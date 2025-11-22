Gori oranžno opozorilo, predor Kastelec na primorki že zaprli

Na primorski avtocesti je zaradi burje zaprt predor Kastelec proti Ljubljani. Obvoz po regionalni cesti Kastelec-Kozina. Zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani, poroča prometnoinformacijski center.

Oranžno opozorilo

Agencija za okolje je zaradi burje za jugozahod države razglasila oranžno opozorilo.

Zjutraj in dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod presegali hitrost 100 kilometrov na uro, napovedujejo vremenoslovci.

Danes bo sicer večinoma oblačno. Predvsem v južnih in jugovzhodnih krajih bo rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela, v notranjosti pa bo pihal okrepljen severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature od -2 do 3, na Primorskem do 7 °C. Ponoči se bo od zahoda začelo jasniti, veter se bo umiril. Po nekaterih kotlinah bo do jutra nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, v alpskih dolinah in mraziščih okoli -10 °C.

Jutri bo precej jasno, dopoldne se bo zjasnilo tudi v severovzhodnih krajih. Sprva bo po nekaterih nižinah še megla. Popoldne se bo na jugozahodu začelo oblačiti. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 8 °C.

Obeti

V noči na ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo v večjem delu Slovenije, na zahodu bo začelo deževati. V ponedeljek bodo padavine od zahoda zajele večji del Slovenije. Po nižinah bo deževalo, meja sneženja se bo dvigala. Pihal bo jugozahodnik. Tudi v torek bo oblačno s padavinami. Meja sneženja pa se bo spuščala, ponekod lahko do nižin. Na Primorskem bo spet zapihala burja.

Vremenska slika

Ciklon z vremensko fronto se iznad Jadrana počasi umika nad vzhodni Balkan. Nad Alpami in srednjo Evrope se je prehodno vzpostavilo šibko območje visokega zračnega tlaka. K nam v višinah od severovzhoda doteka hladnejši in še vedno razmeroma vlažen zrak.

Stanje na cestah

Zaradi burje je promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom.

Zaradi burje se na regionalni cesti Razdrto-Ajdovščina-Selo-Ajševica razmere ves čas spreminjajo, zato voznike opozarjajo, da naj upoštevajo trenutno signalizacijo na vozišču.

Zaradi zimskih razmer na hrvaški strani je promet prepovedan za priklopnike in polpriklopnike preko mejnih prehodov Petrina in Babno Polje.