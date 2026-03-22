Gorivo na avtocestah čez dva evra, Furs poostril nadzor: če boste počeli to, vas lahko doleti kazen do 5000 evrov!

Razmere na slovenskem trgu pogonskih goriv ostajajo napete in se spreminjajo iz ure v uro. Kot smo že poročali, je vlada po dopisni seji sprostila cene goriv na avtocestnem križu z namenom, da bi bolje izkoristili tranzitni promet in razbremenili bencinske servise. Posledice so vidne takoj: cene 100-oktanskega bencina so danes ponekod že presegle mejo dveh evrov za liter. Za 95-oktanski bencin je na avtocestah treba odšteti 1,749 evra, za dizelsko gorivo 1,889 evra, medtem ko 100-oktanski bencin stane že 2,119 evra na liter.

Furs opozarja: Visoke globe in odvzem goriva

Zaradi razlik v cenah se v obmejnih območjih z Avstrijo in Italijo krepi tako imenovani bencinski turizem. Vendar pa Finančna uprava RS (Furs) opozarja, da točenje goriva v večje posode, sode ali celo cisterne predstavlja resno kršitev zakonodaje. »Tuji državljan lahko gorivo, ki ga je kupil v drugi državi, pripelje v svojo državo v prenosni posodi do 10 litrov,« so jasni na Fursu. Poleg goriva, ki je v rezervoarju vozila, je torej dovoljen le en manjši kanister. Na vprašanje, ali so zaradi povečanega tveganja že ukrepali, na finančni upravi odgovarjajo pritrdilno: nadzor na mejnih prehodih in v bližini bencinskih servisov ob meji z Italijo in Avstrijo so poostrili.

Čeprav med samimi kontrolami zaenkrat še niso zaznali porasta množičnega točenja v prenosne posode, so kazni za tiste, ki bi jih pri tem ujeli, neusmiljene: »Če je presežena dovoljena količina, ali niso izpolnjeni trošarinski postopki/obveznosti, lahko davčni organ presodi, da je nastala obveznost za obračun trošarine v Sloveniji,« pojasnjujejo in dodajajo, da so za posameznika predpisane globe od 400 do 5.000 evrov. Poleg denarne kazni pa kršitelje čaka še stranska sankcija: »Obvezen odvzem predmetov prekrška – to je vsa presežena količina naftnih derivatov.«

Stanje na Koroškem Županja Črne na Koroškem, mag. Romana Lesjak, je za Slovenske novice povedala, da imajo pri njih eno bencinsko v Žerjavu, a da so zaenkrat »kar v redu oskrbovani, vsaj do včeraj«. Bolj problematična je po njenih besedah bencinska črpalka na Prevaljah: »K nam ne hodijo toliko iz sosednjih držav kot k njim,« je poudarila. »Nekega vpliva razen tega, da se pritožujemo nad oskrbo, nimamo. Upamo, da bodo ljudje, ki so odvisni od goriva, lahko normalno opravljali svoje delo.« Ob tem je dodala, da gre za politično odločitev ter da so Petrolu iz državnih rezerv ponudili milijon litrov, vendar je ta ponudbo zavrnil.

Shell Adria: »Razmere se spreminjajo iz ure v uro«

Omejitve pa se ne dogajajo le na mejah, temveč tudi na samih črpalkah. Pri ponudniku Shell Adria priznavajo, da so morali v zadnjih dneh uvesti določene omejitve. »V sredo in četrtek smo imeli v veljavi omejitev točenja 100 litrov naenkrat za vse produkte, kar na voznike osebnih vozil nima velikega vpliva,« so sporočili iz podjetja. Za tovorna vozila so v začetku tedna za kratek čas omejili točenje na 200 litrov največ dvakrat dnevno, da bi zagotovili »kar se da tekočo oskrbo trga«.

FOTO: Shell Adria

V podjetju poudarjajo, da se za takšne korake odločajo na podlagi trenutnih zalog na posameznih servisih, ki jih spremljajo domala vsak trenutek. Glede prihodnjih dni ostajajo previdni: »Iskreno – v tem trenutku je to zelo težko oceniti, saj vidite sami, da se razmere spreminjajo iz ure v uro.«

Težave so na veleprodajnem trgu, ne v logistiki

Čeprav vlada zagotavlja, da so zaloge v državi zadostne, v Shellu menijo drugače. Pravijo, da so ravno zadnji vladni ukrepi in sprostitev državnih rezerv dokaz, da temu ni tako. »V Shellu nimamo težav z distribucijo, soočamo se s pomanjkanjem goriva na veleprodajnem trgu,« pojasnjujejo in dodajajo, da logistične zamude nastajajo le zaradi dolgih čakalnih dob v skladiščih.

Obenem kritično ocenjujejo trenutni sistem oblikovanja cen. »Ta kriza je jasno pokazala, da trenutni sistem oblikovanja cen določenih derivatov nikakor ni dober, še posebej ne v kriznih razmerah,« so zapisali. Po njihovem mnenju liberalizacija cen zgolj na avtocestah ne rešuje ključnih izzivov, saj koristi predvsem največjim igralcem na trgu. Državo pozivajo, naj po umiritvi razmer poišče bolj odporne rešitve, ki bodo zagotavljale pošteno konkurenco in zanesljivo oskrbo za vse. Do takrat pa voznikom svetujejo spremljanje aktualnih zalog in cen preko spletnih orodij.