SLOVENIJO POBELILO

Nalivi, sneg in močan veter: Arso opozarja, da dogajanja še ni konec (FOTO)

Arso napoveduje močne padavine z dolgotrajnimi nalivi, močan veter in sneg.
Nekatere dele Slovenije bo pobelil sneg. FOTO: Roman Šipić

Nekatere dele Slovenije bo pobelil sneg. FOTO: Roman Šipić

Pavličev vrh. FOTO: Meteo.si

Pavličev vrh. FOTO: Meteo.si

Sneg na Soriški planini. FOTO: Facebook

Sneg na Soriški planini. FOTO: Facebook

Nekatere dele Slovenije bo pobelil sneg. FOTO: Roman Šipić
Pavličev vrh. FOTO: Meteo.si
Sneg na Soriški planini. FOTO: Facebook
N. B.
 5. 10. 2025 | 07:40
 5. 10. 2025 | 10:28
2:52
A+A-

V petek zvečer so se na zahodu začele pojavljati padavine in se postopno okrepile ter proti jutru zajele večji del države. Do tega trenutka je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) največ padavin padlo ob in zahodno od alpsko-dinarske pregrade; večinoma med 30 in 40 mm, krajevno do okoli 80 mm.

»Dogajanja še ni konec, do sredine dneva bodo padavine še vztrajale, najmočnejše bodo na jugu in jugozahodu Slovenije. Proti popoldnevu bodo padavine od severozahoda hitro oslabele in ponehale, najkasneje na jugovzhodu države,« so sporočili vremenoslovci.

Ob dotoku hladnega zraka in ob dokaj intenzivnih padavinah se je meja sneženja hitro spuščala. Najprej se je meja sneženja spustila na Gorenjskem. Snežilo je v Ratečah, za kratek čas v Bohinju, na nadmorski višini okoli 1500 m pa je do 9. ure padlo tudi več kot 20 cm snega. Trenutno sneži na območju Trnovskega gozda in Javornikov do nadmorske višine okoli 800 m. V prihodnjih urah lahko za krajši čas sneži na višje ležečih planotah na Notranjskem in Kočevskem.

Koliko snega je že zapadlo?

Po podatkih Arsa je na Kredarici doslej zapadlo 25 centimetrov svežega snega, na Zelenici 19 centimetrov, na Voglu 17 centimetrov, na Vršiču 14 centimetrov in na Krvavcu 11 centimetrov.

Ponekod na Gorenjskem se je meja sneženja doslej znižala na 800 metrov, ne pa še povsod, je za STA pojasnil dežurni meteorolog na Arsu Andrej Velkavrh. »Proces je še v teku,« je dodal.

Zaradi drugačne lege ciklona od napovedane, se nevihte z močnejšimi nalivi pojavljajo južneje. Tudi meja sneženja je ostala nekoliko višje od napovedane. Z zmanjšanjem intenzitete padavin se bo meja sneženja še dvigala.

V zgodnjem jutranjem času je na Primorskem zapihala zmerna do močna burja, ki v sunkih dosega hitrosti okoli 120 km/h. V naslednjih urah bo burja nekoliko oslabela in do večera ponehala.

Do 12. ure je zaradi visokega plimovanja in povišanega valovanja iz severovzhodne smeri možno razlivanje morja na izpostavljenih delih obale.

Kje bo padlo največ padavin?

Po napovedih Arsa bo največ padavin predvidoma padlo v spodnjem Posočju, na Vipavskem, v Slovenski Istri ter na Notranjskem. V nekaj urah lahko pade od 60 do 100 milimetrov, krajevno tudi več. Večja verjetnost za močne nalive bo na Vipavskem in v Slovenski Istri, kjer bo verjetno poplavljanje padavinske vode in hitro naraščanje hudourniških vodotokov in manjših rek, ki lahko prav tako poplavijo. Dopoldne bo možno razlivanje morja na izpostavljenih delih obale.

Zaradi možnih poplav in razlivanja morja so zato izdali tudi oranžno hidrološko opozorilo za Vipavsko dolino in Slovenske Istro ter rumeno za preostale dele Primorske in Notranjske.

Na Primorskem bo po napovedih Arsa pihala močna burja, ki bo v sunkih dosegala hitrosti med 100 in 120 kilometri na uro. Najbolj izražena bo na območju Kraškega roba, na Ilirsko-Bistriškem in v Slovenski Istri.

Zimska pravljica

Z Uršlje gore, Soriške planine in Pavličevega vrha že poročajo o zimski idili:

Pavličev vrh. FOTO: Meteo.si
Pavličev vrh. FOTO: Meteo.si

Sneg na Soriški planini. FOTO: Facebook
Sneg na Soriški planini. FOTO: Facebook

Kakšno pa je stanje pri vas? Pišite nam preko spodnjega obrazca in pripnite fotografije.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
