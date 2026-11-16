Goriški slavček v stripu: Gregorčičeva poezija je iskrena, blizu človeški duši (FOTO)

TOLMIN

Tovrstni projekti vedno znova potrjujejo nesluteno bogastvo slovenskega jezika.

V zbirki Veliki slovenski epi v stripu, ki jo izdaja založba Škrateljc, sta svoje mesto našla življenjska zgodba in ustvarjanje goriškega slavčka, vse do danes najbolj priljubljenega slovenskega pesnika Simona Gregorčiča. Njegova poezija je še danes nepresežen pojem domoljubja in domoljubne poezije, ki je v stripovski preobleki zaživela vznemirljivo novo življenje. Metafizičnost Soče Žiga X Gombač kot pisec in Gašper Krajnc kot ilustrator Gregorčiča predstavita skozi pisma njegovim sodobnikom (Stritar, Aškerc, Aljaž ...) in prikažeta njegovo ustvarjalno pot od začetkov ustvarjanja v Kobaridu, ...