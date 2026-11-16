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PROMET

Goričko z obvoznico hitreje do države: cesta bo zmanjšala tranzitni promet skozi Mursko Soboto (FOTO)

Prvič zabrnel stroj v skoraj 18-milijonskem projektu.
Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec in Damjan Anželj, župan Mestne občine Murska Sobota, sta izpostavila pomen naložbe za še hitrejši razvoj Prekmurja. Foto: Ales Cipot/fotolens.si

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec in Damjan Anželj, župan Mestne občine Murska Sobota, sta izpostavila pomen naložbe za še hitrejši razvoj Prekmurja. Foto: Ales Cipot/fotolens.si

Simbolično z bagrom in dvigom zemljine na tovornjak se je začela druga faza gradnje obvoznice okoli prekmurske prestolnice – Murske Sobote. Foto: Ales Cipot/fotolens.si

Simbolično z bagrom in dvigom zemljine na tovornjak se je začela druga faza gradnje obvoznice okoli prekmurske prestolnice – Murske Sobote. Foto: Ales Cipot/fotolens.si

Simbolično z bagrom in dvigom zemljine na tovornjak se je začela druga faza gradnje obvoznic okoli prekmurske prestolnice – Murske Sobote.

Simbolično z bagrom in dvigom zemljine na tovornjak se je začela druga faza gradnje obvoznic okoli prekmurske prestolnice – Murske Sobote.

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec in Damjan Anželj, župan Mestne občine Murska Sobota, sta izpostavila pomen naložbe za še hitrejši razvoj Prekmurja. Foto: Ales Cipot/fotolens.si
Simbolično z bagrom in dvigom zemljine na tovornjak se je začela druga faza gradnje obvoznice okoli prekmurske prestolnice – Murske Sobote. Foto: Ales Cipot/fotolens.si
Simbolično z bagrom in dvigom zemljine na tovornjak se je začela druga faza gradnje obvoznic okoli prekmurske prestolnice – Murske Sobote.
Andrej Bedek
 16. 11. 2026 | 08:45
2:49
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Simbolično z bagrom in dvigom zemljine na tovornjak se je začela druga faza gradnje obvoznice okoli prekmurske prestolnice – Murske Sobote. Južna obvoznica je bila zgrajena leta 2018, zdaj nameravata direkcija za infrastrukturo in mestna soboška občina projekt tako imenovane vzhodne obvoznice dokončati v poldrugem letu. Nekaj manj kot 17,9 milijona evrov za izvedbo zagotavlja ministrstvo za infrastrukturo in energetiko oziroma direkcija, občina naložbo v prometno infrastrukturo sofinancira v višini 1,2 milijona evrov. Posel je dobilo domače podjetje Pomgrad.

Simbolično z bagrom in dvigom zemljine na tovornjak se je začela druga faza gradnje obvoznic okoli prekmurske prestolnice – Murske Sobote.
Simbolično z bagrom in dvigom zemljine na tovornjak se je začela druga faza gradnje obvoznic okoli prekmurske prestolnice – Murske Sobote.

Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec upa, da bo obvoznica, idejna zasnova o prometnici je luč sveta ugledala že leta 2000, nared še pred predvidenim zaključkom del. »Obvoznica je pomembna ne le za samo mesto Murska Sobota, ampak tudi za Goričko in navezavo na avtocesto. Razumem jo kot vstopno točko Goričkega proti Murski Soboti, Prlekiji, Štajerski, Ljubljani, Sloveniji. Danes je gotovo vesel dan, obenem pa postopki kažejo, koliko časa potrebujemo in kako je pravzaprav državni birokratski aparat mogočen, preden pridemo od začetka zbiranja dokumentacije in odločitev s strani lokalne skupnosti pa do same gradnje in izgradnje projekta. In tukaj je naša skupna odgovornost, da glede teh izkazov in dokazov naredimo pomembne korake v naslednjih letih, da pridemo prej do tovrstnih projektov, ne le v Prekmurju, ampak po celotni državi,« je izjavil Vrtovec.


Vzhodna obvozna cesta je izredno pomembna za nadaljnji gospodarski razvoj celotne pomurske regije.

Za razvoj regije

»Vzhodna obvozna cesta je izredno pomembna za nadaljnji gospodarski razvoj celotne pomurske regije, saj jo bo še bolj povezovala s svetom in s tem prispevala k ustvarjanju boljših pogojev za že obstoječa podjetja in v regijo pripeljala tudi nova podjetja in investicije. Poleg tega bo cesta prispevala k zmanjšanju tranzitnega prometa skozi Mursko Soboto, ki se žal v zadnjih letih, predvsem v zimskih mesecih, duši v slabem zraku in je visoko na neslavni lestvici po vsebnosti škodljivih delcev PM10 v ozračju,« je dodal soboški župan Damjan Anželj.

Simbolično z bagrom in dvigom zemljine na tovornjak se je začela druga faza gradnje obvoznice okoli prekmurske prestolnice – Murske Sobote. Foto: Ales Cipot/fotolens.si
Simbolično z bagrom in dvigom zemljine na tovornjak se je začela druga faza gradnje obvoznice okoli prekmurske prestolnice – Murske Sobote. Foto: Ales Cipot/fotolens.si

Vzhodna obvoznica – dolga bo 3,4 kilometra – bo potekala od križišča s soboško Panonsko ulico do križišča pri Čardi pri Martjancih iz moravskotopliške občine. Med drugim vključuje gradnjo štirih krožišč, ureditev uvozov in izvozov, gradnjo mostu čez Puconski potok, gradnjo podvoza lokalne ceste in premostitve Ledave, prestavitev in zaščito komunalne infrastrukture ter ureditev prometne opreme in signalizacije.

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