Gorijo alarmi za točo, okolico Ljubljane že pobelilo (FOTO)

Tudi danes se nadaljuje nestanovitno vreme s krajevnimi nalivi, tudi točo. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso), je največ možnosti za njo na Bovškem, Dolenjskem, Gorenjskem, Goriškem in Ljubljani z okolico. Iz Moravč medtem že prihajajo fotografije povsem pobeljenih površin. Ravno Moravče in okolico je namreč že prešla nevihta, ki se je s severnega dela države mimo Kamnika z okolico nato pomaknila proti Novemu mestu in dalje proti jugu.

Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, napovedujejo na Arsu, kjer dodajajo, da bodo nevihte najdlje vztrajale na Primorskem. Ponoči se bo od severa začelo jasniti, petkovo jutro bo sveže, z najnižjimi temperaturami od 7 do 13, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem povečini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija.