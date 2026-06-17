Goran po 14 letih pekla ubil mater svojih otrok: »Zaklal sem ti kumo«

GROZLJIV UMOR

Goran Ilikić, ki je surovo umoril Marino, si ne zasluži več biti oče. Ker se ni mogel sprijazniti z ločitvijo, je razbil vrata in jo zabadal do smrti.

Pred ljubljansko okrožno sodnico Ksenijo Zeilhofer Orehek je za danes napovedano nadaljevanje pravdanja, v katerem otroka od svojega 40-letnega očeta Gorana Ilikića terjata po 50.000 evrov odškodnine. Temu sicer sodno pisanje pošiljajo na naslov Zavod za prestajanje kazni zapora Dob. Tožbo je v imenu hčera vložil odvetnik Martin Bregant, ki pa primera noče komentirati, saj je zaradi mladoletnosti tožečih strank zaprt za javnost. A večina stvari je tako znana že iz kazenskega postopka. Dekleti odškodnino zahtevata zaradi bolečin ob izgubi matere Marine, ki jo je ubil ravno njen mož in njun oče ...