Gorenjska zavita v črnino, za vedno se je poslovil priljubljeni picopek (FOTO)

Lastnik Bara Košuta v Križah Aleksander Mertelj je na družbenih omrežjih sporočil žalostno vest. Za vedno se je namreč poslovil njihov nekdanji sodelavec in prijatelj, picopek Matej Ribnikar - Riba.

»Bil je človek z nasmehom, vedno pripravljen pomagati, poln energije in dobre volje. Z njim odhajajo številni lepi spomini, ki bodo za vedno ostali z nami,« je zapisal Mertelj, ki je družini in bližnjim izrekel iskreno sožalje.

Mateja bodo pokopali v soboto ob 12. uri, in sicer na pokopališču v Kranju.

