Gori rdeči alarm: sunki vetra do 140 kilometrov na uro, pričakujejo vetrolome, odkrivanja streh ter motnje v oskrbi z elektriko

Ob izdanem najvišjem, rdečem vremenskem opozorilu za sever države zaradi napovedanega izredno močnega vetra na Agenciji RS za okolje (Arso) opozarjajo, da bodo posamezni sunki vetra lokalno lahko dosegali tudi hitrost okoli 140 kilometrov na uro. Pričakujejo vetrolome, odkrivanja streh ter motnje v prometu in oskrbi z elektriko.

Od danes sredi dneva do noči na soboto bodo sunki severnega vetra predvsem v severni Sloveniji in tudi drugod v višjih legah lahko presegali hitrost 100 kilometrov na uro, zato je za danes in petek za severovzhod in severozahod države izdano rdeče vremensko opozorilo.

»Najmočneje bo pihalo v Zgornjem Posočju, v severnem delu Ljubljanske kotline pod Karavankami, v Kamniško-Svinjskih Alpah, lahko tudi v posameznih alpskih dolinah, kot je Kokra, in tudi na delu Zgornje Savinjske doline ter na širšem območju Pohorja. Na teh območjih so lahko krajevno te hitrosti bistveno višje, tudi okoli 140 kilometrov na uro, tako da pričakujemo dogodek večjega obsega,« je za STA dejal dežurni prognostik na Arsu Blaž Šter.

Pojasnil je, da je veter tako močnih hitrosti na omenjenih območjih redko, sicer se pojavlja karavanški fen, ampak vseeno ne tako pogosto in ne tako močan. »Tako da pričakujemo, da bodo vetrolomi, lahko so tudi težave v prometu, saj vemo, da gre del gorenjske avtoceste čez ta najbolj vetroven del. Seveda tudi kakšne težave zaradi odkritih streh, predvsem pa bo se bo treba izogibati gozdov, kajti verjetno bo precej podrtega drevja,« je dodal.

Medtem so jutranje sneženje in močna burja na nekaterih območjih povzročile težave v prometu, a je bilo tega manj, kot so pristojni sprva pričakovali. Najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo to dopoldne še dosegali hitrost okoli 100 kilometrov na uro, zato ponekod na primorskih cestah veljajo nekatere omejitve v prometu.

Po podatkih Arsa je minulo noč do 7. ure največ novega snega zapadlo na Rogli (22 centimetrov) in Voglu (18 centimetrov).

Že minulo noč so gasilci ponekod na Štajerskem odstranili nekaj podrtih dreves, zaradi podrtega drevesa pa je trenutno zaprta tudi cesta Kobarid-Tolmin pri odcepu za Idrsko, kažejo podatki Prometnoinformacijskega centra za državne ceste.