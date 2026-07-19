Gori oranžni alarm: danes lahko predvsem v enem delu države nastanejo močnejše nevihte

Popoldne bodo predvsem na vzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in krajevno tudi točo. Agencija RS za okolje (Arso) je zato za severovzhod in jugovzhod države za popoldne in zvečer izdala drugo najviše, oranžno vremensko opozorilo. Ohladilo se bo.

»Popoldne nas bo dosegla hladna fronta in nas nekako potem do večera prešla. Ob tem bodo nastajale nevihte. Od severa se bo nastajanje neviht pomikalo proti jugu, sicer bodo potovale proti vzhodu oz. jugovzhodu,« je za STA povedal dežurni prognostik na Agenciji RS za okolje Urban Žagar. Ob prehodu fronte bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najbolj izrazit bo ob nekoliko močnejših nevihtah in to je najbolj verjetno na severovzhodu države, je dodal. Že dopoldne je zato Arso za severovzhod Slovenije izdal oranžno vremensko opozorilo, zaradi povečane verjetnosti močnejših neviht ob prehodu hladne fronte pa opozorilo oranžne stopnje popoldne razširil tudi na jugovzhodno Slovenijo.

Precejšnja ohladitev

Prehod fronte bo zelo izrazit. Sredi popoldneva bo na severovzhodu še blizu ali okoli 30 stopinj Celzija, ob hitrem prehodu fronte pa se bo po napovedih v približno uri lahko ohladilo tudi za okoli deset stopinj, je izpostavil Žagar. »Ta nekoliko hladnejši zrak bo nad nami vztrajal verjetno večji del tedna, tako da bodo v nadaljevanju tedna dnevne temperature okoli 25 stopinj, jutranje pa med 10 in 15,« je dodal. Predvsem v ponedeljek in torek lahko pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto.