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Gorijo alarmi za točo! Ponekod močne nevihte, naš bralec ima resno opozorilo glede vročinskega vala

Vročinske nevihte so možne tudi jutri.
Simbolična slika FOTO: Alex P/500px Getty Images/500px

Simbolična slika FOTO: Alex P/500px Getty Images/500px

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Po 18. uri je bila največja verjetnost trenutnega pojavljanja toče zabeležena na Notranjskem, v Ljubljani in okolici ter na Bovškem. FOTO: Arso

Po 18. uri je bila največja verjetnost trenutnega pojavljanja toče zabeležena na Notranjskem, v Ljubljani in okolici ter na Bovškem. FOTO: Arso

Simbolična slika FOTO: Alex P/500px Getty Images/500px
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Po 18. uri je bila največja verjetnost trenutnega pojavljanja toče zabeležena na Notranjskem, v Ljubljani in okolici ter na Bovškem. FOTO: Arso
M. U.
 29. 6. 2026 | 18:48
 29. 6. 2026 | 19:27
3:56
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Nad Slovenijo se ponekod pojavljajo vročinske nevihte. Tako je bila po 18. uri največja verjetnost trenutnega pojavljanja toče zabeležena na Notranjskem, v Ljubljani in okolici ter na Bovškem.

Po 18. uri je bila največja verjetnost trenutnega pojavljanja toče zabeležena na Notranjskem, v Ljubljani in okolici ter na Bovškem. FOTO: Arso
Po 18. uri je bila največja verjetnost trenutnega pojavljanja toče zabeležena na Notranjskem, v Ljubljani in okolici ter na Bovškem. FOTO: Arso

Zvečer bodo še posamezne vročinske nevihte, ponoči bo pretežno jasno, je tako zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Portal Neurje.si piše, da meteorološka postaja Luka Koper trenutno že beleži 38 °C, medtem ko je naša prognostična karta že v jutranjih urah nakazovala najvišje dnevne temperature okoli 39 °C/ 40°C. V najbolj vročem delu dneva se bodo temperature ponekod na Primorskem lahko povzpele še nekoliko višje.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste ponekod na območju Notranjske močno dežuje. Ponekod se po cestah ustavljajo vozila. V centru prosijo za prilagoditev hitrosti in varnostno razdaljo.

 

Vročinske nevihte možne tudi jutri

Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. V torek bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija.

Opozorilo

Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.

Obeti

V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe.

Bralec Simon dodaja: »Kozina grmi. Pritiska, oblaki se zbirajo. Meteo radar kaže dež v nočnem času med 21. in 04. uro. Upajmo da bo res deževalo in da ne gre za simulacijo umetne inteligence.«

Bralec Gaj pa opozarja: 

»Evropa je v teh dneh doživela enega izmed najmočnejših vročinskih valov v zgodovini zabeleženih meritev. V Nemčiji so izmerili kar 41,5 stopinje Celzija, kar pomeni nov državni temperaturni rekord. Tudi na Danskem so dosegli rekord – 36,6 stopinje, kar je najvišja temperatura po več kot 150 letih meritev. V Združenem kraljestvu se je temperatura povzpela na 36,7 stopinje in šlo je za najvišjo junijsko vrednost doslej. Rekordi pa niso padli le tam; Švica, Belgija, Nizozemska, Irska in Češka so prav tako zabeležile izjemno vroče dneve. Če pogledamo zgodovinske podatke za nazaj, je zanimivo, da je Evropa v prvi polovici 20. stoletja državne temperaturne rekorde dosegala le vsakih nekaj desetletij. Medtem ko se v zadnjih petindvajsetih letih ti rekordi kar vrstijo skoraj vsako poletje.  Kaj je spregledano letos? Ta vročinski val je med najzgodnejšimi, najobsežnejšimi in tudi najmočnejšimi, kar smo jih doslej spremljali !

Rekordi so padali konec julija, zdaj pa že junija. Ljudje naj pravočasno poskrbijo za senco, ohlajene prostore in zadostno količino vode. Pravi čas poskrbimo zase.«

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