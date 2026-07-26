Gorenjski katehet in otroški animator bo moral v zapor: na računalnikih našli posnetke spolnih zlorab otrok

Petinštiridesetletnik z Gorenjske, sicer katehet (laični učitelj verouka) in dolgoletni otroški animator, novinar in oče štirih mladoletnih otrok bo moral za tri leta in osem mesecev zapor zaradi kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva po tretjem odstavku 176. člena KZ-1. Ljubljansko višje sodišče je namreč v celoti potrdilo sodbo, ki mu jo je januarja letos izreklo kranjsko okrožno sodišče. Tudi na višjem sodišču tako ne dvomijo, da je 45-letnik razpečeval fotografije s spolnimi zlorabami otrok. Da je torej pred leti dve video- in slikovni datoteki s spolnimi zlorabami mladoletnih otrok, ki so jih zlorabljale odrasle osebe, najprej pridobil prek omrežja peer-2-peer, nato pa jih razpečeval naprej, torej jih je pošiljal drugim uporabnikom.

Okrajno sodišče Kranj, Okrožno sodišče Kranj FOTO: Tina Horvat Tina Horvat

Prek istega omrežja naj bi predlani najprej pridobil ter nato razširil še več kot 50 video- in slikovnih datotek golih otrok in otrok, ki jih spolno zlorabljajo odrasle osebe. Kriminalisti naj bi na dveh njegovih domačih računalnikih našli 6727 slikovnih in videodatotek golih otrok in takšnih, na katerih jih spolno zlorabljajo odrasle osebe. Tožilstvo je v prvotni obtožnici 45-letniku očitalo še, da je posedoval tudi nekaj spornih fotografij lastnih otrok, a kot je januarja letos poudarila kranjska sodnica Maja Trček ob izreku sodbe, te fotografije niso bile sporne. Zato so bile izpuščene iz obtožnice.