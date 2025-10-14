Gorički dan predstavil ponudbo parka in navdušil obiskovalce (FOTO)

Javni zavod Krajinski park Goričko, Goričko drüjštvo za lepše vütro in Občina Grad so pripravili bogat kulturni, kulinarični ter prodajno-razstavni program pod imenom Gorički den 2025. Cilj prireditve je bil predstaviti raznovrstno ponudbo parka, tako se je pred gradom zvrstilo 51 stojnic s ponudniki izdelkov, pridelkov, živil in pijače.

Člani in članice društev so se preizkusili v peki bib oziroma repnjač, tikvač, idinjač, zounikov ali bejlišev.

Na grajskem dvorišču so potekale tri delavnice, in sicer lectarstvo, lončarstvo in poslikava obraza. Obiskovalci so se lahko preizkusili v streljanju z lokom, pred gradom pa tudi v streljanju s fračo. Dogajanje so obogatile predstavitve projektov Bee(a)ware in life for seeds, ponudba Naravnega parka ob Rabi v Avstriji in Narodnega parka Őrség na Madžarskem. Obiskovalci so lahko izvedeli zanimivosti iz sveta opraševalcev in semen, za mlade obiskovalce so uprizorili Bobrovo skrivnost. Pred koncem dogodka je Goričko drüjštvo za lepše vütro razglasilo naj frečara in naj frečarko.

Peli, plesali in kuhali

Člani in članice društev so se preizkusili v peki bib oziroma repnjač, tikvač, idinjač, zounikov ali bejlišev, ki se kot skromna gorička jed še pripravlja. Preprosto vlečeno testo se nadeva z dušeno belo repo in speče, obstajajo pa še različice z bučnim, jabolčnim, zeljnim nadevom ter nadevom iz podzemne kolerabe. Zouniki se pripravljajo z vzhajanim testom. Ocenila jih je strokovna komisija, ki so jo sestavljali Dušan Zelko, Jelka Pšajd in Marjetka Škafar. Na prireditvenem odru se je pelo in plesalo. Nastopili so Folklorna skupina Grajski duhci OŠ Grad in učenci Podružnične glasbene šole Sveti Jurij, KTD Moščanci, KUD Goričko Gornji Petrovci, Folklorno društvo Vrbe Rogašovci, KD Rogašovci, DU Grad in KUD Jožef Košič Bogojina. Zbrani so jedli dödole, ki so jih pripravili člani KTD Puconci, langaše Društvo žena Kukeč, bograč so kuhali člani DŠKT Lukaj Motovilci, retaše ŠKTD Šulinci. Za pijačo so poskrbeli domači gasilci PGD Grad.

Izjemne brajde Nagrado za naj travnik 2025 je prejela Jožefa Slavička (Šalovci), za naj travniški sadovnjak Jasmina Berke Ficko (Krašči), v kategoriji naj ograček in/ali brajda pa so prispele štiri raznovrstne in med seboj neprimerljive prijave, zato je komisija predlagala društvu, da podeli štiri enakovredne nagrade. Nagrajenci so torej Vaška terasa v Fikšincih, Španova kmetija v Moščancih, Vida Kuhar (Košarovci) ter Barbara in Helfried Prietl (Dolenci).

Dogodek je ob številnih županih, poslancih, predstavnikih zavodov in upravnikih drugih parkov obiskal tudi minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Z direktorjem parka Andrejem Smodičem sta podpisala pogodbo za utrditev grajskega hriba, ki ga je leta 2023 odplavila voda, in severnega krila gradu, da bo odpornejši proti vremenskim nevšečnostim. Podelili so priznanja in nagrade v naj akcijah Javnega zavoda KP Goričko; naj travnik, naj sadovnjak in naj ograček.

Na odru so peli in plesali. FOTO: Oste Bakal

Najmarljivejše so tudi nagradili. FOTO: Oste Bakal

Stojnice so vabile z bogato ponudbo. FOTO: Oste Bakal