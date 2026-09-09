Gorenjska ima novega bogataša! V Kranju vplačan listek za ogromen dobitek, do glavnega mu zmanjkala ena številka

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Torkovo žrebanje Eurojackpota je Sloveniji prineslo nov velik dobitek. V 72. krogu priljubljene evropske loterije je bil namreč v Kranju vplačan listek, ki je zadel kombinacijo 5 + 1 in njegovemu lastniku oziroma lastnici prinesel natančno 622.880,10 evra.
Izžrebane glavne številke so bile 14, 27, 34, 36 in 47, dodatni pa 3 in 4. Srečni igralec iz Kranja je pravilno napovedal vseh pet glavnih številk ter eno od dodatnih. Do popolnega zadetka mu je tako zmanjkala le ena številka.
Glavnega dobitka ni bilo
Kombinacije 5 + 2 tokrat ni zadel nihče. Dobitek 5 + 1 pa je osvojilo pet igralcev, med njimi tudi nekdo, ki je svoj listek vplačal v Kranju. Kdo je novi slovenski dobitnik, za zdaj ni znano.
Prav tako ni jasno, ali že ve, da ima v rokah listek, vreden več kot pol milijona evrov. Časa za prevzem denarja vendarle ni neomejeno. Po podatkih Loterije Slovenije lahko srečnež dobitek prevzame do 7. decembra 2026.
Ker glavnega dobitka v torek ni bilo, se jackpot seli v naslednje žrebanje.
V 73. krogu bo predvidoma na voljo kar 40 milijonov evrov, sklad za dobitek 5 + 1 pa naj bi znašal približno milijon evrov.
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