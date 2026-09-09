Gorenjska ima novega bogataša! V Kranju vplačan listek za ogromen dobitek, do glavnega mu zmanjkala ena številka

Torkovo žrebanje Eurojackpota je Sloveniji prineslo nov velik dobitek. V 72. krogu priljubljene evropske loterije je bil namreč v Kranju vplačan listek, ki je zadel kombinacijo 5 + 1 in njegovemu lastniku oziroma lastnici prinesel natančno 622.880,10 evra.

Izžrebane glavne številke so bile 14, 27, 34, 36 in 47, dodatni pa 3 in 4. FOTO: Loterija Slovenije

Izžrebane glavne številke so bile 14, 27, 34, 36 in 47, dodatni pa 3 in 4. Srečni igralec iz Kranja je pravilno napovedal vseh pet glavnih številk ter eno od dodatnih. Do popolnega zadetka mu je tako zmanjkala le ena številka.

Glavnega dobitka ni bilo

Kombinacije 5 + 2 tokrat ni zadel nihče. Dobitek 5 + 1 pa je osvojilo pet igralcev, med njimi tudi nekdo, ki je svoj listek vplačal v Kranju. Kdo je novi slovenski dobitnik, za zdaj ni znano.

Prav tako ni jasno, ali že ve, da ima v rokah listek, vreden več kot pol milijona evrov. Časa za prevzem denarja vendarle ni neomejeno. Po podatkih Loterije Slovenije lahko srečnež dobitek prevzame do 7. decembra 2026.

Naslednjič kar 40 milijonov evrov

Ker glavnega dobitka v torek ni bilo, se jackpot seli v naslednje žrebanje.

V 73. krogu bo predvidoma na voljo kar 40 milijonov evrov, sklad za dobitek 5 + 1 pa naj bi znašal približno milijon evrov.