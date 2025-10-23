  • Delo d.o.o.
VREME

Gori oranžno opozorilo: Arso sporočil, kje bo najhuje

Prihajajo hujši nalivi in močan veter.
Deževje je zajelo večji del države FOTO: Igor Zaplatil/Delo
Deževje je zajelo večji del države FOTO: Igor Zaplatil/Delo
STA, N. B.
 23. 10. 2025 | 11:58
2:46
A+A-

Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi napovedanega močnega vetra za danes popoldne in zvečer izdala oranžno vremensko opozorilo za jugozahod in severovzhod države. Sunki vetra bodo tam lahko presegli 70 kilometrov na uro, vetrovno pa bo tudi drugod. Ponoči se bodo pojavljali močnejši nalivi, možna so razlivanja nekaterih vodotokov.

Alpam in severnemu Sredozemlju se bliža vremenska fronta, ki bo v večernem času hitro prešla Slovenijo. Pred njo z okrepljenim vetrom južnih smeri doteka k nam topel in vlažen zrak. Padavine in nevihte bodo do večera od zahoda zajele vso Slovenijo, kažejo meteorološki podatki.

Arso ob tem opozarja, da bodo danes popoldne in zvečer sunki južnega do jugozahodnega vetra predvsem na Primorskem lahko presegali hitrost 70 kilometrov na uro. Vetrovno bo tudi drugod, pojavljali se bodo krajevni nalivi. Nato bo v prvem delu noči ob prehodu fronte zapihal okrepljen veter severnih smeri. Ta bo predvsem na severovzhodu lahko presegal 70 kilometrov na uro, so opozorili na Arsu. Za jugozahod in severovzhod države so zato za danes popoldne in zvečer izdali drugo najvišjo stopnjo opozorila, oranžno opozorilo, osrednji del Slovenije pa obarvali rumeno.

Svarijo tudi pred naraščanjem rek

Vremensko dogajanje bo vplivalo tudi na vodotoke. Na zahodu bodo čez dan reke začele naraščati, izraziteje se bo povečal tudi pretok reke Kolpe. Zvečer in v noči na petek se bo naraščanje rek stopnjevalo in od zahoda razširilo po vsej državi.

Ponoči se bodo pojavljali močnejši nalivi, ob katerih bo zastajala padavinska voda, možna so razlivanja posameznih rek in hudourniških vodotokov v več delih države. Večja možnost razlivanja vodotokov je v zahodni in južni Sloveniji. V petek čez dan bo po državi prevladovala velika vodnatost, bodo pa reke začele upadati, v današnjem hidrološkem poročilu napoveduje Arso.

Morje se bo razlivalo

Danes je ob dopoldanski plimi povišana gladina morja. Povišana bo tudi ob večerni plimi okoli 22. ure, ko bo visoka gladina morja sovpadala s povišanim valovanjem iz zahodne oz. severozahodne smeri. Morje se bo razlivalo na izpostavljenih delih obale, so še opozorili pri Arsu.

Meja sneženja se bo v noči na petek spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov, nato pa bodo padavine do jutra ponehale oz. bodo v petek ponekod še nastajale posamezne plohe. V soboto bo čez dan deloma jasno.

