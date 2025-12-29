  • Delo d.o.o.
POCENITEV

Goriva opolnoči cenejša: takšne bodo cene po novem

Nove cene bodo na vseh bencinskih servisih po državi in pri ponudnikih kurilnega olja veljale do vključno 12. januarja prihodnje leto.
FOTO: Mavric Pivk
FOTO: Mavric Pivk
STA, N. P.
 29. 12. 2025 | 21:32
1:52
A+A-

Regulirani naftni derivati se bodo s torkom pocenili še tretjič ta mesec. Liter 95-oktanskega bencina bo ob nespremenjenih trošarinah z 1,381 evra cenejši za 5,2 centa, liter dizla pa z 1,407 evra za 4,2 centa. Za 4,1 centa se bo na 1,008 evra pocenil liter kurilnega olja, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Nove cene bodo na vseh bencinskih servisih po državi in pri ponudnikih kurilnega olja veljale do vključno 12. januarja prihodnje leto.

Če ne bi regulirali cen, bi bilo treba po ocenah pristojnega ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,461 evra, za liter dizla 1,489 evra in za liter kurilnega olja 1,112 evra. Vlada se tokrat za razliko od spremembe cen pred 14 dnevi ni odločila za poseg v trošarine. Marže trgovcev so medtem tudi v skladu z najnovejšo vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene na vseh bencinskih servisih po državi in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter za kurilno olje.

Cene reguliranih naftnih derivatov se sicer izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene temeljijo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

