesetih letih dela zaradi upada naročil pred odpovedjo, med delom pa si je pridelala sindrom karpalnega kanala. Ko je osebno zdravnico povprašala o uveljavljanju poklicne bolezni, je dobila odgovor: »Ne, ne, to je premalo.« Vloge zato ni oddala, saj bi ji bilo očitno nerodno. Lukić ob tem vleče očitno paralelo z bogatenjem na račun delavskih rok: »No, medtem ko si je delavka pridno pridelala sindrom karpalnega kanala, pa njenemu delodajalcu ni bilo nerodno si kupiti jahto. Ne BMW-ja. Jahto.«

Zapis zaključuje z ostrim retoričnim vprašanjem, uperjenim proti politični in gospodarski eliti: »Koga naj bo sram? Zakonodajalce, ki se naokoli vozijo z BMW-ji s šoferji, imajo subvencionirana stanovanja in hrano, vmes pa čez palec moralizirajo o izkoriščevalcih socialnih transferjev?« ali delavce, ki jih je sram iti na bolniško in prositi za pomoč, ko jim dobesedno zmanjka sredstev za preživetje. »Spoštovani zakonodajalci, če že iščete izkoriščevalce z BMW-ji, jih torej poiščite med temi delodajalci,« še poziva Lukić.

»Za leta, ko delaš v tujini, dobiš pokojnino od tam«

Objava je sprožila izjemno polarizirano razpravo, v kateri so se kresala mnenja o tujih delavcih, integraciji in naravi socialne države. Nemalo komentatorjev se je osredotočilo na vprašanje družinskih članov in domnevnega izkoriščanja sistema. Nekdo je zapisal: »Kaj pa vsi dodatki za ženo in mnogo otrok? Pa zastonj vrtci, prehrana, paketi izleti ... mamice pa na pragu kadijo po cel dan ... vso familijo mi vzdržujemo.« Pojavili so se tudi pozivi k zaostritvi pogojev, češ da je »zakon izjemno preohlapen za te, ki se uvažajo« in da bi morala biti »socialna država primarno za državljane Slovenije.«

Ena izmed komentatork je delila izkušnjo iz šole svoje hčerke, kjer opozarja na pomanjkanje integracije tujih družin, saj otroci s Kosova pogosto ne znajo jezika in ponavljajo razrede, staršev pa ni na roditeljske sestanke. Sprašuje se: »Zakaj se za te ljudi preprosto ne uvede, da morajo otroci pred vstopom v šolo znati jezik? [...] Se sploh zavedate, da se v nekaterih mestih skoraj ne sliši več slovenski jezik?«

Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen/delo

Druga stran komentatorjev je stopila Lukiću v bran in opozorila na dvoličnost družbe. Izpostavili so, kako nekateri politiki in desni somišljeniki vedno raje napadajo manjšine, revne in migrante: »Ne upajo pa napasti tistih, ki se bogatijo na račun izkoriščanja delavcev. To se jim ne zdi nič narobe [...], delavci pa itak morajo biti tiho in pridno garati.«

Več uporabnikov pa je Lukiću oporekalo glede pravne plati zgodbe o kosovski pokojnini, saj trdijo, da vsaka država izplačuje pokojnino za tista leta, ko je posameznik tam delal. »Za leta, ko delaš v tujini, dobiš pokojnino od tam. Ne zavajajte,« je zapisal eden izmed njih, spet drugi pa je dodal vprašanje: »Verjetno pa za opravljeno delo na Kosovu prejema pokojnino? Ali na Kosovu nimajo pokojninskega sistema?«